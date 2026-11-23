A Petrobras divulga nesta segunda-feira, 23, após o fechamento do mercado, seu Plano de Negócios para o período de 2027 a 2031. A expectativa é de aumento da produção de petróleo, mas os investimentos mais altos e seus impactos sobre os dividendos preocupam os investidores, segundo relatórios do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Os analistas Rodrigo Almeida e Gustavo Cunha avaliam que o crescimento operacional da estatal já está incorporado às expectativas do mercado. O principal ponto de atenção será quanto a companhia precisará gastar para sustentar essa expansão e quanto dinheiro restará para remunerar os acionistas.

"As expectativas estão elevadas. Adotamos uma postura mais cautelosa neste momento", afirmam os analistas em relatório divulgado no domingo, 22. Apesar disso, a equipe acredita que "a produção deve ser o principal ponto positivo."

"Mantemos uma recomendação de 'compra' para a Petrobras (PETR3 e PETR4), mas o otimismo acumulado nos últimos meses nos torna mais cautelosos diante da apresentação do plano estratégico", acrescentaram.

O novo planejamento ganha relevância após a divulgação dos resultados da Petrobras no terceiro trimestre, acompanhados de revisões nas projeções de produção, investimentos e geração de caixa para 2026.

Quanto a Petrobras deve produzir nos próximos anos?

O BTG projeta produção de petróleo de 2,85 milhões de barris por dia em 2027 e 2,95 milhões em 2028, acima das previsões de 2,6 milhões e 2,7 milhões de barris diários, respectivamente, consideradas no planejamento anterior.

O crescimento deve ser impulsionado pela entrada de novas unidades de produção, incluindo as plataformas P-80, P-82 e P-83. Em 2026, a produção média de petróleo acumulada no ano está próxima de 2,75 milhões de barris por dia, segundo o banco.

O problema, para os analistas, é que parte importante dessa expansão já parece estar refletida nas expectativas dos investidores. Em levantamento realizado pelo BTG, 75% dos participantes projetam produção de pelo menos 2,9 milhões de barris diários em 2028.

Isso significa que números mais elevados de produção podem não ser suficientes, isoladamente, para surpreender positivamente o mercado. O foco tende a se deslocar para os custos necessários para alcançar essas metas.

Investimentos podem aumentar nos próximos anos

O BTG estima que os investimentos da Petrobras, conhecidos como capex, alcancem US$ 21,5 bilhões em 2027 e US$ 20,7 bilhões em 2028. Os valores representam aumentos em relação aos US$ 17,2 bilhões e US$ 17,1 bilhões, respectivamente, previstos no plano anterior.

Outro fator de atenção são os arrendamentos de ativos, incluindo plataformas e embarcações. Caso o ritmo de desembolsos observado no quarto trimestre de 2026 seja mantido, esses gastos poderão alcançar cerca de US$ 13 bilhões em 2027, acima dos US$ 11,4 bilhões considerados atualmente no modelo do banco.

Nas conversas realizadas pela equipe do BTG com investidores institucionais na Europa, o aumento dos investimentos apareceu entre os temas mais recorrentes.

Os participantes também questionaram se o planejamento contemplaria grandes projetos inteiramente novos de refino ou energias renováveis, possibilidade considerada pouco provável pelos analistas.

Dividendos da Petrobras estão no centro das atenções

A capacidade de manter dividendos altos será um dos principais testes para o novo plano de negócios. Segundo o BTG, cada US$ 1 bilhão adicional em investimentos aumenta em, aproximadamente, US$ 2,60 por barril o preço do petróleo Brent necessário para que o fluxo de caixa livre ao acionista cubra os dividendos ordinários previstos para 2027.

No caso dos arrendamentos, o impacto estimado é ainda maior, de cerca de US$ 4,70 por barril para cada US$ 1 bilhão adicional. Isso ocorre porque esses desembolsos consomem caixa, mas não são deduzidos da mesma maneira que os investimentos na fórmula de cálculo dos dividendos.

No cenário-base de simulação do BTG, o preço de equilíbrio do Brent é de US$ 61 por barril. Com US$ 2 bilhões adicionais em investimentos, esse patamar sobe para US$ 66. Em uma simulação com US$ 1 bilhão a mais em investimentos e US$ 3 bilhões adicionais em arrendamentos, chega a US$ 80 por barril.

Os valores representam simulações financeiras, e não previsões de preços para o petróleo. "Uma previsão de dividendos estável ou menor, apesar de uma produção cerca de 10% superior, mostraria que os custos estão absorvendo os ganhos", afirmam.

O banco estima fluxo de caixa operacional de, aproximadamente, US$ 47 bilhões em 2027, considerando Brent a US$ 70 por barril. Desse montante, cerca de US$ 5 bilhões corresponderiam à liberação de capital de giro associada à subvenção ao diesel.

A discussão ocorre em um momento em que a remuneração dos acionistas permanece relevante para a avaliação da companhia. A estatal anunciou recentemente uma distribuição de R$ 15,3 bilhões em dividendos, com pagamentos previstos para 2027.

Política de preços e governança também preocupam

Os investidores querem, ainda, maior clareza sobre a política de preços dos combustíveis e seus possíveis efeitos sobre a governança da Petrobras, a fim de entender sua política comercial, quais ajustes poderão ser necessários e se a abordagem atual representa algum risco para sua governança, diz o BTG.

O banco também acompanhará as premissas utilizadas para os preços do Brent e do diesel no novo planejamento, especialmente diante da perspectiva de encerramento da subvenção de R$ 2,12 por litro de diesel considerada em suas análises.

O tema já havia ganhado destaque nas discussões sobre possíveis reajustes dos combustíveis e a manutenção da atual política de preços da Petrobras. Apesar das preocupações, o BTG afirma que esses fatores ainda não representam obstáculos definitivos à tese de investimento na estatal.

Petrobras ainda vale a pena para os investidores?

As opiniões dos investidores consultados pelo BTG estão divididas. Enquanto muitos preferem aguardar maior clareza sobre a estratégia financeira da companhia, outros continuam atraídos pelo potencial de pagamento de dividendos.

Em um cenário considerado conservador pelos analistas, com Brent a US$ 70 por barril, produção de 2,85 milhões de barris diários e investimentos próximos de US$ 21 bilhões em 2027, o BTG projeta retorno de fluxo de caixa livre ao acionista de, aproximadamente, 14% e dividend yield de 12%.

A instituição mantém recomendação de 'compra' para as ações da Petrobras (PETR4), mas reconhece que o otimismo acumulado nos últimos meses aumentou o risco de frustração com o anúncio.

"O otimismo construído nos últimos meses nos deixa mais cautelosos antes do plano estratégico desta semana." BTG Pactual

Na avaliação dos analistas, um dos elementos mais importantes da apresentação será o demonstrativo de fontes e usos de caixa, que deverá indicar quanto dinheiro a Petrobras pretende gerar, investir e distribuir aos acionistas ao longo dos próximos cinco anos.