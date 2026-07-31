Chuva de meteoros ainda pode ser vista nesta sexta, 31; saiba como observar

O céu desta sexta-feira, 31, ainda reserva uma oportunidade para quem deseja observar a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul.

.Após atingir o pico durante a madrugada, o fenômeno continua ativo e pode ser visto ao longo da noite, embora com intensidade menor.

A chuva ocorre simultaneamente às Alfa Capricornídeas, outro evento astronômico em atividade. Neste ano, porém, a observação segue prejudicada pelo forte brilho da Lua, que está próxima da fase cheia.

Chuva de meteoros continua visível nesta sexta-feira

A Delta Aquáridas do Sul teve seu pico entre a noite de quinta-feira, 30, e a madrugada desta sexta-feira, 31, quando podia produzir até 25 meteoros por hora em condições ideais.

Apesar de o auge já ter passado, a chuva permanece ativa e ainda pode render a aparição de alguns meteoros nas próximas noites. O fenômeno é mais favorável para observadores do hemisfério Sul, incluindo o Brasil.

O radiante da chuva, ponto do céu de onde os meteoros parecem surgir, fica na constelação de Aquário e aparece próximo ao horizonte leste durante a madrugada.

Brilho da Lua reduz a visibilidade

A principal dificuldade para acompanhar o fenômeno neste ano continua sendo a luminosidade da Lua, que atingiu a fase cheia no dia 29 de julho.

Com o satélite natural ainda muito brilhante, apenas os meteoros mais intensos tendem a ser visíveis a olho nu, enquanto os rastros mais fracos acabam ofuscados.

Para melhorar as chances de observação, especialistas recomendam procurar locais afastados da iluminação urbana e, se possível, posicionar-se de forma que a Lua fique encoberta por uma árvore, prédio ou relevo natural.

Alfa Capricornídeas também seguem em atividade

Além da Delta Aquáridas do Sul, a chuva de meteoros Alfa Capricornídeas permanece ativa até meados de agosto. Embora produza cerca de cinco meteoros por hora, o fenômeno é conhecido pelos chamados bólidos, meteoros maiores, mais lentos e extremamente brilhantes.

Esses rastros luminosos costumam permanecer visíveis por mais tempo e podem ser observados mesmo sob condições menos favoráveis de iluminação.

Próxima grande chuva de meteoros será em agosto

Quem não conseguir acompanhar a Delta Aquáridas do Sul terá outra oportunidade em breve. As Perseidas, consideradas uma das chuvas de meteoros mais famosas do ano, atingem o pico entre os dias 12 e 13 de agosto.

Diferentemente do evento de julho, a expectativa é de melhores condições de observação, já que o pico ocorrerá com a Lua próxima da fase nova, reduzindo significativamente a interferência do brilho lunar.