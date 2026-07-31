Ciência

Sonda japonesa bate recorde ao passar a 400 metros de asteroide

Hayabusa2 sobrevoou o asteroide Torifune e registrou a menor distância já alcançada por uma missão espacial desse tipo

Asteroide Torifune: sonda japonesa Hayabusa2 estabeleceu o recorde de maior aproximação já registrada em um sobrevoo espacial. (Divulgação/Jaxa)

Asteroide Torifune: sonda japonesa Hayabusa2 estabeleceu o recorde de maior aproximação já registrada em um sobrevoo espacial. (Divulgação/Jaxa)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de julho de 2026 às 11h31.

A sonda japonesa Hayabusa2 estabeleceu um novo recorde ao passar a apenas 400 metros da superfície do asteroide Torifune, a menor distância já registrada por uma missão espacial desse tipo, informou a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa).

O sobrevoo ocorreu em 5 de julho como parte de uma missão voltada ao desenvolvimento de tecnologias de defesa planetária, que poderão ser utilizadas no futuro para desviar asteroides com potencial de atingir a Terra.

Do tamanho de uma geladeira, a Hayabusa2 passou a mais de 18 mil quilômetros por hora a apenas 400 metros da superfície e 744 metros do centro do asteroide.

"Os resultados mostram que, em comparação com todas as sondas espaciais do mundo que realizaram missões de sobrevoo, esta foi a que ficou mais próxima", afirmou o cientista da Jaxa Yuya Mimasu.

O recorde anterior pertencia a uma missão chinesa, que havia passado a menos de 770 metros da superfície de um asteroide.

Objetivo é fortalecer a defesa planetária

Após a aproximação, a Jaxa divulgou imagens inéditas de Torifune, cuja forma lembra um boneco de neve, com dois corpos arredondados unidos.

A missão sucede o teste realizado pela Nasa em 2022, quando uma espaçonave alterou com sucesso a órbita do asteroide Dimorphos por meio de um impacto controlado.

O Japão também participa, ao lado da Agência Espacial Europeia (ESA), de uma missão para estudar o asteroide Apophis, que fará uma passagem próxima da Terra em abril de 2029.

*Com AFP

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