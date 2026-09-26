Calendário de 364 dias pode explicar mistério dos Manuscritos do Mar Morto

Manuscritos do Mar Morto: estudo propõe nova explicação para o calendário de 364 dias da seita de Qumran (Imagem gerada por IA/EXAME/Exame)
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Publicado em 26 de setembro de 2026 às 04h32.
Um mistério envolvendo os Manuscritos do Mar Morto pode ter ganhado uma nova explicação. Pesquisadores Universidade de Tel Aviv propõem que a comunidade de Qumran realmente utilizou seu peculiar calendário de 364 dias, mas acabou abandonando o sistema após ele se distanciar progressivamente das estações do ano.
Há décadas, estudiosos discutem se esse calendário foi usado na prática ou se representava apenas um ideal religioso. O novo estudo, publicado no periódico Tarbiz Quarterly for Jewish Studies, sugere que as duas interpretações podem estar parcialmente corretas.
Segundo a hipótese apresentada, a comunidade teria adotado o calendário durante seu período inicial, no século II a.C. Com o passar das décadas, problemas astronômicos e mudanças políticas podem ter contribuído para seu abandono.
O calendário de Qumran era diferente do sistema lunissolar que orientava a vida religiosa judaica durante o período do Segundo Templo.
O ano tinha exatamente 364 dias, número que pode ser dividido igualmente por sete. Isso resultava em 52 semanas completas e fazia com que as festividades religiosas ocorressem sempre nos mesmos dias da semana. Para os integrantes da comunidade de Qumran, essa organização representava um sistema divino perfeito.
O calendário também tinha importância política e religiosa. As autoridades do Templo de Jerusalém determinavam datas importantes pelo calendário vigente, enquanto a comunidade de Qumran rejeitava a ideia de que líderes humanos deveriam ter esse poder.
Seus integrantes acreditavam que as datas haviam sido estabelecidas por Deus durante a Criação do mundo e, portanto, não deveriam ser modificadas pelas pessoas.
A mesma característica que tornava o calendário organizado também criava um problema prático. Um ano de 364 dias é cerca de um dia e um quarto mais curto que o ano astronômico, de aproximadamente 365 dias. A diferença se acumulava com o passar do tempo.
Após 20 anos sem correções, as festividades religiosas ficariam deslocadas em quase quatro semanas em relação às estações. Depois de várias décadas, uma celebração associada à primavera poderia ocorrer no inverno ou até no outono.
Isso representava um problema para uma comunidade cujas festas religiosas estavam relacionadas à agricultura, às colheitas, aos primeiros frutos e ao ciclo das estações.
O estudo sugere que algo semelhante pode ter acontecido com o calendário de Qumran. Apesar de sua organização matemática, o sistema teria se distanciado gradualmente do ciclo sazonal.
Ao longo dos anos, pesquisadores apresentaram diferentes explicações para a questão. Uma delas propõe que a comunidade acrescentava periodicamente dias ou semanas para manter o calendário alinhado às estações. Outra considera que o sistema de 364 dias nunca foi destinado ao uso cotidiano e funcionava apenas como uma estrutura religiosa idealizada.
A pesquisadora Eshbal Ratzon, da Universidade de Tel Aviv, argumenta que os Manuscritos do Mar Morto não oferecem apoio claro a nenhuma dessas duas explicações. Ratzon aponta, porém, evidências de que o calendário tinha importância para a identidade religiosa da comunidade e fazia parte de suas divergências com as autoridades religiosas de Jerusalém.
Quase 20 manuscritos encontrados em Qumran abordam calendários e astronomia, quantidade que, segundo o estudo, indica a importância desses assuntos para o grupo.
O Livro dos Jubileus, uma das obras preservadas na biblioteca de Qumran, critica o calendário lunar vigente e apresenta o sistema de 364 dias como o calendário original entregue a Moisés no Monte Sinai.
Com base nessas evidências, Ratzon propõe que a comunidade de Qumran utilizou o calendário de 364 dias durante seu período de formação, no século II a.C.
Segundo o estudo, a disputa sobre a maneira como o tempo sagrado deveria ser medido pode ter intensificado o conflito com os líderes religiosos de Jerusalém e contribuído para o isolamento do grupo. Com o passar das décadas, a crescente diferença entre o calendário e as estações teria se tornado mais difícil de ignorar.
As circunstâncias políticas também mudaram. As relações entre a comunidade de Qumran e a dinastia Hasmoneia melhoraram durante o reinado de Alexandre Janeu. Segundo o material, ele apoiava uma interpretação da lei religiosa semelhante à da comunidade e se opunha à liderança farisaica.
De acordo com o estudo, essa mudança política pode ter facilitado o abandono da posição anterior e a adoção do calendário utilizado no Templo.
O calendário de 364 dias não teria necessariamente desaparecido do pensamento religioso da comunidade após deixar de ser utilizado na prática.
Segundo a hipótese apresentada por Ratzon, ele pode ter sobrevivido como um sistema ideal, considerado válido durante a Criação do mundo e potencialmente destinado a retornar no Fim dos Tempos.
Essa interpretação, segundo o estudo, explicaria por que o calendário de 364 dias ocupa um espaço importante nos escritos de Qumran apesar de seu desaparecimento gradual da realidade histórica.