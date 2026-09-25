Após 70 anos, cientistas descobrem 'segredo' de remédio contra leucemia

Um medicamento contra leucemia usado há mais de 70 anos ainda guarda mecanismos que a ciência não compreendia completamente. Pesquisadores descobriram que uma proteína chamada NUDT5 interfere na maneira como as células respondem à 6-tioguanina (6-TG), tratamento utilizado há décadas contra a doença.

De acordo com o estudo, publicado na revista científica Nature Communications, o resultado surpreendeu uma vez que bloquear a atividade da proteína praticamente não alterou a resposta ao medicamento. Quando os cientistas removeram a NUDT5 por completo das células, porém, elas ficaram mais resistentes aos efeitos tóxicos da 6-TG.

Como funciona a 6-tioguanina

A 6-tioguanina é utilizada há mais de sete décadas no tratamento da leucemia. Embora seus efeitos nos pacientes sejam conhecidos, pesquisadores ainda investigam os mecanismos moleculares que influenciam a resposta das células ao medicamento.

A nova pesquisa concentrou-se na NUDT5, uma proteína que já havia revelado uma característica incomum. Um estudo anterior, publicado na revista Science em 2025, mostrou que ela não atua apenas como enzima. A proteína também exerce uma função independente de sua atividade catalítica e pode funcionar como uma espécie de andaime molecular, envolvido na organização do metabolismo celular.

Os pesquisadores decidiram então investigar se essa característica também interferia na resposta à 6-TG.

Remover a proteína produziu um resultado inesperado

Medicamentos direcionados a enzimas costumam ser desenvolvidos para bloquear as reações químicas realizadas por elas. A equipe inicialmente esperava que inibir a atividade da NUDT5 modificasse os efeitos da 6-tioguanina. Não foi o que aconteceu.

O bloqueio da atividade enzimática teve pouco efeito sobre a resposta das células ao medicamento. A diferença apareceu quando os pesquisadores eliminaram a proteína por completo.

Para isso, a equipe utilizou uma estratégia conhecida como degradação direcionada de proteínas. Em vez de apenas impedir o funcionamento da NUDT5, a técnica faz com que a própria célula elimine a proteína.

Os pesquisadores desenvolveram moléculas capazes de promover essa degradação e compararam seus efeitos com os de inibidores convencionais. Quando a NUDT5 foi removida, as células ficaram mais resistentes à toxicidade da 6-TG. Experimentos genéticos chegaram à mesma conclusão.

NUDT5 revelou uma função além de sua atividade enzimática

A diferença entre bloquear e remover a proteína indicou que sua influência sobre o medicamento não depende apenas da atividade enzimática. Isso significa que a própria presença da NUDT5 dentro da célula desempenha uma função importante na resposta à 6-tioguanina.

A descoberta permitiu separar dois papéis da mesma proteína. Um está relacionado às reações químicas que ela catalisa. O outro depende de sua presença física e pode passar despercebido quando pesquisadores utilizam apenas inibidores tradicionais.

A equipe também encontrou uma relação com outra proteína, a NUDT15, já conhecida por influenciar a resposta dos pacientes às tiopurinas.

As duas, porém, apresentaram efeitos opostos nos experimentos. A perda da NUDT15 tornou as células mais sensíveis à 6-TG, enquanto a redução da NUDT5 aumentou a resistência. Os resultados sugerem que ambas participam da resposta às tiopurinas por mecanismos diferentes.

O que a descoberta pode significar para o tratamento da leucemia

A descoberta não representa um novo tratamento contra a leucemia, mas abre caminho para investigar melhor por que a sensibilidade às tiopurinas pode variar.

Segundo os pesquisadores, compreender o papel da NUDT5 pode ajudar a esclarecer os mecanismos celulares envolvidos na resposta a medicamentos como a 6-tioguanina.