Dia dos Primos: 30 frases para compartilhar nas redes sociais e celebrar a data

O Dia dos Primos é comemorado em neste sábado, 26, no Brasil e tem como objetivo celebrar os laços de carinho e amizade entre esses familiares.

Ter primos é contar com companheiros que fazem parte das lembranças da infância, das reuniões de família e de tantas histórias que continuam rendendo boas risadas.

A data também é um convite para mandar uma mensagem, publicar uma homenagem nas redes sociais ou relembrar uma aventura vivida em família.

Para ajudar na celebração, reunimos 30 frases e mensagens para compartilhar no Dia dos Primos, com opções para diferentes tipos de relação. Confira:

Frases carinhosas para o Dia dos Primos

"Primo é aquele presente que a família nos dá e a vida transforma em amizade." "Ter você como primo é ter alguém especial para compartilhar as melhores lembranças." "A vida fica mais leve quando temos primos que tornam cada encontro uma alegria." "Primos são parte da nossa história e carregam um pedacinho do nosso coração." "Que a nossa parceria continue crescendo e que nunca faltem motivos para estarmos juntos." "Família é o começo de tudo, e ter você como primo é uma das minhas maiores alegrias." "O tempo passa, a vida muda, mas o carinho pelos primos permanece." "Primo, que a nossa amizade continue sendo uma das melhores partes da vida."

Mensagens divertidas para enviar aos primos

"Primo é aquele parceiro de infância que conhece todas as nossas histórias e ainda guarda os segredos." "A gente pode até crescer, mas as brincadeiras de quando estamos juntos continuam as mesmas." "Primo: a prova de que a família também pode ser uma turma de amigos." "Se existe alguém que aprontava comigo na infância, essa pessoa é você." "Primos são amigos que já chegam sabendo onde fica a cozinha da casa da família." "A melhor parte das reuniões de família é ter você por perto para rir de tudo." "Primo, obrigado por transformar qualquer encontro em uma boa história para contar." "Nossa infância merece um livro, e você é meu parceiro em cada capítulo."

Frases curtas para postar nas redes sociais

"Primos hoje, amigos para sempre." "Laços de família, amizade para a vida toda." "Meu primo, meu parceiro de histórias." "A vida é melhor com você por perto." "Primos: uma amizade que vem de família." "Crescemos juntos e seguimos conectados." "Nossa história tem raízes e muitas lembranças." "Primo é família com gostinho de amizade."

Mensagens emocionantes para homenagear os primos