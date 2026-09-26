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Dia dos Primos: 30 frases para compartilhar nas redes sociais e celebrar a data

Compartilhe frases especiais para lembrar os momentos vividos juntos e reforçar o vínculo com quem cresceu ao seu lado

Dia dos Primos: data é um convite para celebrar as lembranças da infância e os laços que acompanham a vida toda (Hinterhaus Productions/Getty Images)

Dia dos Primos: data é um convite para celebrar as lembranças da infância e os laços que acompanham a vida toda (Hinterhaus Productions/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 04h23.

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O Dia dos Primos é comemorado em neste sábado, 26, no Brasil e tem como objetivo celebrar os laços de carinho e amizade entre esses familiares.

Ter primos é contar com companheiros que fazem parte das lembranças da infância, das reuniões de família e de tantas histórias que continuam rendendo boas risadas.

A data também é um convite para mandar uma mensagem, publicar uma homenagem nas redes sociais ou relembrar uma aventura vivida em família.

Para ajudar na celebração, reunimos 30 frases e mensagens para compartilhar no Dia dos Primos, com opções para diferentes tipos de relação. Confira:

Frases carinhosas para o Dia dos Primos

  1. "Primo é aquele presente que a família nos dá e a vida transforma em amizade."
  2. "Ter você como primo é ter alguém especial para compartilhar as melhores lembranças."
  3. "A vida fica mais leve quando temos primos que tornam cada encontro uma alegria."
  4. "Primos são parte da nossa história e carregam um pedacinho do nosso coração."
  5. "Que a nossa parceria continue crescendo e que nunca faltem motivos para estarmos juntos."
  6. "Família é o começo de tudo, e ter você como primo é uma das minhas maiores alegrias."
  7. "O tempo passa, a vida muda, mas o carinho pelos primos permanece."
  8. "Primo, que a nossa amizade continue sendo uma das melhores partes da vida."

Mensagens divertidas para enviar aos primos

  1. "Primo é aquele parceiro de infância que conhece todas as nossas histórias e ainda guarda os segredos."
  2. "A gente pode até crescer, mas as brincadeiras de quando estamos juntos continuam as mesmas."
  3. "Primo: a prova de que a família também pode ser uma turma de amigos."
  4. "Se existe alguém que aprontava comigo na infância, essa pessoa é você."
  5. "Primos são amigos que já chegam sabendo onde fica a cozinha da casa da família."
  6. "A melhor parte das reuniões de família é ter você por perto para rir de tudo."
  7. "Primo, obrigado por transformar qualquer encontro em uma boa história para contar."
  8. "Nossa infância merece um livro, e você é meu parceiro em cada capítulo."

Frases curtas para postar nas redes sociais

  1. "Primos hoje, amigos para sempre."
  2. "Laços de família, amizade para a vida toda."
  3. "Meu primo, meu parceiro de histórias."
  4. "A vida é melhor com você por perto."
  5. "Primos: uma amizade que vem de família."
  6. "Crescemos juntos e seguimos conectados."
  7. "Nossa história tem raízes e muitas lembranças."
  8. "Primo é família com gostinho de amizade."

Mensagens emocionantes para homenagear os primos

  1. "Ter você como primo é uma alegria que levo comigo em todas as fases da vida. Feliz Dia dos Primos!"
  2. "Cada lembrança que construímos juntos tem um lugar especial no meu coração. Obrigado por fazer parte da minha história."
  3. "Mesmo com a distância, o carinho por você nunca some. Feliz Dia dos Primos!"
  4. "Que a vida nos permita criar muitas outras lembranças e celebrar juntos cada nova conquista."
  5. "Você faz parte das minhas melhores memórias e espero que continue presente em muitos capítulos da minha vida."
  6. "Feliz Dia dos Primos! Que nunca faltem amor, parceria e motivos para comemorarmos a sorte de sermos família."
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