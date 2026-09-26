Dia dos Primos: 30 frases para compartilhar nas redes sociais e celebrar a data

O Dia dos Primos é comemorado em neste sábado, 26, no Brasil e tem como objetivo celebrar os laços de carinho e amizade entre esses familiares.
Ter primos é contar com companheiros que fazem parte das lembranças da infância, das reuniões de família e de tantas histórias que continuam rendendo boas risadas.
A data também é um convite para mandar uma mensagem, publicar uma homenagem nas redes sociais ou relembrar uma aventura vivida em família.
Para ajudar na celebração, reunimos 30 frases e mensagens para compartilhar no Dia dos Primos, com opções para diferentes tipos de relação. Confira:
Frases carinhosas para o Dia dos Primos
- "Primo é aquele presente que a família nos dá e a vida transforma em amizade."
- "Ter você como primo é ter alguém especial para compartilhar as melhores lembranças."
- "A vida fica mais leve quando temos primos que tornam cada encontro uma alegria."
- "Primos são parte da nossa história e carregam um pedacinho do nosso coração."
- "Que a nossa parceria continue crescendo e que nunca faltem motivos para estarmos juntos."
- "Família é o começo de tudo, e ter você como primo é uma das minhas maiores alegrias."
- "O tempo passa, a vida muda, mas o carinho pelos primos permanece."
- "Primo, que a nossa amizade continue sendo uma das melhores partes da vida."
Mensagens divertidas para enviar aos primos
- "Primo é aquele parceiro de infância que conhece todas as nossas histórias e ainda guarda os segredos."
- "A gente pode até crescer, mas as brincadeiras de quando estamos juntos continuam as mesmas."
- "Primo: a prova de que a família também pode ser uma turma de amigos."
- "Se existe alguém que aprontava comigo na infância, essa pessoa é você."
- "Primos são amigos que já chegam sabendo onde fica a cozinha da casa da família."
- "A melhor parte das reuniões de família é ter você por perto para rir de tudo."
- "Primo, obrigado por transformar qualquer encontro em uma boa história para contar."
- "Nossa infância merece um livro, e você é meu parceiro em cada capítulo."
Frases curtas para postar nas redes sociais
- "Primos hoje, amigos para sempre."
- "Laços de família, amizade para a vida toda."
- "Meu primo, meu parceiro de histórias."
- "A vida é melhor com você por perto."
- "Primos: uma amizade que vem de família."
- "Crescemos juntos e seguimos conectados."
- "Nossa história tem raízes e muitas lembranças."
- "Primo é família com gostinho de amizade."
Mensagens emocionantes para homenagear os primos
- "Ter você como primo é uma alegria que levo comigo em todas as fases da vida. Feliz Dia dos Primos!"
- "Cada lembrança que construímos juntos tem um lugar especial no meu coração. Obrigado por fazer parte da minha história."
- "Mesmo com a distância, o carinho por você nunca some. Feliz Dia dos Primos!"
- "Que a vida nos permita criar muitas outras lembranças e celebrar juntos cada nova conquista."
- "Você faz parte das minhas melhores memórias e espero que continue presente em muitos capítulos da minha vida."
- "Feliz Dia dos Primos! Que nunca faltem amor, parceria e motivos para comemorarmos a sorte de sermos família."