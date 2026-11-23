Uma formação em literatura, uma passagem pelo recrutamento e uma aposta em inteligência artificial (IA) levaram Daniela Amodei ao grupo das maiores fortunas dos Estados Unidos. Aos 39 anos, a cofundadora e presidente da Anthropic, dona do Claude, é a mulher mais jovem da edição de 2026 da Forbes 400, ranking dos 400 americanos mais ricos.

Seu patrimônio era estimado em US$ 21,2 bilhões em 22 de novembro no acompanhamento em tempo real da Forbes. A cifra reflete uma fotografia posterior à abertura de capital da Anthropic, que começou a negociar ações na Nasdaq na quinta-feira, 19.

A entrada no ranking anual aconteceu antes do IPO. Na lista publicada em setembro, Daniela aparecia com US$ 15,5 bilhões. Os US$ 21,2 bilhões são uma estimativa mais recente, que varia com o valor dos ativos que ela possui.

Quem é Daniela Amodei, a presidente da Anthropic

O caminho até a liderança de um laboratório de IA começou longe da pesquisa em computação. Daniela estudou literatura inglesa na Universidade da Califórnia em Santa Cruz e trabalhou com desenvolvimento internacional, saúde global e política antes de chegar ao setor de tecnologia.

Em 2013, entrou na Stripe, empresa de pagamentos, inicialmente na área de recrutamento. Depois, passou a trabalhar com risco. A experiência foi seguida por uma passagem pela OpenAI, onde chegou à vice-presidência.

Em 2021, ela e o irmão, Dario Amodei, se juntaram a outros ex-integrantes da OpenAI para fundar a Anthropic. O grupo apresentou a segurança dos sistemas de inteligência artificial como prioridade da nova empresa, que se tornaria uma concorrente da criadora do ChatGPT.

Os irmãos dividem a liderança. Dario ocupa o cargo de CEO, enquanto Daniela preside a companhia e seu conselho de administração. Segundo a Forbes, ela coordena as operações do dia a dia e a equipe executiva.

“Dario e eu realmente comandamos a empresa juntos”, afirmou Daniela à Bloomberg, em declaração reproduzida pela Forbes.

De onde vem a fortuna da cofundadora da dona do Claude?

A participação acionária na Anthropic é a principal origem do patrimônio de Daniela. Segundo cálculos da Forbes baseados nos documentos da oferta, cada um dos sete cofundadores citados pela revista mantém uma fatia próxima de 1,3% da empresa.

A abertura de capital passou a dar uma referência pública e diária para o valor dessas participações. A ação foi vendida no IPO por US$ 83, acima da faixa inicialmente proposta, de US$ 70 a US$ 78. No primeiro pregão, fechou a US$ 97,17, alta de aproximadamente 17% sobre o preço da oferta.

A valorização de uma participação acionária aumenta a estimativa de riqueza de seu proprietário, mas não significa que o mesmo montante tenha sido recebido em dinheiro. O patrimônio calculado pela revista pode subir ou cair com a cotação dos papéis.

Uma das poucas mulheres que construíram a própria fortuna na lista

Daniela integra um grupo minoritário mesmo entre as mulheres da Forbes 400. A edição de 2026 reúne 62 mulheres entre os 400 integrantes, ou 15,5% do total, por cálculo da reportagem a partir dos dados da revista.

Dessas 62, apenas 13 são classificadas pela Forbes como self-made, categoria usada para fortunas construídas pela própria pessoa. Daniela está nesse grupo. A maioria das mulheres presentes no ranking recebeu seu patrimônio por herança.

Ser a mulher mais jovem da Forbes 400 também não equivale a ser a bilionária mais jovem do mundo. A classificação considera os integrantes desse ranking específico, cujo patrimônio mínimo para entrar em 2026 foi de US$ 4,4 bilhões.

Aos 39 anos, a presidente da Anthropic chegou à lista em uma empresa fundada apenas cinco anos antes. Sua trajetória até ali passou por organizar equipes, administrar riscos e transformar um laboratório de inteligência artificial em uma companhia que agora precisa prestar contas também aos acionistas da bolsa.