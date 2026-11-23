Daniela Amodei: cofundadora e presidente da Anthropic ( Kimberly White/Getty Images for Common Sense Media/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 12h01.
Daniela Amodei, cofundadora e presidente da Anthropic, é aos 39 anos a mulher mais jovem da Forbes 400 de 2026. Em 22 de novembro, a revista estimava sua fortuna em US$ 21,2 bilhões, principalmente pelo valor de sua participação na empresa dona do Claude.
Uma formação em literatura, uma passagem pelo recrutamento e uma aposta em inteligência artificial (IA) levaram Daniela Amodei ao grupo das maiores fortunas dos Estados Unidos. Aos 39 anos, a cofundadora e presidente da Anthropic, dona do Claude, é a mulher mais jovem da edição de 2026 da Forbes 400, ranking dos 400 americanos mais ricos.
Seu patrimônio era estimado em US$ 21,2 bilhões em 22 de novembro no acompanhamento em tempo real da Forbes. A cifra reflete uma fotografia posterior à abertura de capital da Anthropic, que começou a negociar ações na Nasdaq na quinta-feira, 19.
A entrada no ranking anual aconteceu antes do IPO. Na lista publicada em setembro, Daniela aparecia com US$ 15,5 bilhões. Os US$ 21,2 bilhões são uma estimativa mais recente, que varia com o valor dos ativos que ela possui.
O caminho até a liderança de um laboratório de IA começou longe da pesquisa em computação. Daniela estudou literatura inglesa na Universidade da Califórnia em Santa Cruz e trabalhou com desenvolvimento internacional, saúde global e política antes de chegar ao setor de tecnologia.
Em 2013, entrou na Stripe, empresa de pagamentos, inicialmente na área de recrutamento. Depois, passou a trabalhar com risco. A experiência foi seguida por uma passagem pela OpenAI, onde chegou à vice-presidência.
Em 2021, ela e o irmão, Dario Amodei, se juntaram a outros ex-integrantes da OpenAI para fundar a Anthropic. O grupo apresentou a segurança dos sistemas de inteligência artificial como prioridade da nova empresa, que se tornaria uma concorrente da criadora do ChatGPT.
Os irmãos dividem a liderança. Dario ocupa o cargo de CEO, enquanto Daniela preside a companhia e seu conselho de administração. Segundo a Forbes, ela coordena as operações do dia a dia e a equipe executiva.
“Dario e eu realmente comandamos a empresa juntos”, afirmou Daniela à Bloomberg, em declaração reproduzida pela Forbes.
A participação acionária na Anthropic é a principal origem do patrimônio de Daniela. Segundo cálculos da Forbes baseados nos documentos da oferta, cada um dos sete cofundadores citados pela revista mantém uma fatia próxima de 1,3% da empresa.
A abertura de capital passou a dar uma referência pública e diária para o valor dessas participações. A ação foi vendida no IPO por US$ 83, acima da faixa inicialmente proposta, de US$ 70 a US$ 78. No primeiro pregão, fechou a US$ 97,17, alta de aproximadamente 17% sobre o preço da oferta.
A valorização de uma participação acionária aumenta a estimativa de riqueza de seu proprietário, mas não significa que o mesmo montante tenha sido recebido em dinheiro. O patrimônio calculado pela revista pode subir ou cair com a cotação dos papéis.
Daniela integra um grupo minoritário mesmo entre as mulheres da Forbes 400. A edição de 2026 reúne 62 mulheres entre os 400 integrantes, ou 15,5% do total, por cálculo da reportagem a partir dos dados da revista.
Dessas 62, apenas 13 são classificadas pela Forbes como self-made, categoria usada para fortunas construídas pela própria pessoa. Daniela está nesse grupo. A maioria das mulheres presentes no ranking recebeu seu patrimônio por herança.
Ser a mulher mais jovem da Forbes 400 também não equivale a ser a bilionária mais jovem do mundo. A classificação considera os integrantes desse ranking específico, cujo patrimônio mínimo para entrar em 2026 foi de US$ 4,4 bilhões.
Aos 39 anos, a presidente da Anthropic chegou à lista em uma empresa fundada apenas cinco anos antes. Sua trajetória até ali passou por organizar equipes, administrar riscos e transformar um laboratório de inteligência artificial em uma companhia que agora precisa prestar contas também aos acionistas da bolsa.
É cofundadora e presidente da Anthropic, empresa responsável pelo assistente de inteligência artificial Claude. Ela fundou a companhia em 2021 com o irmão, Dario Amodei, e outros ex-integrantes da OpenAI.
A Forbes estimava seu patrimônio em US$ 21,2 bilhões em 22 de novembro de 2026. O valor está ligado principalmente à sua participação na Anthropic e pode variar.
Não é essa a classificação. Aos 39 anos, ela é a mulher mais jovem da edição de 2026 da Forbes 400, lista dos 400 americanos mais ricos.
Ela estudou literatura inglesa na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Antes de fundar a Anthropic, trabalhou com saúde global, política e nas empresas Stripe e OpenAI.
Glossário
Oferta pública inicial
Primeira oferta de ações de uma empresa ao público na bolsa.
Participação acionária
Fatia de uma empresa representada pelas ações que uma pessoa ou instituição detém.
Self-made
Classificação usada pela Forbes para fortunas construídas pela própria pessoa, em contraste com patrimônios predominantemente herdados.