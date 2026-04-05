Artemis II: como deve ser a alimentação dos astronautas na Páscoa

A alimentação no espaço foi alvo de críticas em missões anteriores, quando as opções disponíveis para os astronautas eram bastante limitadas. Nos últimos anos, porém, a Nasa passou a investir na ampliação e diversificação dos cardápios. A missão Artemis II conta com uma oferta maior de alimentos.

Ao todo, são 189 opções disponíveis. Antes do lançamento, os astronautas escolheram seus próprios cardápios, com o objetivo de manter uma alimentação equilibrada e também preservar uma memória positiva da experiência. Apesar da variedade, a dieta segue critérios rigorosos de balanceamento nutricional.

O que tem no cardápio

Entre os alimentos disponíveis estão tortilhas, pão, quiches de vegetais, cuscuz com nozes, salada com manga, granola com mirtilo, amêndoas, castanha de caju, peito bovino com molho barbecue, brócolis gratinado, feijão verde apimentado, macarrão com queijo, salada de frutas tropicais, abóbora e couve-flor.

No que diz respeito às bebidas, os astronautas têm acesso a opções como café, chá-verde e achocolatado, entre outras. A missão também oferece cinco níveis diferentes de pimenta, em razão das alterações no paladar provocadas pelas condições de gravidade.

Como a nave não dispõe de equipamentos domésticos tradicionais, como geladeira ou fogão, a preparação dos alimentos é feita com o auxílio da tecnologia. Os produtos são reidratados com água da própria nave e aquecidos em um equipamento compacto.

Para evitar a liberação de resíduos ou migalhas no ambiente de microgravidade, todos os alimentos são consumidos em embalagens específicas.