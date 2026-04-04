Ciência

'Lua está definitivamente ficando maior', dizem astronautas da Artemis II no 3º dia

Tripulação da NASA registra crescimento aparente da Lua em missão que prepara retorno humano

Artemis II: missão visa testar todos os sistemas da cápsula tripulada Orion antes de uma tentativa de pouso na Lua prevista para 2028

Artemis II: missão visa testar todos os sistemas da cápsula tripulada Orion antes de uma tentativa de pouso na Lua prevista para 2028

SBT News
SBT News

Publicado em 4 de abril de 2026 às 09h36.

No terceiro dia da missão Artemis II, a bordo da cápsula Orion, astronautas da NASA afirmaram na madrugada de sábado, 4, que a Lua está “definitivamente ficando maior”. A expedição tem como objetivo viabilizar o retorno humano à Lua, após 53 anos desde a última viagem.

A equipe é formada pelos astronautas da NASA Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, e pelo canadense Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. O lançamento ocorreu na quarta-feira, 1º, na Flórida.

A atual missão é a primeira etapa do programa lunar dos EUA, com o objetivo de testar todos os sistemas da cápsula tripulada Orion antes de uma tentativa de pouso na Lua prevista para 2028, na Artemis 4.

“No nosso primeiro dia no espaço, vimos coisas extraordinárias: a Terra de perto, e então, depois de tirarmos um cochilo e acordarmos, ela já estava novamente tão distante”, disse Hansen.

O piloto da missão, Victor Glover, acrescentou: “Tiramos algumas fotos hoje mais cedo e, ao colocá-las no computador para observar melhor, encontramos uma formação, o ‘Grand Canyon’ da Lua, chamado Bacia Orientale, e conseguimos ver tudo. E sim, a Terra é bem pequena e a Lua está definitivamente ficando maior.”

A tripulação seguirá sobrevoando a Lua e retornará à Terra em uma expedição de quase 10 dias, testando as capacidades da espaçonave em uma jornada mais profunda no espaço do que qualquer exploração humana anterior.

Acompanhe tudo sobre:AstronautasLuaNasa

Mais de Ciência

Nasa divulga imagens inéditas da Terra e missão avança em direção à Lua; veja

Nasa divulga primeira foto da Terra em missão Artemis II; veja

Por que algumas estrelas piscam e outras não?

Missão Artemis II da Nasa deixa órbita da Terra rumo à Lua

Mais na Exame

Brasil

Arrecadação com 'taxa das blusinhas' sobe 25% em janeiro

Negócios

Como a inteligência artificial está transformando inovação em um jogo de probabilidades

Economia

Brasil está à frente no uso de IA, diz economista-chefe da Visa

Mundo

Trump assina decreto para regulamentar esportes universitários nos EUA