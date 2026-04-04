'Lua está definitivamente ficando maior', dizem astronautas da Artemis II no 3º dia

No terceiro dia da missão Artemis II, a bordo da cápsula Orion, astronautas da NASA afirmaram na madrugada de sábado, 4, que a Lua está “definitivamente ficando maior”. A expedição tem como objetivo viabilizar o retorno humano à Lua, após 53 anos desde a última viagem.

A equipe é formada pelos astronautas da NASA Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, e pelo canadense Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. O lançamento ocorreu na quarta-feira, 1º, na Flórida.

A atual missão é a primeira etapa do programa lunar dos EUA, com o objetivo de testar todos os sistemas da cápsula tripulada Orion antes de uma tentativa de pouso na Lua prevista para 2028, na Artemis 4.

“No nosso primeiro dia no espaço, vimos coisas extraordinárias: a Terra de perto, e então, depois de tirarmos um cochilo e acordarmos, ela já estava novamente tão distante”, disse Hansen.

O piloto da missão, Victor Glover, acrescentou: “Tiramos algumas fotos hoje mais cedo e, ao colocá-las no computador para observar melhor, encontramos uma formação, o ‘Grand Canyon’ da Lua, chamado Bacia Orientale, e conseguimos ver tudo. E sim, a Terra é bem pequena e a Lua está definitivamente ficando maior.”

A tripulação seguirá sobrevoando a Lua e retornará à Terra em uma expedição de quase 10 dias, testando as capacidades da espaçonave em uma jornada mais profunda no espaço do que qualquer exploração humana anterior.