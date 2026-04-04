Astronautas da Artemis relatam viagem à Lua como 'extraordinária'

Os astronautas da missão Artemis II, da Nasa, compartilharam o primeiro vídeo da viagem rumo à Lua, descrevendo a experiência como "extraordinária" e ressaltando a sensação de flutuar em gravidade zero.

Um dos tripulantes comparou a vivência a um momento da infância, evidenciando o efeito visual e emocional da missão.

Durante o percurso, a equipe enfrentou um problema em um dos vasos sanitários da cápsula, solucionado horas depois pelos próprios astronautas.

Em tom bem-humorado, uma das tripulantes se autodenominou "encanadora espacial" ao comentar o reparo, destacando a importância do equipamento. A Nasa confirmou que a manobra que lançou a cápsula rumo ao espaço profundo foi bem-sucedida.

A equipe também enviou imagens inéditas da Terra vistas do espaço, capturadas de dentro da cápsula Orion, que já percorreu mais de 380 mil quilômetros até o satélite natural. As fotos mostram o planeta em tons vivos de azul e marrom, registradas com equipamentos comuns, como celulares e câmeras.

Segundo a Nasa, as imagens oferecem uma perspectiva inédita da Terra, reforçando a grandiosidade do planeta vista do espaço profundo. A expectativa é que a tripulação alcance a órbita da Lua nos próximos dias, avançando no programa Artemis, que pretende levar humanos novamente ao satélite natural.