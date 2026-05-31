Ciência

Estes cientistas descobriram uma molécula que pode bloquear o avanço do Parkinson no cérebro

Pesquisadores identificaram proteína ligada à propagação do Parkinson e conseguiram bloquear o processo em testes de laboratório

Neurociência: estudo investigou como células imunológicas podem acelerar degeneração cerebral (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Neurociência: estudo investigou como células imunológicas podem acelerar degeneração cerebral (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 31 de maio de 2026 às 06h01.

Pesquisadores da Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania identificaram uma proteína que pode ajudar a doença de Parkinson a se espalhar pelo cérebro.

Em testes laboratoriais, cientistas conseguiram bloquear a ação dessa molécula usando anticorpos, interrompendo a propagação dos danos entre células nervosas.

Os resultados foram publicados na revista científica Neuron e podem contribuir para o desenvolvimento de tratamentos voltados a desacelerar a progressão da doença.

Como a doença de Parkinson se espalha?

A doença de Parkinson está associada ao acúmulo anormal da proteína alfa-sinucleína nos neurônios. Com o tempo, esses aglomerados tóxicos danificam as células cerebrais e conseguem se espalhar para regiões vizinhas do cérebro.

À medida que esse processo avança, sintomas como tremores, dificuldade de equilíbrio, alterações motoras e problemas para caminhar tendem a se intensificar.

Embora existam tratamentos capazes de aliviar os sintomas, ainda não há terapias aprovadas para impedir ou retardar diretamente a progressão da doença.

Testes impediram espalhamento da doença

O estudo identificou a proteína GPNMB como um possível elemento importante nesse processo de disseminação. Segundo os pesquisadores, células imunológicas do cérebro chamadas micróglias passam a produzir maiores quantidades de GPNMB quando detectam neurônios lesionados.

Parte dessa proteína é liberada e circula entre as células cerebrais, favorecendo a propagação da alfa-sinucleína tóxica.

Para os cientistas, isso cria um ciclo contínuo de degeneração: danos nos neurônios estimulam a liberação de GPNMB, que, por sua vez, facilita novos acúmulos da proteína associada ao Parkinson.

Descoberta encontrou sinais em humanos

Nos experimentos, os pesquisadores desenvolveram anticorpos monoclonais capazes de bloquear a ação da GPNMB. Em testes realizados com neurônios cultivados em laboratório, os anticorpos impediram a disseminação da alfa-sinucleína entre as células.

A equipe também analisou amostras de 1.675 cérebros humanos armazenados em um banco de tecidos cerebrais. Segundo os resultados, pessoas com variantes genéticas associadas a maiores níveis de GPNMB apresentavam maior extensão de danos relacionados ao Parkinson.

Os autores ressaltam que os resultados ainda são preliminares e que a abordagem não foi testada em pacientes. Mesmo assim, os pesquisadores consideram a descoberta promissora, uma vez que pode representar uma nova estratégia para retardar o avanço da doença nos estágios iniciais.

Segundo a equipe, o aumento da GPNMB não apresentou relação relevante com marcadores típicos de outras doenças neurodegenerativas, como o doença de Alzheimer, reforçando a possível ligação específica com o Parkinson.

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