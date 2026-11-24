Trabalhar para uma empresa de qualquer lugar do mundo, receber o salário sem precisar ir ao escritório e ainda ter a possibilidade de conquistar um segundo passaporte. O que antes parecia um privilégio de poucos profissionais se tornou uma alternativa de carreira para quem pode trabalhar remotamente.

Mas escolher o país ideal para viver essa experiência envolve mais do que encontrar um destino com praias, boa internet e custo de vida acessível.

A possibilidade de transformar um visto de trabalho remoto em residência permanente ou cidadania passou a ser um diferencial importante.

É o que mostra o Global Digital Nomad Report 2026, estudo da Global Intelligence Unit (GIU), unidade de pesquisa da consultoria Global Citizen Solutions, divulgado nesta terça-feira, 24.

O levantamento analisou 56 destinos a partir de 19 indicadores, distribuídos em seis dimensões, entre elas economia, qualidade de vida, tecnologia, tributação e possibilidades de cidadania.

A Espanha conquistou a primeira posição mundial, com 85,36 pontos, seguida pela Nova Zelândia (80,35) e pelo Uruguai (80,34). O Brasil aparece na 15ª posição.

Para os brasileiros que desejam construir uma carreira internacional sem necessariamente abandonar o emprego atual, o estudo aponta oportunidades especialmente interessantes na Espanha, em Portugal, na Itália e no Uruguai.

Menorca, Espanha: país lidera o ranking global de país melhor para ser nômade digital (Wikimedia Commons)

Espanha lidera ranking e permite solicitar cidadania após dois anos

Entre os países analisados, a Espanha, atual campeã da Copa do Mundo, reúne uma combinação de fatores que favorece os brasileiros interessados em trabalhar remotamente e, no futuro, conquistar um passaporte europeu.

O país oferece um visto específico para nômades digitais, criado pela Lei 28/2022, que permite a profissionais elegíveis residir legalmente no território espanhol enquanto trabalham remotamente.

A principal vantagem para os brasileiros está no prazo para solicitar a cidadania: dois anos de residência legal, contra dez anos exigidos, como regra geral, de outros estrangeiros.

Isso acontece porque brasileiros recebem o tratamento previsto para nacionais de países ibero-americanos.

O prazo de dois anos, no entanto, não significa receber automaticamente o passaporte. É necessário cumprir os requisitos legais, apresentar o pedido e aguardar sua análise.

"Os brasileiros têm vantagens no planejamento imigratório como nômades digitais que a maioria das nacionalidades não tem", afirma Laura Madrid, diretora de Pesquisa da Global Citizen Solutions.

Segundo a especialista, os acordos e vínculos históricos entre o Brasil e países europeus podem encurtar o caminho entre a residência e a naturalização.

Portugal, Itália e Uruguai: quais são as alternativas?

Portugal continua entre os destinos relevantes para brasileiros interessados em trabalhar remotamente no exterior. O país ocupa a 6ª posição no ranking, com 79,83 pontos.

De acordo com o levantamento, o visto D8, em sua modalidade de residência, permite contabilizar o período de permanência para solicitar residência permanente após cinco anos.

O relatório também informa que o prazo de naturalização para brasileiros passou a ser de sete anos, após mudanças na legislação portuguesa em 2026.

Na Itália, sétima colocada no ranking, o visto para nômades digitais é direcionado a trabalhadores remotos altamente qualificados.

O período de residência pode contar para a residência permanente após cinco anos, enquanto a naturalização, pela regra geral indicada no estudo, exige dez anos.

Já o Uruguai chama a atenção por ocupar a terceira posição mundial, à frente de diversos países europeus.

Para brasileiros, a proximidade geográfica e os mecanismos de residência do Mercosul representam vantagens adicionais.

Segundo o relatório, a cidadania uruguaia pode ser solicitada após três anos de residência habitual para pessoas com família constituída no país ou cinco anos para solteiros, observados os requisitos aplicáveis.

Entrar no país é fácil. O desafio é conseguir ficar

Uma das descobertas mais relevantes do levantamento é que a maioria dos países facilita a chegada de trabalhadores remotos, mas poucos oferecem caminhos para a permanência definitiva.

Entre os 56 programas analisados:

87,5% permitem incluir familiares.

83,9% oferecem possibilidade de renovação ou prorrogação.

78,6% aceitam solicitações feitas a distância.

Apenas 35,7% permitem que o tempo de permanência conte para residência permanente ou cidadania.

Na prática, isso significa que um profissional pode passar anos trabalhando legalmente em determinado país sem que esse período necessariamente contribua para a obtenção de um status migratório permanente.

"O nômade digital precisa de uma base legal para trabalhar remotamente e de clareza sobre o que esperar em termos tributários", afirma Adalberto Pucca, head de Global Mobility Solutions da Global Citizen Solutions.

Quanto é preciso ganhar para trabalhar remotamente no exterior?

Embora os vistos para nômades digitais tenham se popularizado, nem todos são acessíveis para profissionais de qualquer faixa salarial.

Segundo o levantamento, os dez programas mais bem posicionados no ranking exigem, em média, uma renda anual mínima equivalente a R$ 274.518.

Isso representa aproximadamente R$ 22.877 por mês.

A exigência é cerca de 22% superior à média geral dos destinos avaliados, de R$ 18.728 mensais.

Os valores representam médias dos requisitos de renda, e não um salário mínimo universal para conseguir um visto. Cada país estabelece suas próprias condições.

Na Grécia, por exemplo, o relatório aponta uma exigência de renda líquida de € 3.500 mensais para o programa de nômades digitais.

Grécia: para ter o visto de nômade digital no país, é preciso ter uma renda líquida de € 3.500 mensais (Allard Schager/Getty Images)

De medida pós-pandemia a estratégia de longo prazo

Os vistos para nômades digitais se espalharam rapidamente após a pandemia de COVID-19, quando os países criaram programas para recuperar a receita perdida com o turismo. Em 2025, a GIU constatou que 91% dos programas então em vigor haviam sido lançados a partir de 2020.

Essa primeira onda agora se consolida. Vários programas pioneiros foram encerrados, entre eles o Global Citizen Concierge Programme, das Ilhas Cayman, a iniciativa Work From Bermuda, das Bermudas, e o Nomad Digital Residence, de Antígua e Barbuda, e outros foram suspensos.

Os programas que ganham espaço têm uma visão de mais longo prazo: rotas de residência pensadas não só para levar consumo às comunidades locais, mas para atrair profissionais qualificados que fiquem, contribuam e se integrem.

O futuro do trabalho remoto também passa pela cidadania

Os vistos para nômades digitais ganharam força durante a pandemia, quando diversos governos passaram a buscar profissionais estrangeiros capazes de movimentar a economia local sem ocupar necessariamente vagas no mercado doméstico.

Agora, essa estratégia começa a mudar. Segundo o relatório, 96% das rotas analisadas foram lançadas a partir de 2020. Desse total, 23 surgiram em 2023 ou depois, quando a maior parte das restrições relacionadas à pandemia já havia sido encerrada.

O movimento indica que o trabalho remoto internacional deixou de ser apenas uma alternativa temporária para profissionais interessados em viajar.

Para os países, se tornou também uma forma de atrair talentos, consumo e novos residentes.

Para os trabalhadores brasileiros, a decisão envolve uma pergunta que vai além da escolha de um destino para passar alguns meses: vale mais a pena morar temporariamente em outro país ou construir uma trajetória profissional que também abra as portas para uma segunda cidadania?

A resposta depende das condições de cada programa, dos requisitos financeiros e, principalmente, dos planos de longo prazo de cada profissional.