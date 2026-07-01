Após 20 anos, cientistas confirmam origem de tsunami de 100 metros

Um enorme impacto ocorrido entre 43 e 46 milhões de anos atrás criou uma cratera no fundo do Mar do Norte e desencadeou um tsunami com mais de 100 metros de altura. A pesquisa confirmou que a misteriosa Cratera Silverpit foi formada pela colisão de um asteroide com cerca de 160 metros de diâmetro, encerrando um debate científico que durava mais de duas décadas.

A descoberta foi conduzida por pesquisadores da Universidade Heriot-Watt, no Reino Unido, e publicada na revista Nature Communications. A equipe reuniu imagens sísmicas de alta resolução, análises microscópicas de rochas e simulações computacionais para confirmar a origem extraterrestre da estrutura.

Cratera intrigava cientistas desde 2002

A Cratera Silverpit está localizada cerca de 700 metros abaixo do leito do sul do Mar do Norte, aproximadamente 130 quilômetros da costa de Yorkshire, na Inglaterra. Descoberta em 2002, ela possui cerca de 3 quilômetros de diâmetro e é cercada por um anel de falhas geológicas que se estende por aproximadamente 20 quilômetros.

Desde sua identificação, os cientistas divergiam sobre sua origem. Enquanto alguns defendiam que a estrutura havia sido formada pelo impacto de um asteroide, outros atribuíam a cratera ao deslocamento de depósitos subterrâneos de sal ou a processos vulcânicos.

Em 2009, a comunidade científica chegou a votar sobre a hipótese mais provável, e a maioria rejeitou a explicação de um impacto extraterrestre.

Evidências confirmam colisão de um asteroide

Para reexaminar o caso, os pesquisadores utilizaram novos levantamentos sísmicos, que funcionam como uma espécie de ultrassom do subsolo, permitindo visualizar as camadas de rochas abaixo do fundo do mar. Além disso, a equipe analisou amostras obtidas em um poço de exploração de petróleo próximo à cratera.

Nelas foram encontrados cristais de quartzo e feldspato submetidos a pressões extremas, conhecidos como minerais impactados. Essas estruturas microscópicas só se formam durante colisões de altíssima energia, como impactos de asteroides.

Segundo os autores, essa evidência praticamente elimina outras hipóteses para a formação da Silverpit.

Tsunami ultrapassou 100 metros de altura

As simulações indicam que o objeto tinha cerca de 160 metros de diâmetro e atingiu o Mar do Norte em um ângulo baixo, vindo do oeste. O impacto escavou instantaneamente a cratera e lançou uma enorme coluna de água e rochas que alcançou cerca de 1,5 quilômetro de altura.

Pouco depois, esse material retornou ao oceano, gerando um tsunami que ultrapassou 100 metros de altura, maior do que muitos edifícios modernos.

Embora muito menor que o asteroide responsável pela extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos, o objeto possuía energia suficiente para provocar uma devastação regional.

Descoberta ajuda a entender impactos na Terra

Segundo os pesquisadores, crateras de impacto preservadas são relativamente raras porque processos como erosão, movimentação das placas tectônicas e atividade geológica apagam esses vestígios ao longo de milhões de anos.

Hoje, existem cerca de 200 crateras de impacto confirmadas em terra e apenas 33 identificadas sob os oceanos.

Com a confirmação da origem da Silverpit, os cientistas afirmam que a estrutura passa a integrar o grupo das crateras de impacto mais importantes para compreender como colisões de asteroides moldaram a evolução geológica da Terra e para aperfeiçoar modelos que simulam possíveis impactos futuros.