China tem diminuição em erosão do solo

O Ministério dos Recursos Hídricos da China revelou que os resultados da monitorização dinâmica da erosão do solo em todo o país para 2022, recentemente concluídos pelo Ministério, mostram que a área de erosão do solo em todo o país diminuiu para 265,34 mil km², uma redução de 2,08 mil km² em relação a 2021, uma diminuição de 0,78%. Ambas as quantidades anuais reduzidas e a taxa de diminuição aumentaram em comparação com o ano anterior.

Desde o 18º Congresso Nacional do Partido, a erosão do solo na China tem continuado a mostrar uma diminuição na área erodida e na intensidade, e na erosão da água e do vento. A taxa de conservação do solo e da água aumentou de 68,88% em 2011 para 72,26%, e a proporção de erosão moderada e acima diminuiu de 53,08% para 35,28%.

Esta monitorização mostra que, em termos gerais, as áreas de erosão nas regiões central e ocidental diminuíram. A região ocidental tem uma área de erosão do solo de 223,35 mil km², uma redução de 1,37 mil km² em relação a 2021, uma diminuição de 0,61%. A região central tem uma área de erosão do solo de 28,39 mil km², 0,43 mil km² a menos do que em 2021, uma diminuição de 1,48%.

Cinturão econômico do Rio Yangtzé

Em termos de principais áreas estratégicas nacionais, como a região de Pequim-Tianjin-Hebei, o Cinturão econômico do Rio Yangtzé e a área de planejamento para a proteção ecológica e desenvolvimento de alta qualidade da Bacia do Rio Amarelo, a situação de erosão continuou a melhorar, com a taxa anual de diminuição da área de erosão do solo sendo mais alta do que a média nacional.

A região de Pequim-Tianjin-Hebei teve uma taxa de diminuição anual de 1,93%, quase 2,5 vezes a média nacional. O Cinturão econômico do Rio Yangtzé teve uma diminuição de 1,55%; e a área de planejamento da Bacia do Rio Amarelo teve uma diminuição de 1,03%, com o planalto de Loess no noroeste mostrando uma diminuição de 1,48%.

Fonte: China.com