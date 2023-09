Chá da tarde: veja como harmonizar chás e infusões

Pires, xícaras, guardanapos, talheres e uma bailarina com sanduíches, bolos, tarteletes, macarons, pães, geleias. Poderia ser o balé dos utensílios domésticos, mas estamos falando de um tradicional chá da tarde inglês. Bailarina é o nome da simpática torre, geralmente com três andares, que acomoda as pequenas porções de doces e salgados durante o ritual. Escolher uma boa combinação pode não ser tarefa fácil. O importante é se entregar à dança de aromas e sabores mantendo o equilíbrio.

Da tradição milenar chinesa, de onde se originou, às mesas inglesas, o chá conquistou o mundo e continua com hora marcada na rotina de seus apreciadores. Ina Gracindo, em seu livro Viagem ao mundo chá (Editora Casa da Palavra), conta que a instituição “chá da tarde” foi criada, na Inglaterra, pela duquesa de Bedford durante a era vitoriana (período correspondente ao reinado da rainha Vitória de Hanover, entre os anos de 1837 e 1901). Imediatamente, se transformou em tradição. "O ritual do chá das 16h ou 17h ficou conhecido como low tea porque era servido no horário da tarde em que o sol atingia seu ponto mais baixo, e em referência à altura das pequenas e várias mesas da sala de estar onde era servido. Nas mesas, cabiam no máximo duas pessoas e por isso surgiu entres os vitorianos o apelido tête-à-tête."

Para além de um evento social, o chá da tarde é uma oportunidade de explorar as combinações de perfumes e gostos. A Camellia sinensis, a planta por trás do chá, apresenta duas variedades dominantes no mercado: a chinesa (Camellia sinensis sinensis) e a indiana (Camellia sinensis assamica). As folhas novas são macias e com maior valor nutricional. Com o envelhecimento da planta, suas características se transformam, ganhando outras classificações e aplicações na indústria do chá. Já o termo infusão faz referência ao nome de uma categoria de bebidas tiradas de plantas, flores, frutas etc., explica a pesquisadora especialista em chá, Yuri Hayashi, fundadora da Escola de Chá Embahú, localizada em São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo — que há mais de dez anos ensina e promove a cultura do chá.

A qualidade do processo e da matéria-prima é essencial para preservar os sabores e aromas de um chá. Mariana Antonachi, gerente de marca da Aurora Fine Brands, importadora e distribuidora dos chás ingleses Ahmad Tea no Brasil, explica que os melhores chás “da colheita à xícara passam por uma longa e complexa jornada”. Antonachi conta que “todos os blends de Ahmad Tea são selecionados e provados pelo menos sete vezes em cada etapa do processo. Essa jornada termina com os Tea Blenders criando os melhores blends". Os chás da marca são obtidos em regiões de todo o mundo, incluindo Índia, Sri Lanka, China e Quênia, onde o clima, o solo e a altitude proporcionam as condições ideais de cultivo.

O chá deve ser uma bebida bem equilibrada, ressaltando os sabores e aromas. “Se o sabor não ficou bom, algo deve ter sido feito errado”, pontua Yuri. É preciso ficar atento ao modo de preparação e tempo de infusão indicados nas embalagens. Depois, é só escolher o melhor acompanhado. Sendo uma bebida muito versátil, pode ser combinada com vários alimentos. A harmonização pode ser feita por meio de sabores similares, complementares ou opostos, esclarece a especialista.

Inspire-se no chá da tarde e veja como harmonizar chás e infusões

ENGLISH BREAKFAST

Talvez o mais britânico de todos os chás, encorpado, sua mistura exclusiva oferece um sabor quente e reconfortante. Idealmente servido com leite. Tem um aroma de malte e madeira. Vai bem com sanduíche de salmão e bolo de cenoura. É o chá que acompanha o café da manhã inglês.

ENGLISH TEA N° 1

Feito para refrescar e revitalizar os sentidos e as papilas gustativas, é, ao mesmo tempo , vivo e redondo no sabor. Tem uma cor tostada, um pouco clara, combina com sanduíche de presunto italiano royale e com éclair de chocolate.

EARL GREY

Nomeado em homenagem a Charles Gray, primeiro-ministro britânico durante a década de 1830. A versão da marca Ahmad Tea é feita de chá preto com notas de bergamota . Vai bem com sanduíche de pepino de uma base gordurosa, o perfume da bergamota complementa o sabor fresco da fruta. Faz parte do chá da tarde inglês adicionado ao menu , pois não estragaria o apetite de alguém para o jantar.

CEYLON

A perfeita homenagem à rica história e herança do Sri Lanka. Delicado e ao mesmo tempo complexo, esse chá preto pode ser servido com leite para um sabor suave ou com uma fatia de limão para unir seus sabores exóticos. O macaron de limão- siciliano conversa bem com o frescor deste chá.

CHÁ VERDE

O chá verde está entre os primeiros chás cultivados e processados pela China por mais de 5.000 anos. Ao contrário dos "chás pretos", as folhas não podem oxidar, ficando verdes. Tem a reputação de promover a sensação de relaxamento e bem-estar. Vai bem com brioche com geleia e manteiga ou croassaint. O tartalete de f r utas combina com a sensação de folhas vegetais.

MINT MYSTIQUE

Esse chá verde com hortelã é muito usado como digestivo, perfeito após uma refeição para acalmar o estômago. A hortelã é famosa por tranquilizar a mente e aguçar os sentidos, tornando esse chá perfeito para qualquer hora do dia. Particularmente refrescante nos dias de verão.

ROSEHIP, HIBISCUS & CHERRY

Uma exótica combinação de flores de hibisco, rosa mosqueta e cereja. Com base de flores e ervas, não possui cafeína e pode ser consumido à noite. Aromas ousados, mas delicadamente equilibrados. Experimente com macaron de framboesa: para quem gosta de doce, é combinação ideal sem precisar adicionar açúcar.