U2 no Brasil: pré-venda de ingressos para show extra começa nesta sexta; veja como comprar

RESUMO ＋ A pré-venda de ingressos para o show extra da banda U2 em São Paulo começa nesta sexta-feira, 23, para clientes do banco Santander, pelo site da plataforma Ticketmaster. A terceira apresentação será em 14 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, com participação do cantor Beck; a venda geral abre às 15h.

A pré-venda de ingressos para o show extra do U2 em São Paulo começa nesta sexta-feira, 23, exclusiva para clientes Santander, pelo site da Ticketmaster.

A banda anunciou uma terceira apresentação da turnê The Greatest Show on Earth no Brasil, marcada para 14 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, na zona sul da capital paulista. O cantor Beck também participará do show.

A nova data foi confirmada depois que os ingressos para as apresentações de 10 e 12 de março se esgotaram em poucos minutos.

A venda geral também será aberta nesta sexta, às 15h (horário de Brasília).

A turnê mundial Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth marca o retorno de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. aos estádios. A estreia está prevista para 23 de fevereiro, na Cidade do México, antes de passar por Buenos Aires e São Paulo, as três únicas cidades da América Latina incluídas na agenda de 2027 até o momento. O repertório deve percorrer diferentes fases da carreira do U2.

Como comprar os ingressos para o show extra do U2?

A pré-venda desta sexta-feira será dividida em dois períodos. Clientes Santander Select e Private Banking poderão comprar ingressos das 10h às 15h. Para os demais clientes do banco, o acesso estará disponível das 10h às 14h. Já a venda geral abre às 15h.

Quando e onde será o show do U2?

A apresentação extra está marcada para 14 de março de 2027, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. A banda também se apresenta no local nos dias 10 e 12 de março. Beck será o convidado especial nas apresentações brasileiras da turnê The Greatest Show on Earth.