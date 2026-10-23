Essas são as profissões que mais ganham com IA — e como se posicionar nelas

Escrever código, analisar dados, criar campanhas e organizar processos são atividades que já podem ser feitas com auxílio da inteligência artificial.

Mas o impacto não se limita a quem trabalha diretamente com tecnologia. Profissionais de diferentes áreas podem ganhar produtividade ao incorporar a IA à própria especialidade.

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta especialistas em inteligência artificial, aprendizado de máquina e big data entre as funções com crescimento mais acelerado esperado até 2030.

A oportunidade, portanto, está tanto em desenvolver a tecnologia quanto em saber aplicá-la para resolver problemas concretos. Algumas áreas merecem atenção especial.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Desenvolvimento de software e engenharia de IA

Profissionais de desenvolvimento podem usar IA para gerar trechos de código, localizar erros, documentar projetos e acelerar testes.

Já engenheiros de IA e especialistas em aprendizado de máquina trabalham na construção, integração e avaliação de soluções baseadas nessa tecnologia.

Para se posicionar nessas funções, vale combinar fundamentos de programação com conhecimentos sobre dados, segurança e avaliação de resultados.

Saber pedir código a um chatbot ajuda, mas entender o que ele produziu e identificar falhas é o que permite utilizar a resposta com responsabilidade.

Análise de dados e inteligência de negócios

A IA pode ajudar a organizar grandes volumes de informação, identificar padrões e transformar dados em gráficos e relatórios. Isso amplia as possibilidades de quem trabalha com análise de dados, planejamento e inteligência de negócios.

O diferencial está em formular boas perguntas, verificar a qualidade das informações e interpretar os resultados no contexto da empresa.

Aprender ferramentas de análise, estatística e visualização de dados pode ser tão importante quanto dominar recursos de IA generativa.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Marketing, conteúdo e comunicação

Na comunicação, a tecnologia auxilia na pesquisa, no planejamento editorial, na criação de versões de textos e na análise de campanhas.

Profissionais de marketing podem usar esses recursos para testar abordagens e dedicar mais tempo à estratégia criativa e à compreensão do público.

Para se destacar, é importante desenvolver repertório, escrita, capacidade de apuração e leitura de métricas.

Conteúdos gerados rapidamente não garantem relevância: a revisão humana é necessária para evitar erros, generalizações e mensagens desconectadas da marca.

Finanças, operações e recursos humanos

Analistas financeiros podem recorrer à IA para organizar documentos e apoiar a elaboração de relatórios. Em operações, a tecnologia ajuda a identificar gargalos e automatizar etapas repetitivas.

Já em recursos humanos, pode apoiar a organização de informações e a produção de materiais de treinamento.

O ganho depende do conhecimento do processo e dos limites de uso. Em atividades que envolvem dados pessoais, decisões sobre pessoas ou informações financeiras, é necessário respeitar regras de privacidade, verificar resultados e manter a supervisão adequada.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Como se posicionar para aproveitar essas oportunidades

O primeiro passo é mapear tarefas da própria profissão que consomem tempo e poderiam ser aprimoradas com IA.

Depois, escolha uma aplicação específica, teste ferramentas disponíveis e compare o resultado com o processo anterior. Medir tempo economizado, qualidade e taxa de erros ajuda a demonstrar o valor do aprendizado.

O estudo contínuo completa a preparação. O Fórum Econômico Mundial destaca a IA e os dados entre as competências que devem crescer em importância, mas habilidades humanas, como pensamento analítico, flexibilidade e criatividade, continuam relevantes.