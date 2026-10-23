Essas são as profissões que mais ganham com IA — e como se posicionar nelas

Profissionais que combinam conhecimento técnico, domínio da própria área e uso crítico da IA podem ampliar suas possibilidades de carreira (Imagem gerada por IA)
Redação Exame
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05h05.
Escrever código, analisar dados, criar campanhas e organizar processos são atividades que já podem ser feitas com auxílio da inteligência artificial.
Mas o impacto não se limita a quem trabalha diretamente com tecnologia. Profissionais de diferentes áreas podem ganhar produtividade ao incorporar a IA à própria especialidade.
O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta especialistas em inteligência artificial, aprendizado de máquina e big data entre as funções com crescimento mais acelerado esperado até 2030.
A oportunidade, portanto, está tanto em desenvolver a tecnologia quanto em saber aplicá-la para resolver problemas concretos. Algumas áreas merecem atenção especial.
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Profissionais de desenvolvimento podem usar IA para gerar trechos de código, localizar erros, documentar projetos e acelerar testes.
Já engenheiros de IA e especialistas em aprendizado de máquina trabalham na construção, integração e avaliação de soluções baseadas nessa tecnologia.
Para se posicionar nessas funções, vale combinar fundamentos de programação com conhecimentos sobre dados, segurança e avaliação de resultados.
Saber pedir código a um chatbot ajuda, mas entender o que ele produziu e identificar falhas é o que permite utilizar a resposta com responsabilidade.
A IA pode ajudar a organizar grandes volumes de informação, identificar padrões e transformar dados em gráficos e relatórios. Isso amplia as possibilidades de quem trabalha com análise de dados, planejamento e inteligência de negócios.
O diferencial está em formular boas perguntas, verificar a qualidade das informações e interpretar os resultados no contexto da empresa.
Aprender ferramentas de análise, estatística e visualização de dados pode ser tão importante quanto dominar recursos de IA generativa.
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Na comunicação, a tecnologia auxilia na pesquisa, no planejamento editorial, na criação de versões de textos e na análise de campanhas.
Profissionais de marketing podem usar esses recursos para testar abordagens e dedicar mais tempo à estratégia criativa e à compreensão do público.
Para se destacar, é importante desenvolver repertório, escrita, capacidade de apuração e leitura de métricas.
Conteúdos gerados rapidamente não garantem relevância: a revisão humana é necessária para evitar erros, generalizações e mensagens desconectadas da marca.
Analistas financeiros podem recorrer à IA para organizar documentos e apoiar a elaboração de relatórios. Em operações, a tecnologia ajuda a identificar gargalos e automatizar etapas repetitivas.
Já em recursos humanos, pode apoiar a organização de informações e a produção de materiais de treinamento.
O ganho depende do conhecimento do processo e dos limites de uso. Em atividades que envolvem dados pessoais, decisões sobre pessoas ou informações financeiras, é necessário respeitar regras de privacidade, verificar resultados e manter a supervisão adequada.
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O primeiro passo é mapear tarefas da própria profissão que consomem tempo e poderiam ser aprimoradas com IA.
Depois, escolha uma aplicação específica, teste ferramentas disponíveis e compare o resultado com o processo anterior. Medir tempo economizado, qualidade e taxa de erros ajuda a demonstrar o valor do aprendizado.
O estudo contínuo completa a preparação. O Fórum Econômico Mundial destaca a IA e os dados entre as competências que devem crescer em importância, mas habilidades humanas, como pensamento analítico, flexibilidade e criatividade, continuam relevantes.