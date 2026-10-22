Natural ou construída? Estrutura no fundo do mar intriga cientistas no Japão há 40 anos

Uma estrutura submersa no Japão, descoberta em 1986, continua sendo alvo de debates científicos sobre sua origem. Conhecida como Monumento Yonaguni, a formação rochosa apresenta degraus, rampas e superfícies planas que lembram construções humanas.

Localizado a aproximadamente 25 metros de profundidade, perto da ilha de Yonaguni, o monumento foi encontrado pelo instrutor de mergulho Kihachiro Aratake, durante uma exploração em busca de locais para observar tubarões-martelo, segundo o site Sou-Wes, empresa fundada pelo próprio mergulhador.

Desde então, pesquisadores investigam se a estrutura foi moldada por processos naturais ou se recebeu alguma intervenção humana. Apesar das diferentes interpretações, não há comprovação de que o local tenha abrigado uma civilização antiga.

Como é o Monumento Yonaguni, encontrado no Japão?

Segundo a Organização Nacional de Turismo do Japão (JNTO), o Monumento Yonaguni é formado por um grande maciço de arenito, com aproximadamente 100 metros de comprimento, 40 metros de largura e até 25 metros de altura.

A estrutura apresenta diferentes níveis, superfícies planas e formações semelhantes a escadarias. Algumas áreas também possuem rampas e ângulos que lembram elementos arquitetônicos.

A aparência geométrica é um dos principais motivos pelos quais o local passou a despertar o interesse de pesquisadores.

Foto: Melkov/Wikimedia Commons (Melkov/Wikimedia Commons)

Foto: Melkov/Wikimedia Commons (Melkov/Wikimedia Commons)

O Monumento Yonaguni foi construído por humanos?

Uma das hipóteses sobre a origem do monumento foi apresentada pelo geofísico Masaaki Kimura, da Universidade de Ryukyu, no Japão. Em um estudo publicado na revista científica Journal of Fossil Research, em 2003, Kimura defendeu que a formação poderia representar vestígios de uma antiga construção humana.

O pesquisador relacionou as estruturas submersas a possíveis construções de Okinawa e estimou sua origem em aproximadamente 10 mil anos. Essa interpretação considera que a região passou por mudanças no nível do mar ao longo do tempo.

A hipótese, entretanto, não é consensual. Muitos geólogos defendem que as características do monumento podem ser explicadas por processos naturais, sem necessidade de intervenção humana. O arenito pode se fragmentar ao longo de linhas retas devido à disposição de suas camadas e à atividade tectônica da região.

Além disso, a erosão, as fraturas nas rochas e as marcas produzidas por organismos marinhos podem contribuir para a formação de superfícies planas e degraus. Esses processos oferecem uma explicação geológica para as características observadas no local.

Por que Yonaguni é chamada de 'Atlântida japonesa'?

O Monumento Yonaguni recebeu o apelido de “Atlântida japonesa” devido à aparência de suas formações rochosas, que lembram estruturas arquitetônicas submersas.

A comparação faz referência à Atlântida, ilha descrita pelo filósofo Platão que teria desaparecido sob o mar após um grande desastre. Ao longo dos anos, o monumento também foi associado a Mu, um suposto continente perdido que, segundo uma lenda, teria existido no oceano Pacífico.

Essas interpretações surgiram principalmente pela semelhança visual entre as formações de Yonaguni e construções humanas. No entanto, não existem evidências científicas que comprovem qualquer relação entre o monumento e Atlântida ou Mu.

A origem da estrutura permanece em discussão, com a hipótese de formação natural defendida por muitos geólogos e a possibilidade de intervenção humana ainda sem comprovação conclusiva.