Ciência

Polilaminina: Anvisa limita acesso a tratamento experimental após registro de nove mortes

Uso compassivo passa a seguir os critérios da pesquisa clínica

Anvisa restringe uso da polilaminina após registro de nove mortes (Divulgação)

Anvisa restringe uso da polilaminina após registro de nove mortes (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19h29.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) restringiu o acesso à polilaminina por uso compassivo após receber notificações de nove mortes entre pacientes que receberam a substância nessa modalidade. O produto, desenvolvido para tratar lesões na medula espinhal, permanece em fase de pesquisa clínica. A farmacêutica Cristália afirma que as investigações não identificaram relação entre os óbitos e o tratamento.

Com a mudança, as autorizações passam a seguir os critérios do estudo clínico aprovado pela agência: somente pacientes com lesões medulares de até 72 horas, entre as vértebras T2 e T10, poderão receber a substância. Antes, os pedidos de uso compassivo não precisavam atender a essas condições.

Segundo a Anvisa, as permissões fora desses critérios foram concedidas antes da aprovação do estudo ou em cumprimento a decisões judiciais.

Entre janeiro e março de 2026, a Cristália, responsável pelo fornecimento da polilaminina e pela condução dos testes, comunicou cinco mortes de pacientes tratados fora das condições previstas na pesquisa. Outras quatro foram notificadas posteriormente. Ao todo, a agência registrou nove óbitos em 119 aplicações por uso compassivo.

Embora os pacientes dessa modalidade não sejam acompanhados pela farmacêutica nem pelos pesquisadores, a Cristália informa que sua equipe de farmacovigilância investigou as mortes e concluiu que nenhuma teve relação com a polilaminina.

Como funciona o uso compassivo

O uso compassivo permite que pacientes com doenças graves e potencialmente fatais recebam um medicamento em desenvolvimento quando não existem alternativas terapêuticas melhores e não é possível participar dos estudos clínicos.

A autorização, porém, não transforma esses atendimentos em pesquisa: seus resultados não podem ser utilizados para comprovar a segurança ou a eficácia do produto.

A Anvisa relata que recebeu um volume de solicitações de acesso à polilaminina sem precedente em sua experiência com essa modalidade. Segundo a agência, o fornecimento de medicamentos experimentais a um número maior de pacientes costuma ocorrer por programas de acesso expandido.

Para esse tipo de programa, o produto precisa estar, pelo menos, na fase 3 dos estudos clínicos, última etapa exigida pelas autoridades reguladoras antes da aprovação.

A polilaminina ainda está na fase 1, voltada à avaliação de segurança. Até o momento, nenhum paciente recebeu a substância dentro do protocolo da pesquisa autorizada.

A Cristália atribui a situação à dificuldade de encontrar pessoas que atendam aos critérios para a cirurgia. A empresa afirma que aguarda um paciente elegível para iniciar a etapa experimental.

Pesquisadora questiona restrições da Anvisa

A pesquisadora Tatiana Sampaio, responsável pelo desenvolvimento da polilaminina, criticou as exigências em um vídeo publicado nas redes sociais. Para ela, as restrições dificultam o exercício de um direito previsto em lei.

Sampaio defende a autorização para pacientes com lesão completa em qualquer região da medula, inclusive na região cervical, caso de pessoas com tetraplegia. Segundo a pesquisadora, até abril, a Anvisa concedia permissões para pacientes com lesões ocorridas havia até três meses.

Em resposta, a agência informou que a legislação brasileira admite o uso compassivo de produtos nas etapas iniciais de desenvolvimento, mas que cada solicitação depende de uma avaliação individual dos benefícios e riscos.

A Anvisa afirma que a Cristália ainda não apresentou evidências científicas, mesmo preliminares, que sustentem o uso fora das condições autorizadas: lesões de até 72 horas, entre T2 e T10. Segundo o órgão, também não foi apresentado pedido para estudar o produto em pacientes com lesões cervicais.

Em setembro, o tema foi discutido em um painel técnico com representantes do Conselho Federal de Medicina, neurologistas e neurocirurgiões do Brasil e do exterior.

De acordo com a agência, os participantes foram unânimes em não recomendar a ampliação do uso compassivo diante das informações disponíveis. Os especialistas também manifestaram preocupação com as mortes notificadas, a forma de administração da substância e sua segurança.

O que é a polilaminina

Pesquisada há mais de duas décadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a polilaminina é desenvolvida em laboratório a partir da laminina, proteína presente no organismo humano.

A pesquisa busca explorar seu papel na regeneração dos axônios, estruturas dos neurônios que participam da transmissão de sinais. Quando a medula espinhal sofre uma lesão, danos nessas estruturas comprometem a comunicação entre o cérebro e os músculos.

Atualmente, a produção utiliza material extraído da placenta de parturientes saudáveis. O processo ocorre em uma das unidades de biotecnologia do Complexo Industrial do Cristália, em Itapira.

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