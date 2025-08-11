Alinhamento de seis planetas pode ser visto no Brasil nesta semana; veja a melhor data para observar

Já conseguiu pegar no sono ou ainda está acordado? Se você acordar cedo nos próximos dias, pode aproveitar para observar um fenômeno celestial sem precisar sair de casa, basta ter uma boa visão do céu. Antes do amanhecer, será possível ver um alinhamento planetário, onde seis planetas estarão visíveis ao mesmo tempo no horizonte, a partir deste domingo, 10.

No Brasil, as condições de visibilidade devem melhorar nos próximos dias, com destaque para a terça-feira, 12. Mas, é importante estar atento logo cedo, já que os planetas podem ser observados aproximadamente uma hora antes do nascer do sol.

Quatro planetas poderão ser vistos a olho nu — Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno —, enquanto Urano e Netuno só serão visíveis com o auxílio de binóculos ou telescópios pequenos.

O termo "alinhamento" pode sugerir que os planetas estejam alinhados em linha reta, mas não é bem assim. Segundo a Nasa (Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço), o fenômeno ocorre com os planetas se alinhando de forma ligeiramente inclinada, devido às diferentes velocidades com que cada um orbita o Sol. Como observamos do ponto de vista da Terra, essa disposição pode parecer uma linha no céu. Esse arranjo é descrito como o "plano eclíptico" do Sistema Solar. Esse fenômeno também é popularmente conhecido como "desfile de planetas".

Este não é o primeiro alinhamento planetário do ano. A Nasa destaca que fenômenos como esse não são raros, mas geralmente envolvem apenas quatro ou cinco planetas. Alinhamentos com seis planetas são mais raros, e com sete, como aconteceu em fevereiro, são ainda mais excepcionais.

Mudanças no fim de semana

Neste domingo, a visibilidade será mais favorável para países do hemisfério norte. No hemisfério sul, como no Brasil e na Austrália, o melhor momento pode ocorrer na terça-feira, de acordo com o Star Walk, um aplicativo interativo de astronomia que permite explorar o céu noturno em tempo real através de dispositivos móveis.

Como observar o fenômeno?

Para uma melhor observação, é recomendado estar em locais com pouca poluição luminosa, longe de fontes de luz artificial, como cidades e rodovias, e evitar qualquer obstáculo natural ou artificial, garantindo uma visão desobstruída do horizonte, especialmente para o leste e o oeste. O tempo também precisa colaborar, com céu limpo e sem nuvens. A observação deve ocorrer cerca de uma hora antes do nascer do sol.