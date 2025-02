Que horas começa o alinhamento dos planetas? Saiba o melhor horário e como ver

Nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, o céu será palco de um incrível "desfile" planetário, com sete planetas visíveis: Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Mercúrio. Desses, três – Vênus, Marte e Júpiter – poderão ser facilmente observados a olho nu.

Mercúrio surgirá por um curto período próximo ao Sol, mas sua visualização será desafiadora. Urano e Netuno, por causa da grande distância da Terra, só podem ser vistos com telescópios, enquanto Saturno ficará encoberto pela luz solar.

Apesar de frequentemente chamado de "alinhamento", os planetas não estarão organizados em uma linha reta perfeita no espaço.

Na verdade, o que acontece é que, vistos da Terra, os planetas parecerão estar dispostos de forma especial no céu, oferecendo um espetáculo astronômico para os observadores mais atentos.

Esse fenômeno, no entanto, não é tão raro quanto parece. Em 20 de agosto de 2025, uma configuração semelhante ocorrerá antes do amanhecer, com Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno visíveis. Nesse evento, Mercúrio será mais fácil de observar. Já uma configuração exatamente igual à de hoje só acontecerá novamente em 2040.

O que causa esse fenômeno?

Esse fenômeno ocorre devido à formação do nosso Sistema Solar. Todos os planetas, incluindo a Terra, orbitam o Sol em um mesmo plano aproximado, chamado plano da eclíptica. Essa configuração resulta do colapso inicial da nuvem de gás e poeira que deu origem ao sistema planetário.

Por conta dessa disposição orbital, em determinados momentos, vários planetas parecem estar próximos no céu noturno quando vistos da Terra. No entanto, isso não significa que estão realmente alinhados no espaço tridimensional. O que enxergamos é uma ilusão de perspectiva, na qual os planetas parecem formar um arco ou uma linha no céu devido ao nosso ponto de vista terrestre.

Esse "desfile" não acontece o tempo todo porque cada planeta orbita o Sol em uma velocidade diferente. Enquanto Mercúrio completa uma volta em 88 dias terrestres, Netuno leva 165 anos. Essas diferenças fazem com que os planetas mudem constantemente de posição, e, ocasionalmente, acabam se agrupando no céu, proporcionando eventos como esse.

Qual é a melhor data e horário para observação?

O horário exato do pôr do sol depende da localização. Em São Paulo, ele está previsto para as 18h36, enquanto no Rio de Janeiro, ocorrerá às 18h22. Esses horários servem como referência para determinar o melhor momento de observação do fenômeno.

O período ideal para observar o fenômeno é cerca de 30 minutos após o pôr do sol, enquanto o céu ainda mantém um pouco de luz.

No entanto, a oportunidade é breve, pois Vênus, Saturno e Netuno se movem rapidamente em direção ao horizonte e desaparecem da vista em poucos minutos.