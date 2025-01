Alinhamento de planetas acontece hoje; saiba o que é o fenômeno

Para os amantes da magia celeste e da boa e velha lei da atração, o universo está conspirando a seu favor, literalmente.

O alinhamento dos planetas, que ocorrerá hoje, 21 de janeiro, é um fenômeno astronômico fascinante e cheio de significados, tanto do ponto de vista científico quanto astrológico. Seis planetas vão fazer uma verdadeira "dança" no céu. Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Vênus e Saturno estarão alinhados no céu.