Alinhamento de planetas: quatro astros estarão visíveis em abril; veja quais

O alinhamento de planetas observado neste mês de abril reúne quatro astros que aparecem próximos no céu antes do amanhecer. Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno formam o agrupamento visível durante o fenômeno, que ocorre entre os dias 16 e 23 de abril, com melhor visibilidade prevista entre sábado, 18, e segunda-feira, 20.

Apesar de ser chamado de alinhamento de planetas, trata-se de um efeito visual. Os planetas não estão realmente alinhados no espaço, mas parecem agrupados quando vistos da Terra ao longo do caminho que o Sol percorre no céu.

Quais planetas serão possíveis de ver no alinhamento?

Nem todos os planetas do agrupamento poderão ser observados sem equipamentos.

Mercúrio : é o mais brilhante e o mais fácil de identificar

: é o mais brilhante e o mais fácil de identificar Marte : também pode ser visto a olho nu em boas condições

: também pode ser visto a olho nu em boas condições Saturno : aparece mais fraco e próximo ao horizonte, o que dificulta a visualização

: aparece mais fraco e próximo ao horizonte, o que dificulta a visualização Netuno: não é visível sem telescópio

Na prática, de acordo com o Times of India, a maioria das pessoas deve conseguir observar dois ou três planetas.

Por que alguns planetas são mais difíceis de ver

A visibilidade depende principalmente do brilho e da posição dos planetas no céu.

Mercúrio e Marte se destacam por refletirem mais luz e estarem em posições mais favoráveis. Já Saturno pode desaparecer rapidamente com o aumento da luminosidade do amanhecer.

Netuno, por sua vez, é muito distante e pouco brilhante, o que torna sua observação inviável sem equipamentos específicos.

Mudança do alinhamento

A configuração dos planetas não é fixa e varia ao longo da semana.

16 de abril: Mercúrio passa a integrar o grupo

17 e 18 de abril: os quatro planetas aparecem mais próximos

19 de abril: Marte se aproxima de Saturno

20 de abril: Mercúrio, Marte e Saturno formam uma linha mais evidente

Após esse período, o agrupamento começa a se dispersar.

Onde será mais fácil observar o alinhamento de planetas?

A localização influencia diretamente na visibilidade. No Hemisfério Norte, os planetas aparecem muito baixos no horizonte, o que dificulta a observação.

Já no Hemisfério Sul, incluindo o Brasil, as condições são mais favoráveis, com os planetas mais altos no céu antes do amanhecer.