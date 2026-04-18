Alinhamento de planetas: quatro astros estarão visíveis em abril; veja quais

Alinhamento de planetas: astros aparecem próximos no céu antes do amanhecer (adventtr/Getty Images)
Redatora
Publicado em 18 de abril de 2026 às 08h26.
O alinhamento de planetas observado neste mês de abril reúne quatro astros que aparecem próximos no céu antes do amanhecer. Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno formam o agrupamento visível durante o fenômeno, que ocorre entre os dias 16 e 23 de abril, com melhor visibilidade prevista entre sábado, 18, e segunda-feira, 20.
Apesar de ser chamado de alinhamento de planetas, trata-se de um efeito visual. Os planetas não estão realmente alinhados no espaço, mas parecem agrupados quando vistos da Terra ao longo do caminho que o Sol percorre no céu.
Nem todos os planetas do agrupamento poderão ser observados sem equipamentos.
Na prática, de acordo com o Times of India, a maioria das pessoas deve conseguir observar dois ou três planetas.
A visibilidade depende principalmente do brilho e da posição dos planetas no céu.
Mercúrio e Marte se destacam por refletirem mais luz e estarem em posições mais favoráveis. Já Saturno pode desaparecer rapidamente com o aumento da luminosidade do amanhecer.
Netuno, por sua vez, é muito distante e pouco brilhante, o que torna sua observação inviável sem equipamentos específicos.
A configuração dos planetas não é fixa e varia ao longo da semana.
16 de abril: Mercúrio passa a integrar o grupo
17 e 18 de abril: os quatro planetas aparecem mais próximos
19 de abril: Marte se aproxima de Saturno
20 de abril: Mercúrio, Marte e Saturno formam uma linha mais evidente
Após esse período, o agrupamento começa a se dispersar.
A localização influencia diretamente na visibilidade. No Hemisfério Norte, os planetas aparecem muito baixos no horizonte, o que dificulta a observação.
Já no Hemisfério Sul, incluindo o Brasil, as condições são mais favoráveis, com os planetas mais altos no céu antes do amanhecer.