Cometa C/2025 R3: quando e onde ver o fenômeno que cruza o céu brasileiro

O cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) poderá ser observado no Brasil neste fim de semana, com melhores condições entre os dias 18 e 20 de abril, quando estará mais brilhante ao se aproximar do Sol.

Como observar o cometa no Brasil

Para visualizar o C/2025 R3 (PanSTARRS), o principal é acertar o horário e o local:

A observação deve ser feita cerca de uma hora antes do nascer do Sol

O olhar deve estar voltado para o horizonte leste

O ideal é escolher locais afastados de cidades, com pouca poluição luminosa e sem obstáculos

O período é curto, já que o céu começa a clarear rapidamente no início da manhã.

Quando o cometa estará mais visível

Os melhores dias são 19 e 20 de abril, quando o cometa se aproxima do periélio — ponto mais próximo do Sol — o que aumenta seu brilho.

A expectativa é que o objeto atinja magnitude próxima de 2,5, nível que permite observação a olho nu em condições favoráveis, semelhante ao brilho das estrelas mais fracas visíveis no céu.

Fatores que podem melhorar a visualização

Um fenômeno chamado dispersão frontal pode intensificar o brilho do cometa, ao refletir a luz solar diretamente na direção da Terra. Isso pode tornar a cauda mais visível e aumentar o destaque do objeto no céu.

O uso de binóculos é recomendado para melhorar a observação, especialmente em regiões com alguma interferência luminosa.

Outras datas importantes

Antes do fim de semana, o cometa já protagonizou um alinhamento visual com a Lua, Mercúrio, Marte e Saturno, criando um cenário favorável para registros fotográficos.

Após o dia 27 de abril, quando atinge sua menor distância da Terra (cerca de 73 milhões de quilômetros), o cometa volta a ser visível no início da noite, depois do pôr do sol.

Entre os dias 21 e 26 de abril, no entanto, ele ficará muito próximo da direção do Sol e não poderá ser observado.

O C/2025 R3 (PanSTARRS) vem do Cinturão de Kuiper, região localizada além de Netuno. Após essa passagem, o cometa será lançado para fora do Sistema Solar e não há previsão de retorno.