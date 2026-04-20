Ciência

Água com gás emagrece? A ciência finalmente deu o veredito (e não é o que você espera)

Análise indica efeito limitado no metabolismo da glicose e ausência de impacto relevante na perda de peso

Água com gás: estudo analisa impacto no emagrecimento e aponta que o consumo não substitui dieta e atividade física (Getty Images)

Água com gás: estudo analisa impacto no emagrecimento e aponta que o consumo não substitui dieta e atividade física (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h02.

A água com gás pode provocar pequenas alterações no metabolismo da glicose, mas não apresenta efeito suficiente para promover perda de peso significativa, segundo análise publicada pelo BMJ Nutrition, Prevention & Health.

O estudo indica que o consumo da bebida pode influenciar a forma como o organismo utiliza energia, mas os efeitos observados são limitados.

Efeitos da água com gás acelera no metabolismo

A análise aponta que o dióxido de carbono presente na água com gás pode ser absorvido pelo organismo e convertido em bicarbonato no sangue. Esse processo pode ativar mecanismos ligados ao metabolismo da glicose.

Segundo o estudo, isso pode levar a um uso mais eficiente da glicose pelo corpo. No entanto, o impacto é considerado pequeno e não suficiente para gerar mudanças relevantes no peso corporal. Mesmo em condições clínicas como a hemodiálise, a redução de glicose observada é baixa em termos absolutos.

Com base nessa comparação, a análise indica que o efeito metabólico da água com gás não substitui medidas tradicionais de controle de peso, como alimentação equilibrada e atividade física.

Água com gás pode reduzir a fome?

O estudo cita que a bebida pode aumentar a sensação de saciedade em algumas pessoas, o que pode influenciar o consumo alimentar.

Ainda assim, não há evidências suficientes para afirmar que esse efeito leve resulte em perda de peso consistente ao longo do tempo.

Efeitos no sistema digestivo

A análise também aponta que o consumo de água com gás pode causar desconfortos digestivos em algumas pessoas, como inchaço e gases. Em casos específicos, pode haver agravamento de sintomas em indivíduos com condições gastrointestinais, como o refluxo.

Diante disso, os autores classificam os resultados como preliminares e indicam a necessidade de estudos adicionais para confirmar os efeitos observados. Segundo a publicação, não há evidências suficientes para recomendar o uso da água com gás como estratégia para o emagrecimento.

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