Comer cedo ajuda a emagrecer? Estudo revela 2 hábitos eficazes

O horário das refeições pode ter impacto direto no controle do peso, segundo um estudo conduzido pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona. A pesquisa indica que prolongar o jejum durante a noite e tomar café da manhã mais cedo estão associados a um índice de massa corporal (IMC) mais baixo ao longo do tempo.

Os resultados foram publicados na revista International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity e se baseiam em dados de mais de 7 mil adultos entre 40 e 65 anos, acompanhados por cerca de cinco anos.

Como o horário das refeições influencia o peso

De acordo com os pesquisadores, comer mais cedo ao longo do dia pode estar mais alinhado com o relógio biológico do corpo. Esse ajuste favorece a queima de calorias e a regulação do apetite, o que contribui para a manutenção de um peso saudável.

A análise mostrou que participantes que mantinham um intervalo maior sem comer durante a noite e iniciavam o dia com uma refeição mais cedo apresentavam melhores indicadores de peso após alguns anos.

Jejum intermitente não mostrou o mesmo efeito

O estudo também avaliou diferentes padrões de jejum intermitente. Em um subgrupo de homens que pulavam o café da manhã e realizavam a primeira refeição apenas após as 14h, não foi observada relação com redução de peso ao longo do tempo.

Esses participantes costumavam manter períodos de jejum mais longos, de cerca de 17 horas. Ainda assim, não apresentaram vantagens em relação ao IMC.

Além disso, esse padrão esteve associado a hábitos considerados menos saudáveis, como maior consumo de álcool, tabagismo, menor nível de atividade física e menor adesão à dieta mediterrânea.

Os dados também indicam diferenças entre os perfis analisados. As mulheres, em geral, apresentaram IMC mais baixo, maior adesão à dieta mediterrânea e menor consumo de álcool.

Por outro lado, relataram piores indicadores de saúde mental e maior responsabilidade por tarefas domésticas e familiares, o que também pode impactar o estilo de vida.

Crononutrição

A pesquisa faz parte de um campo emergente chamado crononutrição, que estuda não apenas o que as pessoas comem, mas também o horário e a frequência das refeições.

Os pesquisadores constataram que padrões alimentares desalinhados com o ritmo biológico podem interferir no funcionamento do organismo, afetando processos como metabolismo, regulação energética e ciclos hormonais.

Estudos anteriores já haviam associado refeições mais cedo a menor risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, reforçando a importância do horário da alimentação para a saúde.

Ainda assim, os autores ressaltam que o tema segue em investigação e que novos estudos são necessários para confirmar os efeitos observados e orientar recomendações futuras.