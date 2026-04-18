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Entenda por que o Mounjaro em pílula não será para todos públicos, segundo CEO da Eli Lilly

Mesmo com um mercado projetado acima de US$ 100 bilhões, especialistas estimam que apenas metade dos pacientes elegíveis terá acesso aos medicamentos baseados em GLP-1

David Ricks, CEO da Eli Lilly: executivo revela por que a pílula contra obesidade terá alcance limitado. (CNBC/YouTube/Reprodução)

David Ricks, CEO da Eli Lilly: executivo revela por que a pílula contra obesidade terá alcance limitado. (CNBC/YouTube/Reprodução)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 18 de abril de 2026 às 11h00.

A promessa de uma “pílula contra a obesidade” esbarra em um paradoxo: quanto mais eficazes e populares esses medicamentos se tornam, mais evidente fica que eles talvez nunca cheguem à maioria das pessoas que poderiam se beneficiar deles.

Essa é a leitura feita por executivos da Eli Lilly, que lançou recentemente o comprimido Foundayo. Segundo o CEO David Ricks, fatores estruturais do sistema de saúde e o custo elevado devem limitar o alcance dos medicamentos baseados em GLP-1 a cerca de 50% da população elegível. Hoje, o número é ainda mais restrito: apenas 1 em cada 10 pessoas com sobrepeso ou obesidade utiliza esse tipo de tratamento.

Para entender o peso dessa afirmação, é preciso voltar algumas décadas. O GLP-1, sigla para “glucagon-like peptide-1”, é um hormônio intestinal identificado no fim do século XX, inicialmente estudado por seu papel no controle da glicose. Com o tempo, pesquisadores perceberam que ele também regula o apetite, atuando como um “freio biológico” que sinaliza saciedade ao cérebro. A transformação desse conhecimento em medicamentos, como os desenvolvidos por Novo Nordisk e pela própria Eli Lilly, marcou uma virada no tratamento da obesidade, uma condição historicamente tratada com abordagens limitadas e baixa eficácia.

Na prática, esses remédios funcionam como um "amplificador" desse sinal natural. Eles retardam o esvaziamento do estômago e reduzem a fome, levando a uma ingestão calórica menor. O resultado, em muitos casos, é uma perda de peso significativa e sustentada, algo difícil de alcançar com intervenções tradicionais. Não por acaso, analistas projetam um mercado global que pode ultrapassar US$ 100 bilhões por ano na próxima década.

Mas a escala desse potencial esbarra em obstáculos concretos. Produzir esses medicamentos, especialmente em larga escala, é um processo complexo e caro. Hoje, cerca de 21 a 22 milhões de pessoas no mundo estão em tratamento com GLP-1. Expandir isso para algo próximo de 500 milhões, como sugerido por Ricks, exigiria multiplicar a capacidade produtiva em até 20 vezes. Não se trata apenas de eficiência industrial, mas de infraestrutura, investimento e tempo.

Há também um fator social menos técnico, mas igualmente decisivo. O custo mensal desses tratamentos, variando entre US$ 149 e US$ 349 nos Estados Unidos, ainda os coloca fora do alcance de grande parte da população. Isso cria uma tensão conhecida na saúde pública: uma tecnologia eficaz que, inicialmente, beneficia principalmente quem pode pagar por ela. Como o próprio CEO reconheceu, a obesidade está fortemente associada à pobreza, o que torna essa desigualdade ainda mais crítica.

Os primeiros sinais de mercado mostram tanto interesse quanto limites. O Foundayo registrou cerca de 1.390 prescrições na primeira semana nos EUA, enquanto concorrentes orais tiveram números semelhantes em seus lançamentos. A versão em comprimido, em vez de injetável, responde a uma barreira prática importante: muitas pessoas evitam tratamentos com agulhas. Ainda assim, a conveniência não resolve o problema central do acesso.

A comparação feita por Ricks com as estatinas, medicamentos amplamente usados para colesterol, é reveladora. Mesmo sendo baratos e consolidados, eles atingem apenas 40% a 50% dos pacientes que deveriam utilizá-los. Isso sugere que o limite não é apenas tecnológico, mas estrutural, envolvendo adesão ao tratamento, cobertura de seguros e organização dos sistemas de saúde.

O futuro dos GLP-1, portanto, parece menos uma trajetória linear de expansão e mais um equilíbrio delicado entre inovação e acesso. A ciência conseguiu transformar um hormônio em uma ferramenta poderosa contra a obesidade. O desafio agora é outro: transformar essa inovação em algo amplamente disponível. Se isso acontecer, não será apenas uma vitória farmacológica, mas um teste de como sistemas de saúde lidam com desigualdade em larga escala.

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