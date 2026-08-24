A arara-azul não é azul: entenda a ilusão de óptica por trás da cor da ave

A arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) é uma das aves mais emblemáticas do Brasil e chama atenção pela plumagem de um azul intenso, mas essa cor, na realidade, não existe nas penas. O tom característico é produzido por um fenômeno físico conhecido como cor estrutural, no qual a maneira como a luz interage com a superfície da pena cria a impressão da coloração azul.

A curiosidade voltou a ganhar destaque após vídeos publicados por biólogos e criadores de conteúdo viralizarem nas redes sociais, mostrando que, quando uma pena da ave é iluminada por trás, ela deixa de parecer azul e revela uma tonalidade escura.

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A cor nasce da interação entre luz e microestrutura das penas

Segundo reportagem da Galileu, diferentemente do que ocorre em animais cuja coloração depende de pigmentos, o azul da arara é resultado da organização microscópica de suas penas.

Segundo especialistas, as estruturas são formadas por queratina — proteína também presente em cabelos e unhas — distribuída entre pequenas cavidades preenchidas por ar. Quando a luz atinge essa arquitetura microscópica, parte dela é absorvida, parte atravessa a pena e outra parte é refletida seletivamente.

Nesse processo, os comprimentos de onda correspondentes ao azul são refletidos com maior intensidade, fazendo com que essa seja a cor percebida pelos nossos olhos.

Por que a pena parece preta em alguns ângulos?

Quando a iluminação muda ou a pena é observada contra a luz, o efeito responsável pela reflexão do azul praticamente desaparece.

Nessas condições, passa a predominar a melanina presente na base da estrutura da pena. Esse pigmento escuro é o que confere à plumagem sua coloração de fundo, razão pela qual ela pode parecer cinza ou preta quando o efeito óptico deixa de ocorrer, segundo a reportagem da Galileu.

O mesmo mecanismo explica por que a intensidade da cor varia conforme o ângulo de observação e a incidência da luz.

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Nem todas as aves produzem suas cores da mesma forma

A arara-azul utiliza um mecanismo diferente daquele observado em diversas outras espécies.

Nas aves de penas vermelhas e amarelas, por exemplo, a coloração costuma ser produzida por carotenoides, pigmentos obtidos por meio da alimentação. Já em algumas aves verdes, a aparência resulta da combinação entre pigmentos amarelos e a reflexão da luz pela estrutura das penas. Isso faz da arara-azul um dos exemplos mais conhecidos de cor estrutural entre as aves.

Curiosidade também reforça a importância da conservação

Embora o fenômeno seja conhecido pela ciência há anos, a recente repercussão nas redes sociais também ajuda a chamar atenção para a conservação da espécie.

Segundo o Instituto Arara Azul, a arara-azul é classificada como "vulnerável" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e como "quase ameaçada" pelo Ministério do Meio Ambiente.

A redução de suas populações ocorreu principalmente em consequência da captura ilegal de ovos, filhotes e adultos para o comércio de animais silvestres, da destruição e fragmentação do habitat, além da baixa taxa reprodutiva e da dependência de ambientes específicos para alimentação e reprodução.

Atualmente, a espécie ocorre principalmente no Pantanal, no Brasil Central e na região Norte. De acordo com o Instituto Arara Azul, estima-se que existam cerca de 6.500 indivíduos vivendo em liberdade no país, acompanhados por projetos voltados à proteção dos locais de reprodução e à recuperação das populações naturais.