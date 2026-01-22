Araras-canindés são soltas no Rio de Janeiro após mais de 200 anos

O projeto Refauna libertou três araras-canindés na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, esta semana. A reintrodução das aves faz parte da iniciativa para repovoar a área com os pássaros.

É a primeira vez em mais de 200 anos que as araras-canindés retornam para a região. O projeto conta com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e de outras instituições.

Reinserção das araras na fauna carioca

O projeto tem quatro araras-canindés sob sua tutoria. Elas chegaram do interior de São Paulo em junho de 2025 e estão no Parque Nacional da Tijuca desde então.

A diretora da Refauna, Joana Macedo, explica que as aves passaram por uma preparação antes de retornarem para a natureza.

Elas têm que estar bem para voar, tem o treinamento alimentar, a gente vai fazendo a transição, oferecendo os frutos que ela vai encontrar na floresta.

No dia em que foram soltas, os pesquisadores prepararam o viveiro na mata e deixaram a porta aberta para que cada ave voasse quando se sentisse pronta.

A primeira a voar foi 'Fernanda' , que saiu rapidamente do viveiro;

, que saiu rapidamente do viveiro; Em seguida, duas horas depois, 'Sueli' também alçou voo;

também alçou voo; Três dias depois, 'Fátima' , a última arara, partiu para a floresta.

Objetivo do projeto Refauna

Ao longo do primeiro semestre de 2026, outras seis araras vão passar pelo mesmo processo e devem ser soltas na natureza pelo projeto. O objetivo é que em cinco anos 50 aves habitem o Rio de Janeiro.

A analista ambiental do ICMBio, Mariana Egler, explica os benefícios da região para ações de reintegração.

A cidade do Rio de Janeiro tem os dois maiores parques urbanos do mundo: o Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Nacional da Tijuca. Eles quase fazem limite, criando um corredor ecológico.

Mariana detalha que o sucesso do projeto também depende do cuidado dos moradores da região.

Monitoramento das aves

As araras-canindés foram equipadas com anilhas e colares de identificação.

Após a soltura, uma das aves, a 'Fernanda', retornou para a área próxima ao instituto e chamou atenção dos pesquisadores.

"Muito emocionante encontrar esse animal completamente solto, ao ar livre, voando dentro dessa floresta", afirma a diretora científica do Refauna, Luísa Genes.