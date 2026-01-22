Araras-canindés são soltas no Rio de Janeiro após mais de 200 anos

Ação faz parte do projeto Refauna, com o apoio do ICMBio e de outras instituições
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16h18.
O projeto Refauna libertou três araras-canindés na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, esta semana. A reintrodução das aves faz parte da iniciativa para repovoar a área com os pássaros.
É a primeira vez em mais de 200 anos que as araras-canindés retornam para a região. O projeto conta com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e de outras instituições.
O projeto tem quatro araras-canindés sob sua tutoria. Elas chegaram do interior de São Paulo em junho de 2025 e estão no Parque Nacional da Tijuca desde então.
A diretora da Refauna, Joana Macedo, explica que as aves passaram por uma preparação antes de retornarem para a natureza.
Elas têm que estar bem para voar, tem o treinamento alimentar, a gente vai fazendo a transição, oferecendo os frutos que ela vai encontrar na floresta.
No dia em que foram soltas, os pesquisadores prepararam o viveiro na mata e deixaram a porta aberta para que cada ave voasse quando se sentisse pronta.
Ao longo do primeiro semestre de 2026, outras seis araras vão passar pelo mesmo processo e devem ser soltas na natureza pelo projeto. O objetivo é que em cinco anos 50 aves habitem o Rio de Janeiro.
A analista ambiental do ICMBio, Mariana Egler, explica os benefícios da região para ações de reintegração.
A cidade do Rio de Janeiro tem os dois maiores parques urbanos do mundo: o Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Nacional da Tijuca. Eles quase fazem limite, criando um corredor ecológico.
Mariana detalha que o sucesso do projeto também depende do cuidado dos moradores da região.
As araras-canindés foram equipadas com anilhas e colares de identificação.
Após a soltura, uma das aves, a 'Fernanda', retornou para a área próxima ao instituto e chamou atenção dos pesquisadores.
"Muito emocionante encontrar esse animal completamente solto, ao ar livre, voando dentro dessa floresta", afirma a diretora científica do Refauna, Luísa Genes.