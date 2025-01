Xícara cheia: novidades para quem gosta de café

Seja quente ou gelado, o café segue como protagonista de experiências únicas e cada vez mais criativas. Confira as novidades.

Cafés gelados

Com a chegada do verão, a Nespresso aposta em cafés gelados e acessórios exclusivos para proporcionar uma experiência refrescante aos consumidores. Inspirada no clima descontraído do Mediterrâneo e no estilo retrô dos anos 70, a marca apresenta a nova edição limitada da linha Barista Creations, desenvolvida especialmente para receitas geladas.

Disponíveis a partir de janeiro nas boutiques e no site da Nespresso, os novos blends atendem aos sistemas Original, Vertuo e Nespresso Professional. Entre os destaques estão:

Freddo Delicato e Ice Leggero : blends doces e frutados, ideais para receitas geladas com ou sem leite.

blends doces e frutados, ideais para receitas geladas com ou sem leite. Freddo Intenso : um café intenso para uma experiência refrescante.

um café intenso para uma experiência refrescante. Cold Brew Style Intense : café suave, sedoso e ousado, com notas de torrado e caramelo, sem amargor.

café suave, sedoso e ousado, com notas de torrado e caramelo, sem amargor. Sunny Almond Vanilla : um blend indulgente com sabor de amêndoa e baunilha.

um blend indulgente com sabor de amêndoa e baunilha. Coconut Flavor e Tropical Coconut: opções que adicionam um toque tropical às bebidas geladas.

Nespresso: cafés e acessórios para o verão (Divulgação/Divulgação)

Parceria com Pantone traz cor ao verão

Em colaboração com a Pantone, autoridade global em cores, a Nespresso também lança a máquina Vertuo Pop Pantone na cor Mandarin Orange, em edição limitada. A coleção inclui ainda acessórios como a Mug Nespresso x Pantone, moldes para sorvete (Ice Lolly Mold), formas de gelo (Barista Ice Cube Tray), Travel Mugs em cores exclusivas e apoiadores de copo (Coasters).

HARIO e Tachikichi

A HARIO, marca mundialmente reconhecida por seus acessórios para café, anunciou uma parceria com a Tachikichi, tradicional fabricante de cerâmicas fundada em Kyoto em 1752. A colaboração une a funcionalidade moderna da HARIO com a riqueza cultural e artesanal da Tachikichi, resultando em peças exclusivas.

Entre as novidades estão dois designs que celebram a tradição japonesa:

Chōjū-Giga : Inspirado no Chōjū-jinbutsu-giga — um conjunto de rolos de pintura dos séculos XII e XIII, considerado o “primeiro mangá” da história — o design traz cenas de animais antropomorfizados, como sapos e coelhos. As pinturas, que satirizam monges ao retratá-los como animais, são tesouros nacionais no Japão. O modelo Chōjū-Giga V60 apresenta a cena do sapo e do coelho lutando, além de um coelho perseguindo um ladrão com um bastão.

Inspirado no Chōjū-jinbutsu-giga — um conjunto de rolos de pintura dos séculos XII e XIII, considerado o “primeiro mangá” da história — o design traz cenas de animais antropomorfizados, como sapos e coelhos. As pinturas, que satirizam monges ao retratá-los como animais, são tesouros nacionais no Japão. O modelo Chōjū-Giga V60 apresenta a cena do sapo e do coelho lutando, além de um coelho perseguindo um ladrão com um bastão. Shonzui: O padrão Shonzui traz símbolos auspiciosos como pinheiros, bambus e flores de ameixa sobre um desenho geométrico que remete à carapaça de uma tartaruga.

HARIO V60: parceria com a Tachikichi, tradicional fabricante de cerâmicas fundada em Kyoto em 1752 (Divulgação/Divulgação)

Os coadores desta coleção são feitos em Arita-yaki, estilo de cerâmica japonesa com mais de 400 anos de tradição. Produzidos artesanalmente, eles combinam estética e funcionalidade. O formato cônico do V60, aliado às ranhuras em espiral e ao fluxo sem restrições, permite controlar a extração do café: infusões rápidas resultam em sabores leves, enquanto extrações lentas proporcionam cafés mais encorpados.

Degustação de café em Santos

Até o dia 31 de janeiro, o Museu do Café, em Santos, no litoral paulista, oferece uma programação especial para o início do ano.

A atividade inclui degustações de cafés especiais preparados com diferentes métodos pela equipe de baristas do Centro de Preparação de Café (CPC) do Museu. Além disso, os participantes terão a chance de explorar áreas exclusivas dos bastidores, como a sala de torra e o espaço onde ocorrem os cursos técnicos do CPC.

Museu do Café, em Santos: degustações de cafés especiais preparados com diferentes métodos (Divulgação/Divulgação)

Outra atração é a visita ao Centro de Preservação, Pesquisa e Referência (CPPR), um espaço dedicado ao aprofundamento do conhecimento sobre o café no Brasil e a história da Bolsa Oficial do Café.

Datas (janeiro/25): 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31

Horário: 14h

Ingressos: R$ 20 (apenas degustação) | R$ 30 (degustação + visita ao Museu) – adquiridos na bilheteria (vagas limitadas)

Endereço: Rua XV de Novembro, 95 - Centro, Santos - SP