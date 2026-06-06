Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump diz que Irã não aceita acordo porque é 'forte e orgulhoso', segundo NBC

Trump comparou a situação com a guerra do Vietnã e alegou que resolver um confronto desta magnitude requer tempo

Guerra no Irã: conflito começou no dia 28 de fevereiro (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Guerra no Irã: conflito começou no dia 28 de fevereiro (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09h37.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 5, em uma entrevista à rede NBC News que o Irã ainda não aceitou um acordo para pôr fim à guerra porque seus líderes são "fortes" e "orgulhosos", embora tenha garantido que eles "não têm outra opção" a não ser negociar com Washington.

"São fortes, orgulhosos, há coisas que nunca pensaram que fariam e que terão de fazer. Não têm outra opção, e leva um tempo", afirmou Trump à jornalista Kristen Welker, da emissora de televisão americana, ao se referir às conversas entre os países.

Segundo a NBC News, o mandatário defendeu o ritmo das negociações e rejeitou as críticas daqueles que exigem uma solução rápida para o conflito, que nesta semana entrou em seu quarto mês.

Trump comparou a situação com a guerra do Vietnã e alegou que resolver um confronto desta magnitude requer tempo.

O presidente, como em ocasiões anteriores, garantiu que os Estados Unidos destruíram grande parte da capacidade militar iraniana, incluindo fábricas de drones, plataformas de lançamento e centros de produção de mísseis.

No entanto, ele afirmou que Teerã ainda conserva parte de seu arsenal e estimou que mantém entre 21% e 22% de sua capacidade militar.

Mais cedo, um alto funcionário da república islâmica disse à rede CNN que o acordo com os Estados Unidos dependia de Trump aceitar liberar US$ 24 bilhões de fundos iranianos congelados.

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísIsraelEstados Unidos (EUA)GuerrasOriente Médio

Mais de Mundo

Israel confirma ter matado três integrantes do exército do Líbano por 'erro'

Trabalhadores do estádio SoFi, que abrigará 1ª partida da Copa nos EUA, declaram greve

EUA deixam parte da delegação do Irã sem visto para a Copa do Mundo, diz imprensa raniana

Peru: segundo turno das eleições conta com filha de Fujimori

Mais na Exame

Ciência

Manteiga de cacau ou hidratante labial? O que protege mais no frio

Esporte

Quem é Luis Guto Miguel, brasileiro que disputa a final juvenil de Roland Garros

Mundo

Israel confirma ter matado três integrantes do exército do Líbano por 'erro'

Mercado Imobiliário

8 lugares onde o Airbnb enfrenta restrições — o Brasil pode ser o próximo