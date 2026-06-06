Trump diz que Irã não aceita acordo porque é 'forte e orgulhoso', segundo NBC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 5, em uma entrevista à rede NBC News que o Irã ainda não aceitou um acordo para pôr fim à guerra porque seus líderes são "fortes" e "orgulhosos", embora tenha garantido que eles "não têm outra opção" a não ser negociar com Washington.

"São fortes, orgulhosos, há coisas que nunca pensaram que fariam e que terão de fazer. Não têm outra opção, e leva um tempo", afirmou Trump à jornalista Kristen Welker, da emissora de televisão americana, ao se referir às conversas entre os países.

Segundo a NBC News, o mandatário defendeu o ritmo das negociações e rejeitou as críticas daqueles que exigem uma solução rápida para o conflito, que nesta semana entrou em seu quarto mês.

Trump comparou a situação com a guerra do Vietnã e alegou que resolver um confronto desta magnitude requer tempo

O presidente, como em ocasiões anteriores, garantiu que os Estados Unidos destruíram grande parte da capacidade militar iraniana, incluindo fábricas de drones, plataformas de lançamento e centros de produção de mísseis.

No entanto, ele afirmou que Teerã ainda conserva parte de seu arsenal e estimou que mantém entre 21% e 22% de sua capacidade militar.

Mais cedo, um alto funcionário da república islâmica disse à rede CNN que o acordo com os Estados Unidos dependia de Trump aceitar liberar US$ 24 bilhões de fundos iranianos congelados.