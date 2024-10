Hario inaugura espaço gastronômico único no mundo em São Paulo

Até poucos anos, os cafés especiais eram chamados de ‘chafé’, por apresentarem características sensoriais como tonalidade mais clara e sabores que podem variar de frutas a castanhas e flores, diferentes dos cafés com torra escura comumente consumidos pela maior parte dos brasileiros. Ainda que o Brasil seja um dos maiores produtores e consumidores de café, uma das marcas responsável por disseminar o café especial filtrado no país veio do Japão. No mundo, a Hario se tornou sinônimo de método especializado em filtragem. Agora, a marca japonesa inaugura a Casa Hario, primeiro espaço no mundo que reúne restaurante, bar, loja e, é claro, cafeteria.

“Quando decidi importar a Hario para o Brasil, em 2012, o café especial era associado ao café espresso. Pois o café americano era considerado ‘chafé’, e nas cafeterias as pessoas pediam por café espresso, já que o café coado sempre foi feito em casa. Mas isso mudou, e agora o brasileiro entende que a Hario V60 é dos métodos que melhor apresenta as notas do café”, diz Katia Nassuno, co-fundadora da Flavors, marca importadora da Hario no Brasil.

Na Casa Hario, inaugurada há poucas semanas no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, a proposta é apresentar outros aspectos da Hario, para além do café. “A Hario é muito conhecida por toda a parte de café, mas é uma marca de utensílios domésticos no mercado japonês. A ideia é uma imersão para uma experiência completa”, diz Nassuno.

Por lá, as opções variam ao longo do dia, com cardápios de café da manhã, almoço, happy hour, jantar e empório. As experiências de gastronomia, bar e barista são comandadas por Flávio Miyamura e Talita Simões, respectivamente.

No menu de café da manhã há 24 opções com pratos nipo-brasileiros como o pão de queijo com nori, a coxinha japa, feita com massa de korokke de batata e o dadinho de moti. “Queremos mostrar que a Hario é uma empresa tradicional, mas contemporânea, que se moderniza e integra [às culturas]. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, queremos transmitir a sinergia entre os países”, diz Nessuno.

No entanto, há opções gastronômicas mais tradicionais do Japão, como o Teishoku (R$ 129) no menu do almoço com proteína, como salmão, costelinha com missô ou cogumelos, missoshiru da casa, gohan, saladinha com molho, tsukemono ou conserva da casa e porção de bokchoy com molho de ostras.

1 /9 (Casa Hario: ambiente.)

2 /9 (Hario inaugura espaço gastronômico único no mundo em São Paulo.)

3 /9 (Casa Hario: Teishoku (R$ 129) no menu do almoço com proteína, missoshiru da casa, gohan, saladinha com molho, tsukemono ou conserva da casa e porção de bokchoy com molho de ostras.)

4 /9 (Casa Hario: arroz de cogumelos com ovo pochê.)

5 /9 (Casa Hario: combinado de sushi e sashimi.)

6 /9 (Casa Hario: drinque Sabugoro (R$ 18), feito com água com gás, flor de sabugueiro e mix cítrico.)

7 /9 (Casa Hario: Choux Cream da Amay Doces.)

8 /9 (Casa Hario: bolo de matchá da Amay Doces e matchá latte.)

9/9 (Casa Hario: Mariana Nassumo e Katia Nassuno, co-fundadoras da Flavors e sócias da Casa Hario.)

No bar, as opções vão desde os drinques sem álcool, a exemplo do Sabugoro (R$ 18), feito com água com gás, flor de sabugueiro e mix cítrico, releituras dos clássicos, batizada de mestiços, como Meu Mai Tai (R$ 45) e Bloody Mariko (R$ 39). E drinques autorais com álcool como o Ume (R$ 39), com saquê seco com redução de ameixa, mix de ameixas frescas e solução cítrica, e o Milenar (R$ 39), à base de gim, licor Benedictine, jerez, solução cítrica e redução de flor de sabugueiro.

A seleção da confeitaria é comandada pela premiada chef Aya Tamaki, da Amay Doces. Conhecida pelos seus doces inspirados na confeitaria japonesa, o cardápio conta com sobremesas sem glúten como as fatias de matchá (R$ 29,90) e frutas vermelhas (R$ 29,90) e choux cream (R$ 16,50).

O espaço também é um parque de diversões para quem se interessa por culinária. Com mais 80 itens, há acessórios exclusivos da Hario como a linha casa e chá, com panela de gohan, copos, taças, xícaras, conjunto de saquês, com preços que variam de R$ 22,90 a R$ 1.900.

A marca também criou um blend de café exclusivo brasileiro. A sugestão é experimentar cafés nacionais ou importados em diferentes métodos de extração. Mas não pense em pedir um café espresso para encerrar a experiência, pois não há a opção no cardápio. “Até agora não tivemos nenhuma reclamação. Os clientes buscam pelo café filtrado, isso é uma das maiores provas que este método se consolidou como hábito de consumo”, diz Nassuno.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 426

Reservas: https://usetag.me/casahario

Site: http://www.casahario.com.br