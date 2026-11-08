Xícara cheia: 6 novidades para quem gosta de café

Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, reúne produtores, especialistas e empresas para discutir tendências e novidades do setor cafeeiro (Marcus Desimoni/NITRO/Divulgação)

Café em Belo Horizonte

A Semana Internacional do Café (SIC) 2026 será realizada de 11 a 13 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte. Em sua edição deste ano, o evento dá início às celebrações dos 300 anos da introdução do café no Brasil, que serão completados em 2027. A programação reúne produtores, especialistas e empresas para discutir tendências e desafios do setor, com temas como mudanças climáticas, inovação, inteligência artificial e novos mercados. Entre as atrações estão salas de degustação (cupping), rodadas de negócios, o Campeonato Brasileiro de Barista e o prêmio Coffee of the Year. No dia 13, a feira também estará aberta ao público consumidor.

SERVIÇO

Semana Internacional do Café (SIC) 2026

Data: 11 a 13 de novembro de 2026

Horário: das 10h às 19h

Local: Expominas, Belo Horizonte (MG).

Ingressos e credenciamento: disponíveis no site oficial do evento. Nos dias 11 e 12, a feira é exclusiva para profissionais do setor. No dia 13, também recebe consumidores finais.

Cora: restaurante no centro de São Paulo, recebe três cafeterias paulistanas para um brunch especial em 15 de novembro (Érika Mayumi./Divulgação)

Brunch reúne cafeterias do centro de São Paulo

O restaurante Cora, na região central de São Paulo, promove em 15 de novembro um brunch que reúne três cafeterias da cidade: Cafetina, FFV Café e Longão. A iniciativa integra as comemorações dos cinco anos da casa e combina pratos preparados pelo chef Pablo Inca com bebidas criadas especialmente pelas cafeterias convidadas. Entre as opções estão o Caputina (R$ 25), cappuccino gelado com café, leite e redução de cumaru, da Cafetina; o Cold Amigo (R$ 25), releitura do caju amigo com cold brew, do FFV Café; e um microlote preparado pela Longão para café coado. A programação gastronômica inclui ainda iogurte com banana, aveia e doce de leite (R$ 26), medialuna (R$ 20), ovos mexidos com pão na brasa (R$ 32) e pratos já conhecidos do cardápio do restaurante.

SERVIÇO

Cora — Rua Amaral Gurgel, 344, 6º andar, São Paulo (SP).

15 de novembro, domingo, das 10h às 17h.

Espaço da Casa HARIO, no Itaim Bibi, oferece workshops e experiências sobre preparo, degustação e torrefação de cafés especiais (Neuton Araújo/Divulgação)

Aprenda a preparar e degustar cafés especiais

A Casa HARIO, no Itaim Bibi, em São Paulo, apresenta uma programação de workshops sobre cafés especiais em novembro e dezembro. A agenda inclui três experiências: Dominando seu Café Filtrado, com técnicas de preparo nos métodos V60 e Syphon, realizado às sextas-feiras, às 19h (R$ 160); Treinando Seus Sentidos, com exercícios de percepção sensorial e degustações guiadas, nos dias 14 de novembro e 12 de dezembro, às 10h (R$ 299); e Experiência de Torra, que apresenta as etapas da torrefação e seus efeitos no perfil da bebida, nas mesmas datas, às 15h (R$ 270). As atividades têm duração de duas a três horas e são conduzidas por profissionais da casa e convidados. As inscrições estão disponíveis pelo Sympla.

SERVIÇO

Casa HARIO — Rua Manuel Guedes, 426, Itaim Bibi, São Paulo (SP).

Microlote Rapadura, novidade da Joya Boulangerie, na Vila Madalena, produzido pela Unique Cafés (Juliana Primon/Divulgação)

Microlote com sabor de rapadura

A Joya Boulangerie, padaria artesanal francesa comandada pela chef Isabela Honda, na Vila Madalena, apresenta um novo café especial inspirado na rapadura brasileira. Produzido pela Unique Cafés, o microlote de edição limitada tem perfil sensorial com notas de frutas amarelas, calda de pudim e doçura que remete ao doce de cana, sem adição de rapadura à bebida. A novidade integra a seleção sazonal de cafés da casa, que inclui espressos, filtrados e microlotes escolhidos conforme a safra e a disponibilidade dos grãos.

SERVIÇO

Joya Boulangerie — Rua Fradique Coutinho, 1406, Vila Madalena, São Paulo (SP).

Café Rapadura: R$ 21 (filtrado na xícara) | R$ 57 (pacote de 250 g). Edição limitada.

Primeira loja do chef pâtissier Lucas Corazza, na Vila Buarque, reúne confeitaria autoral e cafés especiais da No More Bad Coffee (Divulgação/Divulgação)

Novo café e confeitaria na Vila Buarque

Lucas Corazza Doçaria Autoral, primeira loja do chef pâtissier Lucas Corazza, estreia na Vila Buarque, em São Paulo. O endereço reúne a confeitaria autoral do chef, com receitas inspiradas em suas memórias de família e na formação na França, e cafés especiais da No More Bad Coffee, marca que tem Caio Tucunduva como mestre de torra. A casa trabalha com grãos torrados no local e oferece opções como coado e expresso (R$ 9), cappuccino e americano (R$ 13). Para acompanhar, há bolos caseiros (R$ 25 a fatia), o Medovik (R$ 42), releitura do bolo de mel russo, e o bolo de chocolate Pecaminoso (R$ 55), além de opções salgadas.

SERVIÇO

Lucas Corazza Doçaria Autoral — Rua Marquês de Itu, 789, Vila Buarque, São Paulo (SP).

Soft opening até 12 de novembro, das 12h às 17h30.

Zena Cucina: trattoria dos Jardins que apresenta novidades no cardápio inspiradas na cozinha da Ligúria (Mario Rodrigues Jr./Divulgação)

Affogato: café e gelato em uma sobremesa italiana

Para quem gosta de café e quer conhecer uma sobremesa clássica italiana, o Zena Cucina, trattoria dos Jardins comandada pelo chef Carlos Bertolazzi, apresenta o Affogato (R$ 45), combinação de gelato de creme com uma dose quente de espresso especial. A novidade integra a renovação do cardápio da casa, que há quase 18 anos apresenta receitas da Ligúria, região do noroeste da Itália. Entre as novas opções estão as Coxinhas di Anatra (R$ 52), de pato, a Caramelle di Ossobuco e Gremolata (R$ 99), massa recheada com ossobuco, e o Mandilli al Pesto con Stracciatella e Limone (R$ 95), com pesto genovês, stracciatella e limão-siciliano. Nos pratos principais, as sugestões incluem o Polpo Alla Griglia (R$ 169), polvo grelhado com batatas, o Risotto Al Mare (R$ 139), com frutos do mar, e o Pesce del Giorno (R$ 96), com filé de Saint Peter.

SERVIÇO

Zena Cucina — Rua Peixoto Gomide, 1901, Jardins, São Paulo (SP).