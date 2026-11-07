12 lançamentos de óculos de luxo para ficar de olho neste verão

As novidades de eyewear das principais grifes internacionais chegam ao mercado brasileiro a tempo da temporada de verão. Com coleções que transitam entre a alta tecnologia de materiais, a inspiração na arquitetura modernista e o apelo cinematográfico, marcas como Dolce&Gabbana, Emporio Armani e Oliver Peoples apresentam apostas em armações de sol e de grau.

Abaixo, a Casual EXAME selecionou 12 lançamentos de destaque das novas coleções de luxo para renovar o visual na estação. Confira:

Dolce&Gabbana: elegância urbana e estética de cinema

A nova coleção de óculos Outono/Inverno 2026 da Dolce&Gabbana coloca o design de acetato com detalhes metálicos no centro de uma narrativa urbana e misteriosa. Fotografada por Gordon von Steiner, sob a direção artística de Charles Levai e Kevin Tekinel (da agência Maybe), a campanha explora jogos de luz e sombra na metrópole.

A novidade visual das peças é o logotipo metálico DG Crossed, aplicado em dobradiças e hastes. Três modelos se destacam:

DG4563 (feminino)

Modelo de sol em acetato com armação quadrada marcante. Traz detalhes metálicos Griffe na frente e o logotipo DG Crossed em tom metálico nas hastes.

DG3455 (feminino)

Armação em acetato com silhueta oval e linhas suaves. Os detalhes metálicos se estendem harmoniosamente da parte frontal até as hastes.

DG3457 (masculino)

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Modelo óptico retangular com traços estruturados. Os detalhes em tom gunmetal nas dobradiças e na frente conferem uma assinatura discreta e urbana.

Emporio Armani: sustentabilidade e geometria no cotidiano

A Emporio Armani aposta no uso de acetatos e fibras de nylon de origem vegetal (bio-based) para sua nova coleção. A marca traduz a estética vista nas passarelas de Milão para o dia a dia, equilibrando durabilidade, leveza e menor impacto em matérias-primas fósseis.

O design combina contrastes entre acetatos brilhantes e estruturas finas em metal nos tons ouro, prata e bordô, com o icônico símbolo da águia aplicado em esmalte ou gravado a laser. Sete modeelos se destacam:

EA4288U (feminino)

Modelo de sol com silhueta oval e leve toque cat-eye. Combina frente em acetato orgânico com estrutura fina de metal e logotipo gravado a laser.

EA2182 (feminino)

Destaque de passarela, o modelo de sol apresenta silhueta geométrica em formato de losango, com frente em metal e hastes em material injetado.

EA2179 (feminino)

Óculos de sol em metal com formato borboleta alongado. O acabamento em esmalte emoldura o logotipo nas hastes e combina com as ponteiras injetadas.

EA1192 (feminino)

Armação de grau borboleta suavemente arredondada. O detalhe esmaltado conecta o logotipo às ponteiras para uma estrutura leve de uso diário.

EA4282U (masculino)

Óculos de sol levemente quadrado em acetato orgânico e lentes de nylon vegetal. Detalhes em metal e o motivo das três listras trazem inspiração esportiva.

EA3293U (masculino)

Armação de grau retangular em acetato de base vegetal. As linhas essenciais são acompanhadas por elementos metálicos que percorrem a frente e as hastes.

EA4279U (masculino)

Releitura da clássica silhueta piloto com ponte dupla. O modelo vem acompanhado por dois clip-ons intercambiáveis de encaixe magnético.

Oliver Peoples: essência modernista de Los Angeles

A coleção "Twice Upon a Time", da californiana Oliver Peoples, busca inspiração no acervo histórico da marca, no imaginário cinematográfico de Hollywood e na arquitetura de Los Angeles. A campanha teve como cenário uma das residências projetadas pelo arquiteto John Lautner (discípulo de Frank Lloyd Wright).

As peças destacam-se pelo trabalho artesanal em titânio e acetato escultural, acompanhadas por lentes em degradês exclusivos inspirados em pinturas em aquarela. Os modelos estão divididos entre sol e grau. Destacamos dois:

Edition 10 (Dark Mahogany)

Versão do mesmo modelo com armação em acetato no tom Dark Mahogany (tartaruga escuro de fundo alaranjado) e lentes de vidro mineral Carbon Grey. A peça combina linhas geométricas suaves com o acabamento polido de alta precisão artesanal.

Edition 9 (Taupe + Green)

Também parte da colaboração com a Jil Sander, o modelo destaca-se pela armação retangular sobredimensionada em acetato translúcido no tom Taupe. O design geométrico e marcante é finalizado com lentes de vidro mineral em tom verde (Green).