Recomeçar aos 40: por que tantos profissionais seniores estão voltando a estudar

Depois de duas décadas de experiência profissional, voltar à sala de aula pode parecer uma decisão inesperada. O conhecimento acumulado, que durante anos sustentou promoções e novas responsabilidades, passa a conviver com exigências que nem sempre fizeram parte da formação original.

A inteligência artificial é uma das razões para essa mudança. Atividades ligadas à análise de dados, automação e gestão de processos estão incorporando tecnologias que exigem atualização mesmo de profissionais com trajetórias consolidadas.

Aos 40 anos, entretanto, a decisão de estudar costuma envolver questões diferentes daquelas enfrentadas no início da carreira, como responsabilidades financeiras, tempo disponível e expectativas de crescimento.

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Por que a experiência já não dispensa a atualização?

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, estima que 39% das competências utilizadas pelos trabalhadores serão transformadas ou ficarão desatualizadas até 2030.

A projeção considera mudanças tecnológicas, econômicas e organizacionais, com destaque para o avanço da inteligência artificial e da análise de dados.

Isso significa que profissionais podem precisar desenvolver novas habilidades mesmo permanecendo na mesma função.

Para quem ocupa cargos de gestão, compreender aplicações de IA pode ser necessário para avaliar investimentos, acompanhar indicadores e orientar equipes.

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O que as pesquisas mostram sobre profissionais mais velhos?

A participação em cursos e treinamentos continua relevante na vida adulta, mas não cresce necessariamente com a idade.

Segundo o OECD Skills Outlook 2025, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 49% dos adultos entre 30 e 49 anos participaram de atividades de aprendizagem não formal, como cursos e treinamentos, nos 12 meses anteriores à pesquisa.

Entre aqueles de 50 a 65 anos, o percentual foi de 35%.

Os dados mostram que a atualização profissional permanece presente após os 40, embora a participação diminua nas faixas etárias mais elevadas.

Como a inteligência artificial influencia a escolha dos cursos?

A procura por conhecimentos relacionados à IA pode envolver diferentes objetivos profissionais.

Na área financeira, aprender análise de dados e automação pode contribuir para a elaboração de relatórios. Já profissionais de marketing podem estudar aplicações de IA generativa na produção e avaliação de conteúdos.

Para lideranças, formações voltadas à aplicação da tecnologia nos negócios ajudam a compreender riscos, custos e possibilidades de implementação.

A escolha deve considerar a experiência anterior e as competências necessárias para alcançar os próximos objetivos de carreira.

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Como voltar a estudar depois dos 40?

O primeiro passo é identificar quais conhecimentos precisam ser atualizados e quais habilidades já fazem parte do repertório profissional.

Cursos de curta duração podem atender necessidades específicas. Especializações e programas executivos oferecem a possibilidade de aprofundar temas e desenvolver projetos mais extensos.

A modalidade de ensino também influencia a decisão. Aulas online podem facilitar a conciliação com o trabalho, enquanto encontros presenciais oferecem oportunidades de interação e networking.

Antes da matrícula, vale analisar carga horária, investimento financeiro e aplicação dos conteúdos.