Acabou assim? 6 finais de séries que deixaram o público de queixo caído

Chegar ao último episódio de uma série significa se despedir de personagens que fizeram parte da rotina por anos. A expectativa costuma vir acompanhada de teorias, perguntas e torcida por um encerramento à altura da história.

Algumas produções aproveitam essa despedida para revelar uma peça capaz de mudar o sentido de tudo o que veio antes. Outras surpreendem pela forma de encerrar a narrativa, com saltos no tempo ou uma cena interrompida no momento de maior tensão.

De dramas familiares a histórias sobre viagens no tempo, confira seis séries com finais surpreendentes e entenda o que torna cada um deles marcante:

Atenção: o texto a seguir revela os desfechos das seis séries.

1. 'Dark': salvar o mundo custa a existência dos protagonistas

Depois de três temporadas de viagens no tempo e relações familiares que desafiam qualquer árvore genealógica, "Dark" revela que a solução para o ciclo está em um terceiro mundo: aquele que deu origem às duas realidades acompanhadas pelo público.

Nesse universo, o relojoeiro H. G. Tannhaus perde o filho, a nora e a neta em um acidente de carro. Sua tentativa de reverter a tragédia provoca a criação dos mundos de Jonas e Martha. Para desfazer o nó, os protagonistas precisam impedir o acidente — uma decisão que apaga as próprias existências.

A surpresa dá ao quebra-cabeça uma consequência afetiva. Jonas e Martha conseguem interromper o sofrimento que atravessa gerações, mas o sucesso depende de abrir mão do futuro juntos. O desaparecimento dos dois transforma a resolução do mistério em uma despedida.

Onde assistir: Netflix.

2. 'Família Soprano': uma tela preta no momento decisivo

Tony Soprano se reúne com a família em uma lanchonete. Enquanto a música “Don't Stop Believin'”, do Journey, toca, a montagem acompanha os clientes, os olhares do protagonista e a chegada de seus familiares. Cada movimento parece anunciar uma ameaça.

Quando Tony levanta os olhos na direção da entrada, a imagem corta para uma tela preta, e o som desaparece. A série termina sem mostrar o que acontece a seguir. O destino do mafioso permanece aberto à interpretação do espectador.

O impacto está na interrupção. Depois de acompanhar a violência e a vigilância constante que cercam Tony, o público passa os últimos segundos procurando sinais de perigo em uma situação cotidiana. O corte encerra a história e preserva essa tensão.

Onde assistir: HBO Max.

3. 'Lost': o reencontro acontece depois da morte

Na sexta temporada de "Lost", uma narrativa paralela mostra como seria a vida dos personagens caso o voo Oceanic 815 tivesse chegado ao destino. O último episódio revela a natureza desse espaço: um lugar de encontro depois da morte, onde eles recuperam as lembranças dos vínculos que construíram.

Os acontecimentos na ilha foram reais. Cada personagem morreu em um momento diferente, e o reencontro permite que todos sigam adiante juntos. Na ilha, Jack se sacrifica, Hurley assume a função de protetor e alguns dos sobreviventes conseguem partir.

A revelação muda a leitura das cenas paralelas e concentra o encerramento nos laços entre os personagens. A última imagem de Jack, fechando os olhos no bambuzal, também retoma a abertura da série, que começou com ele despertando naquele ambiente.

Onde assistir:Disney+.

4. 'Mr. Robot': o protagonista escondia outra identidade

Ao longo de "Mr. Robot", o público acompanha o hacker Elliot Alderson enquanto ele tenta enfrentar grandes corporações e compreender a própria mente. No encerramento, surge uma revelação que reorganiza essa trajetória: a identidade que conduziu a história é o Mastermind, uma das identidades de Elliot.

O Mastermind manteve o Elliot original em uma realidade mental idealizada enquanto assumia o controle de sua vida. Na conclusão, ele aceita ceder esse controle. Darlene recebe o irmão de volta com uma saudação que encerra a série.

A reviravolta leva o espectador a reconsiderar a relação que construiu com o narrador. Depois de tantas invasões de sistemas e disputas de poder, a decisão final é íntima: permitir que Elliot volte a conduzir a própria vida.

Onde assistir: Universal+ e Prime Video (com complemento de assinatura).

5. 'A Sete Palmos': o futuro revela a morte de cada personagem

Uma série centrada em uma família que administra uma funerária encontra uma forma direta de encerrar sua história: mostrar como seus principais personagens vão morrer.

Nos minutos finais de "A Sete Palmos", Claire parte de carro para começar uma nova etapa. Ao som de “Breathe Me”, de Sia, a narrativa avança pelas décadas seguintes e apresenta momentos do futuro dos personagens, incluindo suas mortes. Claire chega aos 102 anos.

A montagem surpreende pela dimensão do encerramento. O espectador acompanha o destino de pessoas que viu enfrentar perdas, romances e conflitos durante cinco temporadas. A estrada diante da jovem Claire ganha outro significado quando o público descobre quanto de vida ainda existe pela frente.

Onde assistir: HBO Max.

6. 'Por Trás de Seus Olhos': a identidade por trás do rosto

O triângulo amoroso entre Louise, seu chefe David e a esposa dele, Adele, parece conduzir "Por Trás de Seus Olhos" por uma história de traição e obsessão. O último episódio revela que a chave do mistério está na projeção astral e na possibilidade de trocar de corpo.

A pessoa que o público conheceu como Adele é Rob, um antigo amigo dela. Apaixonado por David, ele havia ocupado o corpo de Adele e matado a verdadeira dona daquele rosto, presa no corpo dele.

No desfecho, Rob provoca um incêndio e atrai Louise até a casa. Quando ela usa a projeção astral para tentar salvá-lo, ele toma seu corpo e mata Louise, que fica presa no de Adele.

A cena final mostra Rob vivendo como Louise e casado com David. Adam, filho dela, percebe a mudança no comportamento da mãe. A revelação transforma o sentido das cenas anteriores e dá ao aparente final feliz um tom de ameaça: David continua ao lado da mesma pessoa, agora com outro rosto.

Onde assistir: Netflix.