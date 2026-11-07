Réveillon no Rio: os melhores hotéis da cidade, segundo a EXAME

Fachada do Copacabana Palace, A Belmond Hotel, 3º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Fran Parente/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 12h18.
A matéria apresenta o ranking dos melhores hotéis do Rio de Janeiro segundo a EXAME, com seis estabelecimentos na lista nacional. O ranking foi elaborado por especialistas que avaliaram hotéis onde se hospedaram ou com os quais tiveram contato profissional. O Rio aparece como o estado com mais hotéis classificados, totalizando 11 endereços na lista dos 50 melhores do Brasil.
Para quem planeja passar a virada do ano no Rio de Janeiro, a terceira edição do ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil é um bom ponto de partida: a capital fluminense tem seis hotéis na lista, três deles na orla de Copacabana. A lista foi definida por 34 especialistas, entre jornalistas, críticos e influenciadores de turismo e estilo de vida. Cada jurado indicou dez hotéis, em ordem de preferência, nos quais se hospedou ou com os quais teve contato profissional ao longo do último ano.O estado do Rio é o que mais emplacou hotéis no ranking, com 11 endereços.
Há mais de um século no cenário de Copacabana, o Copacabana Palace segue se reinventando, e a nova fase gira em torno de um de seus maiores símbolos: a piscina. Depois de uma reforma de 19 meses no Edifício Piscina e no entorno, o espaço ganhou um novo desenho no fundo, inspirado nas águas do oceano em frente, com curvas no lugar de parte das linhas retas. Ao redor surgem o novo Bar do Copa, com balcão de quase dez metros, novas suítes com varandas para a piscina e o mar e uma área social que muda de ritmo ao longo do dia, dos mergulhos pela manhã à bossa nova ao vivo à noite. Em novembro, o circuito ganha o Lumio, novo restaurante do chef Nello Cassese, com apenas 38 lugares por noite e menu degustação que aproxima o sul da Itália do Brasil. Ele se soma ao Mee, estrelado pelo Guia Michelin, e ao Pérgula.
Na Praia de Copacabana, a fachada de cobogós móveis de Arthur Casas filtra a luz e abre o hotel para o mar. O design brasileiro marca os interiores, com um painel original de Burle Marx na recepção. Dos 90 quartos e suítes, a Ocean Spa Suite tem sauna e área para tratamentos, e o spa Santapele fica no 11º andar. No Emile, o chef Bernabé Simón Padrós explora a culinária latino-americana. A vibe carioca passa por shows na Sala Charles e noites com DJs, e no rooftop ficam a piscina infinita e o bar e restaurante com vista para a orla.
A piscina infinita, aberta para o mar e o Pão de Açúcar, dá escala a este resort urbano no Posto 6, com 375 quartos e suítes com varanda inspirados no Rio dos anos 1950. Coquetéis e música ao vivo animam o Spirit Copa, enquanto a Relax Pool, do outro lado, é mais reservada. No 4º andar, as suítes Fairmont Gold dão acesso a lounge, solário, check-in privativo e mordomo 24 horas. O chef executivo Jérôme Dardillac assina o Marine Restô e o Tropìk, beach club na areia com música e serviço de praia.
Acordar com o mar do Leblon na janela é parte da graça deste hotel minimalista de 51 quartos, com curadoria de Oskar Metsavaht. Na Janeiro Suíte, a maior, balanço e futon ficam diante da orla e a banheira se integra ao quarto. No alto, a pequena piscina de borda infinita e o The Little Pool Bar têm o Rio como cenário. No térreo, o Cedilha é bar e restaurante aberto para o bairro, e o Amelia serve jantar em quatro tempos. Mini-spa, cinema brasileiro na Varanda, bicicletas e serviço de praia completam o lado carioca do hotel.
A poucos passos da Pedra do Arpoador e com o mar praticamente encostado no térreo, é um hotel para viver o Rio do lado de fora. A Suíte Arpoador, com 50 metros quadrados, tem varanda debruçada sobre o mar. No terraço, piscina triangular, sauna e Maré Spa dividem a vista com o bar exclusivo para hóspedes. Yoga pela manhã, bicicletas e serviço de praia ajudam a aproveitar a localização, e Camilo Vanazzi assina a cozinha costeira do arp bar, com técnica francesa e ingredientes de pequenos produtores.
No oitavo andar, a piscina infinita com Ipanema, Arpoador, Morro Dois Irmãos e Corcovado no horizonte é a imagem definitiva do Fasano Rio. Philippe Starck estreou no Brasil desenhando o hotel, com madeira escura, couro, mármore e referências ao design brasileiro dos anos 1950 e 1960. Nos quartos voltados para a praia, grandes varandas colocam o mar quase dentro do hotel. Do outro lado da Vieira Souto, os hóspedes têm serviço de praia e podem surfar ou remar de canoa havaiana. No térreo, o Gero leva a cozinha do norte da Itália ao salão de Miguel Pinto Guimarães.
Fora da cidade do Rio, o estado tem mais cinco hotéis na lista: a Casa Marambaia (26º), em Petrópolis, antiga fazenda com jardins de Roberto Burle Marx; o Casas Brancas Boutique Hotel (30º), clássico de Búzios aberto em 1974; a Pousada Literária de Paraty (40º), anfitriã oficial da FLIP; o Fasano Angra dos Reis (41º), diante da Baía do Frade; e o Zendaya Resort Beach Sport & Spa (43º), em Búzios.
Confira o ranking completo dos 50 melhores hotéis do Brasil no especial da EXAME Casual.