Réveillon no Rio: os melhores hotéis da cidade, segundo a EXAME

Para quem planeja passar a virada do ano no Rio de Janeiro, a terceira edição do ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil é um bom ponto de partida: a capital fluminense tem seis hotéis na lista, três deles na orla de Copacabana. A lista foi definida por 34 especialistas, entre jornalistas, críticos e influenciadores de turismo e estilo de vida. Cada jurado indicou dez hotéis, em ordem de preferência, nos quais se hospedou ou com os quais teve contato profissional ao longo do último ano.

O estado do Rio é o que mais emplacou hotéis no ranking, com 11 endereços.

3º Copacabana Palace, A Belmond Hotel

Fachada do Copacabana Palace, A Belmond Hotel, 3º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Fran Parente/Divulgação)

Há mais de um século no cenário de Copacabana, o Copacabana Palace segue se reinventando, e a nova fase gira em torno de um de seus maiores símbolos: a piscina. Depois de uma reforma de 19 meses no Edifício Piscina e no entorno, o espaço ganhou um novo desenho no fundo, inspirado nas águas do oceano em frente, com curvas no lugar de parte das linhas retas. Ao redor surgem o novo Bar do Copa, com balcão de quase dez metros, novas suítes com varandas para a piscina e o mar e uma área social que muda de ritmo ao longo do dia, dos mergulhos pela manhã à bossa nova ao vivo à noite. Em novembro, o circuito ganha o Lumio, novo restaurante do chef Nello Cassese, com apenas 38 lugares por noite e menu degustação que aproxima o sul da Itália do Brasil. Ele se soma ao Mee, estrelado pelo Guia Michelin, e ao Pérgula.

11º Emiliano Rio

Vista para a praia de Copacabana a partir de quarto do Emiliano Rio, 11º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Na Praia de Copacabana, a fachada de cobogós móveis de Arthur Casas filtra a luz e abre o hotel para o mar. O design brasileiro marca os interiores, com um painel original de Burle Marx na recepção. Dos 90 quartos e suítes, a Ocean Spa Suite tem sauna e área para tratamentos, e o spa Santapele fica no 11º andar. No Emile, o chef Bernabé Simón Padrós explora a culinária latino-americana. A vibe carioca passa por shows na Sala Charles e noites com DJs, e no rooftop ficam a piscina infinita e o bar e restaurante com vista para a orla.

14º Fairmont Rio de Janeiro Copacabana

Piscina do Fairmont Rio de Janeiro Copacabana ao pôr do sol, 14º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Romulo Fialdini/Divulgação)

A piscina infinita, aberta para o mar e o Pão de Açúcar, dá escala a este resort urbano no Posto 6, com 375 quartos e suítes com varanda inspirados no Rio dos anos 1950. Coquetéis e música ao vivo animam o Spirit Copa, enquanto a Relax Pool, do outro lado, é mais reservada. No 4º andar, as suítes Fairmont Gold dão acesso a lounge, solário, check-in privativo e mordomo 24 horas. O chef executivo Jérôme Dardillac assina o Marine Restô e o Tropìk, beach club na areia com música e serviço de praia.

22º Janeiro Hotel

Suíte do Janeiro Hotel com vista para o mar do Leblon, 22º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Acordar com o mar do Leblon na janela é parte da graça deste hotel minimalista de 51 quartos, com curadoria de Oskar Metsavaht. Na Janeiro Suíte, a maior, balanço e futon ficam diante da orla e a banheira se integra ao quarto. No alto, a pequena piscina de borda infinita e o The Little Pool Bar têm o Rio como cenário. No térreo, o Cedilha é bar e restaurante aberto para o bairro, e o Amelia serve jantar em quatro tempos. Mini-spa, cinema brasileiro na Varanda, bicicletas e serviço de praia completam o lado carioca do hotel.

31º Hotel Arpoador

Piscina do Hotel Arpoador com vista para o mar, 31º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

A poucos passos da Pedra do Arpoador e com o mar praticamente encostado no térreo, é um hotel para viver o Rio do lado de fora. A Suíte Arpoador, com 50 metros quadrados, tem varanda debruçada sobre o mar. No terraço, piscina triangular, sauna e Maré Spa dividem a vista com o bar exclusivo para hóspedes. Yoga pela manhã, bicicletas e serviço de praia ajudam a aproveitar a localização, e Camilo Vanazzi assina a cozinha costeira do arp bar, com técnica francesa e ingredientes de pequenos produtores.

32º Fasano Rio de Janeiro

Suíte do Fasano Rio de Janeiro com vista para o mar de Ipanema, 32º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Bruno Fioravanti/Divulgação)

No oitavo andar, a piscina infinita com Ipanema, Arpoador, Morro Dois Irmãos e Corcovado no horizonte é a imagem definitiva do Fasano Rio. Philippe Starck estreou no Brasil desenhando o hotel, com madeira escura, couro, mármore e referências ao design brasileiro dos anos 1950 e 1960. Nos quartos voltados para a praia, grandes varandas colocam o mar quase dentro do hotel. Do outro lado da Vieira Souto, os hóspedes têm serviço de praia e podem surfar ou remar de canoa havaiana. No térreo, o Gero leva a cozinha do norte da Itália ao salão de Miguel Pinto Guimarães.

Além da capital

Fora da cidade do Rio, o estado tem mais cinco hotéis na lista: a Casa Marambaia (26º), em Petrópolis, antiga fazenda com jardins de Roberto Burle Marx; o Casas Brancas Boutique Hotel (30º), clássico de Búzios aberto em 1974; a Pousada Literária de Paraty (40º), anfitriã oficial da FLIP; o Fasano Angra dos Reis (41º), diante da Baía do Frade; e o Zendaya Resort Beach Sport & Spa (43º), em Búzios.

Confira o ranking completo dos 50 melhores hotéis do Brasil no especial da EXAME Casual.