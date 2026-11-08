O que a IA não faz por você: habilidades de liderança que seguem insubstituíveis

Pensamento crítico, comunicação e gestão de pessoas permanecem entre as competências valorizadas em cargos de lideranç (Magnific)
Redatora
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06h03.
A inteligência artificial já consegue elaborar relatórios, analisar indicadores e sugerir soluções para problemas corporativos. Algumas ferramentas também podem organizar tarefas e executar etapas de processos com pouca intervenção humana.
Mas quem assume a responsabilidade quando uma decisão dá errado ou uma mudança provoca resistência entre os funcionários?
A pergunta ajuda a entender por que determinadas competências de liderança continuam relevantes, mesmo com a expansão das tecnologias de automação.
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Sistemas de IA podem identificar padrões em grandes volumes de informações e produzir recomendações. Entretanto, suas respostas dependem dos dados disponíveis e podem apresentar erros ou interpretações inadequadas.
Decisões sobre investimentos, mudanças organizacionais e prioridades de negócios exigem avaliar consequências que nem sempre podem ser traduzidas em indicadores.O pensamento crítico permite questionar recomendações, identificar informações ausentes e reconhecer situações nas quais a análise automatizada não oferece elementos suficientes para uma decisão.
A implementação de novas tecnologias pode provocar insegurança, especialmente quando modifica responsabilidades ou altera a organização das equipes.
Explicar mudanças, ouvir preocupações e negociar soluções são atividades que dependem da construção de confiança entre pessoas.
No levantamento do Fórum Econômico Mundial, empatia e escuta ativa aparecem entre as dez competências essenciais, mencionadas por 50% dos empregadores.
Embora sistemas generativos consigam produzir mensagens e simular conversas, a responsabilidade pelas relações profissionais e pelas decisões que afetam os funcionários permanece com a liderança.
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O Work Trend Index 2025, da Microsoft, identificou que 51% dos gestores entrevistados esperavam que o treinamento das equipes em IA se tornasse uma responsabilidade importante nos cinco anos seguintes.
Isso envolve reconhecer dificuldades individuais, distribuir oportunidades de aprendizagem e acompanhar a adaptação dos profissionais.
A tecnologia pode auxiliar na elaboração de materiais educativos, mas avaliar o desenvolvimento de cada funcionário exige acompanhamento e conhecimento da equipe.
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O aprendizado pode combinar formação em inteligência artificial com experiências voltadas à gestão de pessoas e à resolução de problemas.
Participar de projetos interdisciplinares, conduzir reuniões de feedback e analisar decisões anteriores são maneiras de exercitar comunicação, julgamento e capacidade de negociação.Conhecimentos técnicos também são necessários para compreender os limites das ferramentas e supervisionar sua utilização.
Para quem ocupa cargos de liderança, a preparação envolve aprender a trabalhar com sistemas de IA sem transferir a eles responsabilidades que continuam pertencendo às pessoas.