O que a IA não faz por você: habilidades de liderança que seguem insubstituíveis

A inteligência artificial já consegue elaborar relatórios, analisar indicadores e sugerir soluções para problemas corporativos. Algumas ferramentas também podem organizar tarefas e executar etapas de processos com pouca intervenção humana.

Mas quem assume a responsabilidade quando uma decisão dá errado ou uma mudança provoca resistência entre os funcionários?

A pergunta ajuda a entender por que determinadas competências de liderança continuam relevantes, mesmo com a expansão das tecnologias de automação.

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Tomar decisões exige interpretar o contexto

Sistemas de IA podem identificar padrões em grandes volumes de informações e produzir recomendações. Entretanto, suas respostas dependem dos dados disponíveis e podem apresentar erros ou interpretações inadequadas.

Decisões sobre investimentos, mudanças organizacionais e prioridades de negócios exigem avaliar consequências que nem sempre podem ser traduzidas em indicadores.

O pensamento crítico permite questionar recomendações, identificar informações ausentes e reconhecer situações nas quais a análise automatizada não oferece elementos suficientes para uma decisão.

Por que empatia e comunicação continuam importantes?

A implementação de novas tecnologias pode provocar insegurança, especialmente quando modifica responsabilidades ou altera a organização das equipes.

Explicar mudanças, ouvir preocupações e negociar soluções são atividades que dependem da construção de confiança entre pessoas.

No levantamento do Fórum Econômico Mundial, empatia e escuta ativa aparecem entre as dez competências essenciais, mencionadas por 50% dos empregadores.

Embora sistemas generativos consigam produzir mensagens e simular conversas, a responsabilidade pelas relações profissionais e pelas decisões que afetam os funcionários permanece com a liderança.

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Desenvolver pessoas será uma responsabilidade maior

A chegada da IA também modifica as exigências de capacitação dentro das empresas.

O Work Trend Index 2025, da Microsoft, identificou que 51% dos gestores entrevistados esperavam que o treinamento das equipes em IA se tornasse uma responsabilidade importante nos cinco anos seguintes.

Isso envolve reconhecer dificuldades individuais, distribuir oportunidades de aprendizagem e acompanhar a adaptação dos profissionais.

A tecnologia pode auxiliar na elaboração de materiais educativos, mas avaliar o desenvolvimento de cada funcionário exige acompanhamento e conhecimento da equipe.

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Como desenvolver essas competências?

O aprendizado pode combinar formação em inteligência artificial com experiências voltadas à gestão de pessoas e à resolução de problemas.

Participar de projetos interdisciplinares, conduzir reuniões de feedback e analisar decisões anteriores são maneiras de exercitar comunicação, julgamento e capacidade de negociação.

Conhecimentos técnicos também são necessários para compreender os limites das ferramentas e supervisionar sua utilização.

Para quem ocupa cargos de liderança, a preparação envolve aprender a trabalhar com sistemas de IA sem transferir a eles responsabilidades que continuam pertencendo às pessoas.