6 filmes e séries para assistir no streaming neste fim de semana

O primeiro fim de semana de novembro abre o mês com uma seleção imperdível no streaming. Das intrigas da alta sociedade norte-americana aos bastidores raros do cinema autoral, as plataformas dividem os destaques entre o retorno de produções consagradas, novos dramas de peso e biografias marcantes.

Nas séries, os holofotes se voltam para o retorno da 4ª temporada de A Idade Dourada, na HBO Max, e os novos episódios da 2ª temporada de Tudo é Justo, no Disney+. O Prime Video aposta na biografia esportiva Muhammad Ali - O Maior.

Já na seleção de filmes e documentários, a MUBI apresenta o raro e inédito Making Marie Antoinette, dirigido por Eleanor Coppola. A HBO Max reforça a programação familiar com a chegada de Pedro Coelho, enquanto o Disney+ lança a série documental de natureza Lobos de Perto com Bertie Gregory.

Confira os 6 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

A Idade Dourada — temporada 4 (HBO Max)

A aclamada série dramática de Julian Fellowes retorna para sua quarta temporada elevando a tensão no cenário novaiorquino do século XIX. Enquanto Bertha Russell lida com as duras consequências de suas ambições para transformar a alta sociedade, Marian busca trilhar seu próprio caminho e Agnes Van Rhijn tenta recuperar sua posição de prestígio em meio a novos jogos de poder.

Tudo é Justo — temporada 2 (Disney+)

A comédia dramática jurídica criada por Ryan Murphy retorna para seu segundo ano acompanhando a rotina turbulenta e os escândalos do escritório de advocacia formado exclusivamente por mulheres. Entre alianças inéditas, segredos de bastidores e batalhas judiciais milionárias, a nova temporada traz participações especiais, incluindo a presença do ator brasileiro Cauã Reymond no elenco.

Making Marie Antoinette (MUBI)

Dirigido por Eleanor Coppola — mãe da cineasta Sofia Coppola —, o documentário inédito resgata um olhar intimista e sensível sobre os bastidores da produção do clássico longa de 2006. A obra captura a atmosfera criativa do set no Palácio de Versalhes, oferecendo um registro histórico valioso sobre a realização e o apuro visual da icônica cinebiografia.

Muhammad Ali - O Maior (Prime Video)

A nova série documental mergulha na trajetória de um dos maiores ícones do esporte e da cultura mundial. Revisitando os combates lendários dentro do boxe e o impacto de sua voz nas lutas sociais fora dos ringues, a produção reúne imagens de arquivo impactantes e depoimentos de grandes personalidades que conviveram com o atleta.

Pedro Coelho (HBO Max)

Ideal para maratonar em família no fim de semana, a divertida aventura que mistura computação gráfica e live-action acompanha a rivalidade entre o travesso Pedro Coelho e o ranzinza Sr. McGregor pelo domínio do horta do interior da Inglaterra, garantindo momentos hilários e cheios de confusão.

Lobos de Perto com Bertie Gregory (Disney+)

O renomado cineasta de natureza Bertie Gregory lidera esta série documental imersiva produzida pelo National Geographic. Acompanhando matilhas de lobos selvagens nos ambientes mais inóspitos do planeta, a produção utiliza tecnologia audiovisual de ponta para registrar comportamentos e estratégias de sobrevivência nunca antes filmados.