Gucci transforma hotel em festa de Natal para Mariah Carey

Funcionários de um hotel correm entre árvores de Natal, pilhas de presentes embrulhados e enfeites gigantes para deixar uma suíte pronta antes da chegada da hóspede mais aguardada da temporada. A cena abre o filme de fim de ano da Gucci, lançado na segunda-feira, 2 de novembro, com Mariah Carey como protagonista e All I Want for Christmas Is You, sucesso de 1994, na trilha sonora.

A direção ficou com o cineasta americano Harmony Korine, responsável por filmes como Spring Breakers, Gummo e The Beach Bum e que já havia trabalhado com a grife em 2019, no projeto Duck Duck. A campanha faz parte da iniciativa Gucci Gift, voltada aos presentes de Natal, e marca a passagem de Carey de cliente vista com a marca em aparições públicas para rosto de uma das principais campanhas sazonais da casa.

Borboletas e cristais

Ao longo do filme, Carey veste peças da Butterfly, coleção especial inspirada no brilho iridescente das asas de borboleta, motivo que dá nome ao álbum lançado pela cantora em 1997. A linha reúne jaquetas, vestidos, camisetas, sapatos e joias, muitos deles com uma estampa de borboleta desenvolvida pela Gucci e aplicada com cristais. Entre os looks está um vestido de jérsei de viscose em tom nude, com decote assimétrico.

Paralelamente ao filme, a marca divulgou uma série de imagens com sua seleção de presentes. Aparecem as bolsas Starlet, Gucci Duffle e GG Marmont, além da Paparazzo em camurça. Nos calçados, entram botas com o monograma GG, mocassins Horsebit, tênis Ace e scarpins Vittoria, com chapéus e cachecóis completando o conjunto.

Estreia da turnê no Brasil

O lançamento acompanha o calendário que Carey repete todos os anos. No domingo, 1º de novembro, ela publicou o tradicional vídeo It's Time, que sinaliza a troca do Halloween pelo Natal, e dias antes, em 30 de outubro, lançou uma edição de 25 anos do álbum Glitter, com 15 faixas bônus. A Christmastime Tour começa em 17 de novembro em São Paulo, passa pelo Rio de Janeiro no dia 21 e segue para Birmingham, Londres, Manchester e Malta, com a última data marcada para 8 de dezembro.

A Gucci também levou a campanha para o varejo. Na noite de 2 de novembro, a grife promoveu um coquetel em sua loja da Quinta Avenida, em Nova York, onde a cantora foi recebida por um coral a cappella e entregou caixas de chocolate com a marca da Gucci a cada convidado.

Pressão por resultados

A campanha chega num período em que a Gucci tenta recuperar vendas sob a gestão da presidente e CEO Francesca Bellettini e a direção artística de Demna. No terceiro trimestre de 2026, a marca faturou 1,291 bilhão de euros, queda de 4% em termos reportados e de 6% na base comparável, o equivalente a cerca de R$ 7,3 bilhões na cotação da data do balanço. Ao divulgar os números, em 22 de outubro, o CEO da Kering, Luca de Meo, afirmou que a recuperação da Gucci segue como a prioridade do grupo.

A aproximação com Carey vinha sendo construída ao longo do ano. Em maio, a cantora esteve no desfile Cruise 2027 da marca, realizado na Times Square, em Nova York, apresentação batizada de GucciCore que colocou a cultura pop no centro da narrativa da casa. Em dezembro de 2025, ela já havia sido fotografada em Aspen, no Colorado, usando botas da grife.