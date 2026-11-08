Hamilton chega à 400ª largada na F1 em Interlagos; veja números e retrospecto do piloto

O GP de São Paulo de Fórmula 1, neste domingo, 8 de novembro, será palco de um marco na carreira de Lewis Hamilton. O piloto da Ferrari fará sua 400ª largada na categoria justamente em Interlagos, circuito onde conquistou seu primeiro título mundial, em 2008. Com o feito, o britânico será o segundo piloto da história a alcançar a marca, atrás apenas do espanhol Fernando Alonso.

Aos 41 anos, Hamilton chega à 20ª temporada na Fórmula 1 com uma trajetória que reúne sete títulos mundiais e recordes históricos. Antes da prova em São Paulo, o piloto soma 106 vitórias, 105 pole positions e 209 pódios. Ele estreou na categoria em 2007, pela McLaren, passou pela Mercedes e atualmente disputa sua segunda temporada com a Ferrari.

Quais são os números de Lewis Hamilton na Fórmula 1?

Antes da 400ª largada, Hamilton acumula números que o colocam entre os maiores nomes da história da categoria. O britânico divide com Michael Schumacher o recorde de títulos mundiais e lidera estatísticas como vitórias, poles e pódios.

Confira os principais números da carreira do piloto antes do GP de São Paulo:

Largadas: 399;

Títulos mundiais: 7;

Vitórias: 106;

Pole positions: 105;

Pódios: 209;

Pontos: 5.277,5;

Voltas lideradas: 5.530;

Equipes: McLaren, Mercedes e Ferrari.

Hamilton conquistou seu primeiro título em 2008, em uma decisão dramática justamente no GP do Brasil. Depois, venceu outros seis campeonatos pela Mercedes, entre 2014 e 2020. Em 2026, também alcançou sua primeira vitória pela Ferrari, no GP de Barcelona-Catalunha.

Qual é o retrospecto de Hamilton em Interlagos?

O circuito paulistano tem papel importante na trajetória do britânico. Hamilton já disputou 18 corridas em Interlagos e conquistou três vitórias, em 2016, 2018 e 2021. O retrospecto inclui ainda outros quatro pódios.

O momento mais emblemático aconteceu em 2008, quando o piloto garantiu seu primeiro título mundial na última volta do GP do Brasil. Naquele ano, Felipe Massa venceu a corrida, mas Hamilton ultrapassou Timo Glock nos metros finais e terminou em quinto lugar, resultado suficiente para superar o brasileiro por um ponto na classificação do campeonato.

Em 2021, o britânico protagonizou outra atuação marcante no circuito. Depois de largar na 10ª posição, venceu a corrida em uma prova de recuperação, reduzindo a diferença para Max Verstappen na disputa pelo título daquela temporada.

As outras duas vitórias em Interlagos vieram em 2016 e 2018, ambas pela Mercedes. Com três triunfos, Hamilton é o segundo maior vencedor da história do circuito, atrás apenas de Michael Schumacher, que venceu quatro vezes.

Hamilton se tornou cidadão honorário do Brasil

A relação de Hamilton com o país também ultrapassa as pistas. Em 2022, o piloto recebeu o título de cidadão honorário brasileiro, aprovado pela Câmara dos Deputados. A homenagem reconheceu sua ligação com o Brasil e a admiração declarada por Ayrton Senna.

Dois anos depois, durante o GP de São Paulo de 2024, Hamilton pilotou em Interlagos a McLaren MP4/5B, carro utilizado por Senna na temporada de 1990. A volta com a bandeira brasileira foi uma homenagem ao tricampeão e reforçou a conexão do britânico com a torcida local.

Agora, em 2026, Hamilton alcança outra marca histórica no mesmo circuito. A 400ª largada será neste domingo, às 14h, no horário de Brasília, no GP de São Paulo.