Como um emoji virou o bar do momento em Nova York

Durante anos, o chef mexicano Carlos Barrera comentou quase todas as publicações da Taqueria Ramírez no Instagram, normalmente com um emoji de fogo. Ele foi um dos primeiros clientes da taqueria aberta em 2021 por Giovanni Cervantes e Tania Apolinar no Greenpoint, no Brooklyn, e a interação nas redes acabou se transformando em amizade quando os três descobriram que moravam no mesmo bairro.

Em setembro, o casal inaugurou com Barrera o El Camarón Peludo, wine bar de frutos do mar no West Village que a Eater apontou nesta semana como o mais quente da cidade. A casa é o primeiro restaurante de serviço completo da dupla, que já soma quatro operações em Nova York em pouco mais de cinco anos.

Da fotografia ao taco

Cardápio do El Camarón Peludo combina receitas mexicanas de frutos do mar com o formato de pratos para compartilhar das tavernas espanholas (Reprodução/Instagram)

Cervantes, da Cidade do México, e Apolinar, de Torreón, no norte do México, trabalhavam em um estúdio de fotografia no Greenpoint que fechou durante a pandemia. Com as economias que tinham, assumiram o ponto de uma cafeteria prestes a encerrar as atividades, com aluguel de US$ 3.500 (cerca de R$ 19,2 mil), segundo Cervantes contou ao jornal mexicano Excélsior. Nenhum dos dois havia comandado um restaurante antes.

A taqueria passou a ter filas diárias na calçada, entrou na lista dos 100 melhores restaurantes de Nova York do The New York Times e ganhou até a preferência declarada do prefeito Zohran Mamdani. Em 2024, o casal abriu a Carnitas Ramírez, no East Village, em sociedade com o chef Yvon de Tassigny e Kari Boden. Neste ano, Cervantes e De Tassigny foram finalistas do James Beard Awards na categoria de melhor chef do estado de Nova York, e no fim de maio o grupo inaugurou o Socceria, bar dedicado ao futebol que abriu a tempo da Copa do Mundo.

Um imóvel que mudou o plano

Wine bar de frutos do mar é o primeiro restaurante de serviço completo do casal por trás da Taqueria Ramírez (Reprodução/Instagram)

A ideia inicial para o ponto da Cornelia Street, onde antes funcionava o restaurante Silver Apricot, era abrir mais uma taqueria. O salão comprido e estreito inviabilizou o projeto, e o casal resgatou uma conversa antiga com Barrera, que passou por cozinhas estreladas pelo Guia Michelin na Espanha, sobre servir mariscos mexicanos em Nova York. O primeiro trabalho dos três juntos havia sido um pop-up do trompo negro, receita assinada pelo chef.

Depois de uma viagem pela Europa, Cervantes voltou com vontade de transformar a casa em algo mais espanhol e foi convencido pelos sócios a manter a base mexicana, combinada ao modelo de pratos pequenos para compartilhar das tavernas de tapas. Entre os pratos estão aguachile, ostras temperadas como michelada e a tostada de atum, vendida a US$ 16 (cerca de R$ 88). A carta de vinhos naturais, montada por Carlos Cohetero, funcionário antigo da Taqueria Ramírez, reúne rótulos do México, da Espanha e da França.

Outro ritmo de serviço

O modelo de atendimento também se distancia das taquerias do grupo, onde o desempenho é medido pela velocidade com que os clientes entram, comem e liberam o lugar. No El Camarón Peludo, com cerca de 25 lugares concentrados no balcão, a equipe acompanha a mesma mesa por uma ou duas horas. A maior parte da casa funciona por ordem de chegada, e apenas três mesas aceitam reserva.

Para dar conta das quatro operações, Cervantes e Apolinar contam com equipes estáveis nas casas mais antigas. Boa parte dos funcionários da Taqueria Ramírez está lá desde a inauguração, e a Carnitas Ramírez é tocada no dia a dia pelos sócios, como previsto desde o início do projeto. O casal dedica a maior parte do tempo hoje ao Socceria e ao El Camarón Peludo, as duas aberturas mais recentes.