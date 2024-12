Wonka Noel às avessas: Eduardo Sterblitch vira diretor de conteúdo da campanha de Natal da Reserva

Um dos momentos de maior destaque para as marcas acontece com as campanhas de Natal. Com expectativa dos clientes para assistir as produções feitas pelo O Boticário e Coca-Cola, por exemplo. Para este ano, as marcas Reserva, Reserva Go, Reserva Mini e Reversa anunciam Eduardo Sterblitch como estrela e Diretor de Conteúdo da campanha de Natal.

O ator e humorista não apenas lidera o processo criativo, como também interpreta o personagem "Wonka Noel às avessas".

O ator é um realizador de sonhos que, junto com seus "duendes" nas lojas, faz a "Fábrica de Sonhos Loja Reserva" funcionar para atender desejos natalinos com muita diversão e magia.

Sterblitch participou de todas as etapas do projeto, incluindo a criação de uma trilha sonora inédita. A música, que dá o tom à campanha, utiliza a palavra "Reserva" em frases bem-humoradas, como: "Reserva a rabanada e o peru congelado", "Reserva o seu direito de ficar calado," "Reserva o look mais legal."

“A campanha deste ano é um reflexo do espírito autêntico e inovador que caracteriza nossas marcas. Queremos transformar o Natal em uma experiência leve, divertida e cheia de significado. Ter o Eduardo como Diretor de Conteúdo foi essencial para criar algo único, capaz de emocionar e arrancar sorrisos,” diz Joana Bittencourt, diretora das marcas Reserva.

A campanha contará ainda com ativações digitais e parcerias com influenciadores ligados ao humor. A Reserva também lança o drop em parceria com Eduardo Sterblitch que conta com mais de 11 peças, com um portfólio de camisetas e bonés marcados por estampas divertidas de imagens e memes icônicos do humorista.

Outra iniciativa é o “Disk Papai Noel” da Reserva Mini. Entre os dias 5 e 13 de dezembro, pais e mães poderão agendar uma ligação personalizada do Papai Noel diretamente pelo site da marca. Com informações sobre a criança previamente preenchidas, o bom velhinho entrará em contato no dia e horário escolhidos, criando um momento emocionante e inesquecível para as famílias.

Parcerias com Nema e Stanley

A Reserva anuncia uma parceria inédita com a padaria Nema. Durante o período de 4 a 31 de dezembro, a padaria em parceria com a marca venderá o “Sonho Reserva”, com um sabor exclusivo que virá acompanhado de frases motivacionais.

Para tornar a experiência natalina ainda mais especial, a Reserva também apresenta uma parceria com a Stanley, linha de copos térmicos de alta qualidade. Em lojas selecionadas da das marcas Reversa, Reserva Go e Reserva Mini estará acontecendo a ação “Compre e Ganhe” - compras acima de 1.800 reais o cliente ganha um copo, enquanto para a marca Reserva o brinde exclusivo vale para compras acima de 2.800 reais. Já para a Reversa, a marca feminina do grupo a consumidora garante uma garrafa. Além disso, a marca venderá um kit exclusivo em parceria com a Stanley contendo um copo de gim térmico e uma camiseta pima da Reserva no valor de 799 reais.