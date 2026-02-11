Resultado do jogo do Flamengo nesta terça-feira, 10

Redação Exame
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05h51.
O Vitória perdeu para o Flamengo por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Barradão, em jogo válido pela 3ª rodada do b.
A partida marcou uma atuação competitiva do time baiano, que criou mais oportunidades ao longo do jogo, mas acabou superado pela eficiência do adversário. O Flamengo construiu a vantagem com gols de Erick Pulgar e Everton Cebolinha, enquanto Matheuzinho descontou para o Leão.
O Vitória começou melhor e foi superior na primeira etapa, pressionando a saída de bola e ocupando o campo ofensivo. Apesar do bom desempenho, o time cometeu falhas defensivas que custaram caro. Pulgar aproveitou espaço na intermediária e abriu o placar para os visitantes.
Pouco depois, Cebolinha ampliou ao explorar nova desatenção da defesa rubro-negra, deixando o Flamengo em vantagem ainda antes do intervalo.
No segundo tempo, o Vitória manteve a intensidade e conseguiu diminuir em contra-ataque. Após sobra na área, Matheuzinho finalizou para o fundo da rede e recolocou o time na partida.
A melhor chance do empate veio em cobrança de pênalti. Renato Kayzer assumiu a responsabilidade, mas desperdiçou a oportunidade. Nos minutos finais, o Vitória pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota.
Com o resultado, o Flamengo soma mais três pontos no Brasileirão e figura na 8ª posição do campeonato, enquanto o Vitória busca recuperação na próxima rodada após o revés em casa.
|Pos
|Clube
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|ÚLT. JOGOS
|1
|Bragantino
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|100
|2
|Palmeiras
|4
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|66
|3
|Chapecoense
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|66
|4
|Mirassol
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|66
|5
|Fluminense
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|66
|6
|Bahia
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|66
|7
|São Paulo
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|66
|8
|Flamengo
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|44
|9
|Botafogo
|3
|2
|1
|0
|1
|7
|5
|2
|50
|10
|Grêmio
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|5
|1
|50
|11
|Athletico-PR
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|100
|12
|Coritiba
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|50
|13
|Vitória
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|33
|14
|Vasco
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|16
|15
|Atlético-MG
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|16
|16
|Internacional
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|16
|17
|Santos
|1
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|16
|18
|Remo
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|16
|19
|Corinthians
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|20
|Cruzeiro
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0