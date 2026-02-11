Resultado do jogo do Flamengo nesta terça-feira, 10

O Vitória perdeu para o Flamengo por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Barradão, em jogo válido pela 3ª rodada do b.

A partida marcou uma atuação competitiva do time baiano, que criou mais oportunidades ao longo do jogo, mas acabou superado pela eficiência do adversário. O Flamengo construiu a vantagem com gols de Erick Pulgar e Everton Cebolinha, enquanto Matheuzinho descontou para o Leão.

O Vitória começou melhor e foi superior na primeira etapa, pressionando a saída de bola e ocupando o campo ofensivo. Apesar do bom desempenho, o time cometeu falhas defensivas que custaram caro. Pulgar aproveitou espaço na intermediária e abriu o placar para os visitantes.

Pouco depois, Cebolinha ampliou ao explorar nova desatenção da defesa rubro-negra, deixando o Flamengo em vantagem ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, o Vitória manteve a intensidade e conseguiu diminuir em contra-ataque. Após sobra na área, Matheuzinho finalizou para o fundo da rede e recolocou o time na partida.

A melhor chance do empate veio em cobrança de pênalti. Renato Kayzer assumiu a responsabilidade, mas desperdiçou a oportunidade. Nos minutos finais, o Vitória pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Flamengo soma mais três pontos no Brasileirão e figura na 8ª posição do campeonato, enquanto o Vitória busca recuperação na próxima rodada após o revés em casa.

