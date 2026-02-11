Esporte

Resultado do jogo do Flamengo nesta terça-feira, 10

Time carioca jogou contra o Vitória no Barradão

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05h51.

O Vitória perdeu para o Flamengo por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Barradão, em jogo válido pela 3ª rodada do b.

A partida marcou uma atuação competitiva do time baiano, que criou mais oportunidades ao longo do jogo, mas acabou superado pela eficiência do adversário. O Flamengo construiu a vantagem com gols de Erick Pulgar e Everton Cebolinha, enquanto Matheuzinho descontou para o Leão.

O Vitória começou melhor e foi superior na primeira etapa, pressionando a saída de bola e ocupando o campo ofensivo. Apesar do bom desempenho, o time cometeu falhas defensivas que custaram caro. Pulgar aproveitou espaço na intermediária e abriu o placar para os visitantes.

Pouco depois, Cebolinha ampliou ao explorar nova desatenção da defesa rubro-negra, deixando o Flamengo em vantagem ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, o Vitória manteve a intensidade e conseguiu diminuir em contra-ataque. Após sobra na área, Matheuzinho finalizou para o fundo da rede e recolocou o time na partida.

A melhor chance do empate veio em cobrança de pênalti. Renato Kayzer assumiu a responsabilidade, mas desperdiçou a oportunidade. Nos minutos finais, o Vitória pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Flamengo soma mais três pontos no Brasileirão e figura na 8ª posição do campeonato, enquanto o Vitória busca recuperação na próxima rodada após o revés em casa.

Veja tabela do Brasileirão 2026

PosClubePJVEDGPGCSG%ÚLT. JOGOS
1Bragantino62200202100
2Palmeiras4211073466
3Chapecoense4211053266
4Mirassol4211043166
5Fluminense4211032166
6Bahia4211032166
7São Paulo4211032166
8Flamengo4311144044
9Botafogo3210175250
10Grêmio3210165150
11Athletico-PR31100101100
12Coritiba3210122050
13Vitória3310247-333
14Vasco1201123-116
15Atlético-MG1201123-116
16Internacional1201112-116
17Santos1201135-216
18Remo1201124-216
19Corinthians0100112-10
20Cruzeiro0200216-50
Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirãoFlamengo

Mais de Esporte

Olimpíadas de Inverno 2026: programação de quarta-feira, 11, horários e onde assistir

Phoenix Suns x Dallas Mavericks: horário e onde assistir ao jogo da NBA

Houston Rockets x Los Angeles Clippers: horário e onde assistir ao jogo da NBA

NBA: qual horário e onde assistir New York Knicks x Indiana Pacers?

Mais na Exame

Pop

Paredão BBB 26: assista discurso de Tadeu na saída de Sarah

Mundo

Ataque em escola no Canadá deixa 10 mortos e dezenas de feridos

Mercados

Payroll dos EUA, balanços e falas do Banco Central: o que move os mercados

EXAME Agro

O fungo da Amazônia que pode controlar doenças do agro e superbactérias