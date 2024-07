Autor de 'Os Outros' diz que Eduardo Sterblitch vira protagonista na segunda temporada

Se de maio a julho de 2023 você também estava grudado na tela da TV acompanhando 'Os Outros', deve se lembrar que o último grande ato de Sérgio, personagem de Eduardo Sterblitch, foi ser preso por todos os crimes que cometeu ao longo da primeira temporada. Enquanto isso, Marcinho some após um tiro seco que se ouviu ao final do penúltimo episódio da primeira fase – ainda não se sabe se o garoto foi ou não alvo do disparo.

Na segunda temporada da série, que estreia no dia 15 de agosto, Sérgio sai da cadeia. Ele não só foi julgado e inocentado por todos os crimes que cometeu, como dá a volta por cima se elegendo vereador. Agora, ele conta com a ex-esposa Joana e a filha Lorraine para passar a imagem de família estruturada. Mas engana-se quem pensa que o personagem de Sterblich está menos cínico ou, ao menos, arrependido. Afinal, esposa e filha só ficam ao lado dele por causa de chantagens e ameaças.

Dessa vez, o autor da série, Lucas Paraizo, diz que a intimidade de Sérgio vai ser mostrada, algo que não aconteceu tanto na primeira temporada. "Agora vamos conhecer Joana e Lorraine em outra posição, e descontentes com isso. A relação entre os três se intensifica. Além disso, ficamos fascinados com o que Eduardo Sterblitch fez com esse personagem e decidimos, a diretora artística Luisa Lima e eu, que ele deveria ter seu protagonismo. O desafio foi complexificar sem idealizar ou desculpar seus atos”, afirma.

Isso não significa que um dos grandes protagonistas da primeira fase deixa de existir: o condomínio. Agora, a trama se desenrola em um condomínio de casas de classe alta também na Barra da Tijuca, bairro que abrigou toda a primeira temporada. Portanto, a essência da convivência polarizada entre vizinhos continua, com a mudança de cenário ampliando a percepção de que continuamos todos divididos e com medo, independente de classe social.

Mas, nesta segunda temporada, um assunto em particular virá à tona: o perdão.

Com autoria de Lucas Paraizo, direção artística de Luisa Lima, produção de Luciana Monteiro e direção de gênero de José Luiz Villamarim, ‘Os Outros’ é um original Globoplay, com produção dos Estúdios Globo. A primeira temporada completa está disponível no Globoplay.