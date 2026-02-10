Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Grupo Smart Fit transforma o Ibirapuera em polo fitness

Esta é a segunda ativação da empresa, que no início do ano inaugurou um espaço no Parque Villa Lobos

Smart Fit: ativação nos Parques Villa Lobos e Ibirapuera (Smart Fit/Divulgação)

Smart Fit: ativação nos Parques Villa Lobos e Ibirapuera (Smart Fit/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13h53.

Última atualização em 10 de fevereiro de 2026 às 14h00.

Com mais de 2 mil academias pelo mundo, o Grupo Smart Fit quer aproximar a prática esportiva dos brasileiros. Além da musculação das academias Smart Fit, Bio Ritmo e estúdios como Vidya e Aera Pilates, o grupo, também possui mais de 20 mil espaços no agregador Totalpass.

Ainda que São Paulo não tenha praias, o grupo irá trazer areia para a cidade com a Orla TotalPass no Parque Ibirapuera. Esta é a segunda ativação da empresa, que no início do ano inaugurou um espaço no Parque Villa Lobos. Em breve, o espaço terá atividades gratuitas além de equipamentos no local.

“O Parque Ibirapuera é um patrimônio paulistano e está totalmente associado a um estilo de vida saudável e à prática de exercícios, o que tem tudo a ver com a Smart Fit”, diz Diogo Corona, Chief Operation Officer do grupo. “Queremos incentivar as pessoas a fazer atividades físicas, na academia ou ao ar livre. Nossa missão é democratizar o fitness de alto padrão, dar acesso ao maior número de pessoas a treinos de qualidade, e nada melhor do que um espaço aberto e de livre acesso como o Parque Ibirapuera”.

Assim como na Orla TotalPass, um espaço de 15 mil metros quadrados no Parque Villa Lobos, o Ibirapuera terá uma série de novidades a partir de março.

“Essa parceria com a Smart Fit reforça nossa missão de levar o melhor em termos de cuidados com a saúde e qualidade de vida para os usuários do parque”, diz Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia Parques.

Acompanhe tudo sobre:exame.coreSmart FitBem-estar

Mais de Casual

Look de Bad Bunny no Super Bowl chega a 185 mil reais em sites de revenda

10 restaurantes para recarregar as energias após a folia dos blocos em São Paulo

Novidades para encher a xícara de café

Terapias sonoras são a nova tendência no turismo de bem-estar

Mais na Exame

Brasil

Quando para a chuva em São Paulo? Confira previsão para os próximos dias

Carreira

Quando a empregabilidade vira política de Estado — e o Brasil segue operando em silos

Casual

Look de Bad Bunny no Super Bowl chega a 185 mil reais em sites de revenda

Tecnologia

Depois de duas décadas, Brasil se aproxima de ter foguete próprio