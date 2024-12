Sem planos para o fim do ano? Confira hotéis com pacotes disponíveis

Para o fim de ano, hotéis no Brasil e no Uruguai oferecem pacotes especiais para famílias e amigos que desejam celebrar com sofisticação. No Hotel Arpoador, os hóspedes desfrutam de uma ceia com vista para a praia do Arpoador, com pratos como Bacalhau à Lagareiro e sobremesas como tiramisù. O Transamerica Resort Comandatuba, na Bahia, celebra com o tema "Raízes de Comandatuba", oferecendo uma programação com mais de 80 atividades diárias, como festas temáticas e oficinas infantis. O Réveillon conta com show de fogos à beira-mar e ceia "Encontro das Águas". Confira.

Ipanema Inn - Rio de Janeiro

O Ipanema Inn prepara uma celebração especial para a chegada de 2025, no coração de um dos bairros mais icônicos do Rio de Janeiro. Com diárias a partir de R$ 3.100 + taxas e estadia mínima de quatro noites, incluindo obrigatoriamente as noites dos dias 29, 30 e 31 de dezembro, o pacote especial oferece uma experiência completa.

Um dos destaques é a ceia de Ano Novo no restaurante Quitéria, com pratos como sopa de lentilha com camarão e taioba, para dar boas-vindas à sorte, bacalhau com purê de batata ao pequi e magret de pato com arroz de beterraba assada. O jantar inclui uma taça de espumante e sobremesas como torta de chocolate brasileiro com caramelo salgado de umburana. Com início às 20h e término à meia-noite, a celebração combina o charme do Quitéria com a energia vibrante de Ipanema. Crianças são bem-vindas e contam com condições especiais, tornando o momento perfeito para famílias e amigos que desejam saudar o novo ano com bossa, alegria e muito sabor.

Serviço: R. Maria Quitéria, 27 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ. Telefone: (21) 2529-1000

Hotel Arpoador - Rio de Janeiro

O Hotel Arpoador promete uma virada de ano inesquecível, em um dos endereços mais desejados do Rio de Janeiro. Além da vista para a praia do Arpoador, os destaques da ceia de Ano Novo no Arp Bar, também são os pratos do buffet. O menu inclui uma seleção de pães artesanais, queijos finos, charcutaria e entradas como salmão curado, bolinhos de bacalhau feitos na hora e saladas criativas, como o couscous de açafrão e a salada de grãos com romã e damasco. Entre os pratos principais, o Bacalhau à Lagareiro, a paleta de cordeiro com especiarias e a porchetta de pele crocante são destaques que prometem agradar aos paladares mais exigentes. Para finalizar, sobremesas como o tiramisù e a rabanada de brioche. O jantar inclui uma taça de espumante e é ideal para famílias, com valores especiais para crianças. Com início às 21h e término à meia-noite.

Diárias a partir de R$ 6.600 + taxas e estadia mínima de quatro noites, incluindo obrigatoriamente as noites dos dias 29, 30 e 31 de dezembro.

Serviço: R. Francisco Otaviano, 177 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ. Telefone: (21) 2529-1000

Transamerica Resort Comandatuba - Bahia

O Transamerica Resort Comandatuba celebra o fim de ano com o tema “Raízes de Comandatuba”, o resort combina cultura e natureza em uma programação que celebra as tradições locais. Para o Natal, o pacote de sete noites, disponível de 22 a 29 de dezembro, tem valores a partir de 10x R$ 2.509 para duas pessoas em um Bangalô Standard.

Já para o Réveillon, com estadia mínima de sete noites entre os dias 29 de dezembro e 5 de janeiro, as tarifas começam em 10x R$5.279 em um Apartamento Standard. Durante o Réveillon, os hóspedes vivenciam momentos únicos, como a ceia “Encontro das Águas”, o show de fogos à beira-mar e apresentações musicais especiais, incluindo a Banda Mel.

A programação conta com mais de 80 atividades diárias, como festas temáticas, espetáculos circenses e oficinas infantis. No regime all-inclusive, o resort oferece gastronomia que valoriza os sabores da Bahia, combinados com influências internacionais.

Serviço: Ilha de Comandatuba, s/n - Una/BA - Brasil. (11) 4040-3322 - Central de Reservas & Grupos. (73) 3686-1122 - Resort. reservascomandatuba@transamerica.com.br

Enjoy Punta del Este - Uruguai

O Enjoy Punta del Este Casino & Resort anunciou pacotes especiais para o final do ano. O hotel está oferecendo 15% em pacotes para reservas realizadas com 30 dias de antecedência. Há opções que incluem passagem aérea saindo de São Paulo, traslado aeroporto, quatro noites de hospedagem em quarto duplo na categoria Bay, café da manhã no restaurante Las Brisas, acesso ao cassino e ao SPA do resort.

O preço inicial é de 799 dólares por pessoa, com pagamento em até seis parcelas sem juros. Há também opções sem traslado, a partir de 272 dólares por pessoa, também com as mesmas condições de hospedagem e benefícios. O Enjoy Punta del Este é conhecido por sua infraestrutura, que inclui um dos maiores cassinos da América Latina, gastronomia variada contando com sete restaurantes, e serviços de bem-estar, tornando-se uma opção atrativa para turistas brasileiros que buscam entretenimento e conforto em um único lugar.

Serviço: Parada 4 Playa Mansa, Rb. Dr. Claudio Williman, Punta del Este, Uruguai. Reservas podem ser feitas pelo e-mail saopaulo@enjoy.cl ou pelos telefones (11) 3709-0007 e (11) 3709-0000.

Ponta dos Ganchos - Santa Catarina

Ponta dos Ganchos: ilha em frente para jantares românticos exclusivos (Divulgação/Divulgação)

Tanto para o Natal, quanto para o Ano Novo, os hóspedes serão recebidos com presentes de verão e poderão desfrutar de atividades como aulas de yoga, passeios pela rota das abelhas, trilhas até a Praia de Fora e colheita na horta orgânica do resort, onde hortaliças frescas são utilizadas na preparação de shots funcionais.

Para o Natal, entre 22 e 26 de dezembro, a programação inclui um concerto na natureza, um grill especial de frutos do mar e uma ceia harmonizada em cinco tempos.

Já para o programa de Réveillon, de 26 de dezembro a 3 de janeiro, as comemorações ganham ainda mais brilho com um Oyster Bar harmonizado com Veuve Clicquot, Sunset com DJ na praia, jantar no restaurante Casqueiro e uma festa à beira-mar com queima de fogos e open bar.

Com 25 bangalôs distribuídos em sete categorias, o hotel oferece acomodações luxuosas, com vista para o mar e comodidades como piscinas climatizadas e saunas privativas. Os hóspedes ainda têm à disposição quatro restaurantes, cada um com propostas gastronômicas distintas, além de áreas comuns que incluem uma piscina interna, quadras de tênis e beach tennis, academia equipada e acesso direto à praia.

Serviço Ponta dos Ganchos: R. Elpídio Alves do Nascimento, 104 - Ganchos de Fora, Gov. Celso Ramos, SC. Telefone: (48) 3262-5040 / WhatsApp: (48) 3262-5000.

JW Marriott - São Paulo

JW Marriott Hotel São Paulo (Tadeu Brunelli/Divulgação)

Para as comemorações natalinas o hotel paulistano terá ceia de Natal com pratos como Taleggio com mel de uruçu como amuse bouche, seguindo para uma entrada de Crudo de atum com coalhada, creme de aceto balsâmico, flores, chilli oil e castanha do Brasil. Entre os pratos principais, o chef apresenta um Raviolo de camarão cuidadosamente preparado com creme de pistache, bisque e bottarga e um saboroso Cordeiro grelhado com purê de batata, alho negro e aspargos. Por fim, o menu traz uma levemente adocicada Cassata italiana, baunilha, calda de chocolate e frutas vermelhas.

Para complementar a experiência, o jantar será acompanhado de vinho branco, tinto e espumante. Música ao vivo para embalar a noite, além da presença do Papai Noel para receber as crianças, que também ganham mimos do bom velhinho.

Já para o almoço de Natal, na tarde de 25 de dezembro, será servido um menu com alguns dos pratos mais famosos do restaurante Neto.

Para as celebrações de Réveillon, o restaurante Neto terá menu de cinco tempos preparado pelo chef Ícaro Rizzo conta com Ostras frescas com granita de manga com pimenta e missô como amuse bouche e Carpaccio de polvo com pinoli e gremolata de limão e maçã como entrada. Nos principais, o chef surpreende com um saboroso Agnolotti de lagosta com erva doce e um suculento Brasato de costela acompanhado de purê de batatas com alho negro, picles de aspargos e molho de trufas. Para encerrar a experiência da melhor forma, os clientes poderão degustar de uma rica Torta de chocolate com praliné de amêndoa e petits fours.

A experiência contará ainda com uma seleção de vinhos da renomada marca Terrazas de los Andes e Champagne Moët & Chandon Impérial Brut, que será servida também para a contagem regressiva e brinde que será feito no Bar Caju, bar de alta coquetelaria do JW Marriott Hotel São Paulo.

No dia 01 de janeiro, para iniciar 2025, o Neto apresenta uma jornada gastronômica acompanhada de boa música ao vivo e espumante.

O JW Marriott Hotel São Paulo apresenta, ainda, um pacote exclusivo com opções de hospedagem, que incluem a Ceia de Réveillon no Restaurante Neto e café da manhã também servido no local, com direito a late check-out. Os valores para o pacote variam de acordo com a categoria escolhida: as diárias em apartamento Deluxe começam a partir de R$ 3.564 para single e R$ 5.214 para double, enquanto nas Suítes, com destaque para a Suíte Executive – primeira categoria de suíte –, os valores partem de R$ 4.499 para single e R$ 6.149 para double.

Serviço: Endereço: Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo

Reservas: (11) 2526-0105 ou através do site. Funcionamento: segunda a sábado, das 19h às 23h. O pacote de hospedagem é válido somente para a noite de 31/12 e podem ser adquiridos por meio do código promocional EVE através da central de reservas Marriott, pelo telefone 0800 703 1512, pelo e-mail: reservas.brasil@marriott.com ou pelo site: http://www.jwsaopaulo.com.