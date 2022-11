Web Eyewear lança óculos com a escuderia Alfa Romeo de Fórmula 1

Óculos escuros são parte indissociável do visual de um piloto de corrida. Em tempos de Grande Prêmio do Brasil, realizado neste domingo 13 no autódromo de Interlagos, em São Paulo, a Web Eyewear, marca própria da Marcolin, acaba de anunciar três lançamentos em parceria com a escuderia Alfa Romeo F1 Team ORLEN.

Trata-se de uma coleção cápsula de três modelos de óculos (dois óculos de sol e uma armação de grau) que se destacam por sua inovação tecnológica e estética. A ideia foi tentar incorporar o espírito da equipe da Fórmula 1 no design esportivo. A proposta é unir funcionalidade e beleza.

As armações tentam conciliar elegância e conforto. Trata-se de uma colaboração entre duas marcas com DNA italiano, o que pode ser entendido como atestado de estilo. Os modelos serão usados pelos pilotos pilotos Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Robert Kubica, assim como o resto da equipe Alfa Romeo F1 ORLEN. Mas não apenas. Fãs da marca, da escuderia e dos pilotos encontram os modelos em algumas lojas especializadas, como Óticas Wanny e Óticas Carol, com preço sob consulta.

