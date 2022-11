O tênis do Senna: Asics lança modelo em homenagem ao tricampeão de F1

O lançamento vem em boa hora, justamente na semana do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil. A Asics coloca hoje nas lojas a edição especial Gel-Cumulus Senna, em homenagem, obviamente, ao tricampeão mundial. O tênis vem nas cores preto e dourado, uma referência ao carro da Lotus pilotado por Ayrton Senna em 1985.

A parceria foi assinada com a Senna Brands, empresa que gerencia os acordos de licenciamento com o nome do ídolo brasileiro dirigida por Bianca Senna, sobrinha do piloto. Segundo a Asics, a inspiração para a criação do modelo vem da paixão do piloto não apenas pelas pistas e competição, mas fora delas também, como parte de sua preparação física para disputar as longas e intensas temporadas da Fórmula 1.

Senna é reconhecido pela atenção que dava ao preparo físico. Ele costumava correr 5 quilômetros nos treinos matinais, diariamente. Em alguns momentos, percorria 15 quilômetros. Entre suas marcas, ele fazia 10 quilômetros em menos de 40 minutos, um ótimo desempenho mesmo para atletas.

Schumacher tinha pesadelos com Senna, revela esposa

Afinal, por que Ayrton Senna é o melhor de todos os tempos?

O tênis traz alguns detalhes para os fãs. Além do visual preto e dourado, as cores da bandeira brasileira que Senna exibia a cada vitória e o icônico “S do Senna” estão estampados na lingueta e nas palmilhas. O calçado é voltado para performance. O sistema de amortecimento FF BLAST na entressola proporciona passadas mais suaves e com mais suporte, um melhor retorno de energia na corrida, além de leveza.

Tecnologia para corrida

O conforto aos pés é reforçado pela adição de gel a região do calcanhar e pela presença da tecnologia 3D Space na parte superior da entressola. Esse recurso permite que os corredores experimentem mais conforto em áreas específicas sem perda de estabilidade. O cabedal em jacquard mesh traz mais suporte nas áreas de contato, o que auxilia no ciclo de passadas.

“Estamos muito felizes com o lançamento. Ayrton Senna é um ídolo de todos os brasileiros e personifica virtudes que se alinham totalmente com a filosofia da Asics, principalmente na valorização da mente sã com o corpo são”, diz Alexandre Fiorati, CEO da Asics na América Latina.

O tênis do Senna estará disponível nas lojas a partir desta quinta-feira 10, em pares limitados no e-commerce da Asics, nas lojas físicas do Morumbi e da Oscar Freire, em São Paulo, além do e-commerce da Centauro. E também na loja Senna Shop localizada no Autódromo de Interlagos durante a realização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Nada mais apropriado. O preço sugerido é de 799,99 reais.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.