Visitamos o hotel de luxo que já hospedou Katy Perry e Paul McCartney

Longe dos holofotes dos hotéis brasileiros mais fotografados do país, do Copacabana Palace ao Rosewood de São Paulo, está um resort de luxo escondido em uma cidade costeira de Santa Catarina, entre montanhas e um mar cristalino, com atributos suficientes para atrair celebridades como Paul ­McCartney e Katy Perry ao Brasil.

O motivo? O turismo exclusivo, que se traduz em um refúgio em meio à natureza.

Localizado em Governador Celso Ramos, a cerca de 40 minutos de Florianópolis, o Awasi Santa Cantarina — o antigo Ponta dos Ganchos — é um resort com 25 bangalôs entre 90 e 300 metros quadrados, três restaurantes, spas e praia privativa.

O hotel oferece um carro 4x4 e guia particular, que planeja o roteiro da viagem com o hóspede. As atividades vão desde passeios de barco e trilhas na floresta até sobrevoos de helicóptero pela baía local.

“Quem está de visita quer conhecer o lugar, então nosso foco é totalmente voltado ao turismo. Na volta, as pessoas ficam cansadas, precisam dormir, relaxar e comer. E por isso a gente tem um hotel e os restaurantes. Mas esse não é o centro do negócio. É o complemento de uma experiência de excelência”, diz Nicolás Peluffo, CEO do Awasi Santa Catarina.

Quarto do resort: piscina particular aquecida, sauna e banheira (Awasi/Divulgação)

Quartos luxuosos para aproveitar a dois

Os bangalôs variam de acordo com o pacote. Na categoria Tinguá, de 130 metros quadrados, há portas de vidro com vista panorâmica para o mar. A sala é espaçosa, com área de frigobar, lareira, TV e adega de vinhos. Dentro do quarto, a cama king size tem cara de que vai abraçar o hóspede, e a banheira, em um deck interno e fechado com vidro, convida a relaxar olhando o horizonte.



Na parte externa, além de uma rede suspensa, há uma piscina aquecida de borda infinita, envolta por natureza. Cada quarto conta ainda com sauna privativa, dois chuveiros, dois banheiros e dois closets. A experiência é pensada principalmente para casais e família, com filhos acima do 14 anos.



Um conceito que faz você se sentir isolado do resto do mundo — mas tem o melhor dos atendimentos a uma mensagem de WhatsApp de distância.

Membro da Relais & Châteaux, o hotel faz parte do grupo Awasi, que tem resorts também no Deserto do Atacama, em Foz do Iguaçu e na Patagônia. Na unidade de Santa Catarina, o protagonismo fica com as experiências marítimas — há uma praia pequena dentro do resort, de frente para o arquipélago das Três Ilhas, e lanchas para passeios pela costa da cidade.



Com vista para as águas cristalinas do mar, também é possível aproveitar os centros de relaxamento e o spa do local, onde uma equipe prepara experiências personalizadas com óleos, sais de banho e massagens.

Personalização máxima

Conforto e luxo à parte, o que chama atenção no Awasi é o grau de personalização da experiência. Dos mimos deixados no quarto às atividades do roteiro turístico, passando pela temperatura da piscina, tudo é pensado nos mínimos detalhes.

Os três restaurantes do resort completam a experiência de luxo. Liderados pela chef Dani Damasceno, que já trabalhou no estrelado Les Prés d’Eugénie, na França, misturam o clássico e o contemporâneo da gastronomia brasileira com uma cartela de vinhos que homenageia garrafas da serra catarinense e do sul do país.

A cada refeição, o cardápio muda — e vem personalizado com o nome do hóspede. Um detalhe que diz muito sobre a experiência que o Awasi quer ofertar. E ajuda a explicar por que as celebridades andam encantadas com o turismo local. Diárias a partir de 1.846 dólares. awasi.com/santa-catarina/